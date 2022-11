Rozpoczęcie pracy nad projektem z mglistym pomysłem na jego stworzenie tylko skomplikuje procedurę. Tak samo jest w przypadku tworzenia sitemapy i wireframe. Po określeniu celu i przeanalizowaniu zakresu działalności, należy stworzyć sitemapę i wireframe dla strony internetowej. To wystarczy, aby dać Ci wytyczne dotyczące organizacji strony i strategii tworzenia treści. Być może zastanawiasz się, jak stworzyć sitemapę dla swojej strony internetowej. W tym artykule przedstawimy najlepsze sposoby tworzenia sitemapy i makiety, proces projektowania stron internetowych, cztery etapy projektowania stron internetowych oraz różnice między sitemapami i makietami.

Zacznijmy od tworzenia sitemapy:

Tworzenie sitemapy:

Możesz wybrać projekt swojej sitemapy na wiele różnych sposobów w zależności od potrzeb biznesowych. Innymi słowy, sitemap może jasno przekazać informacje w sposób, w jaki chcesz je dostarczyć swoim odbiorcom. Istnieją trzy sposoby tworzenia sitemapy, wraz z informacjami. Każdy z nich jest najlepszy w komunikacji z Twoimi klientami.

Lista

Lista jest prostą strukturą, która może być uporządkowana lub nieuporządkowana. Wykorzystuje ona zagnieżdżanie do reprezentowania hierarchii. Oto przykład sitemapy listy:

Indeks

Strona

Programiści

Projektanci

Redaktorzy

Klienci

Odwiedzający

Treść

Hierarchia

Złożone

Biznes online

Lista ta jest doskonała do przedstawienia tematów stron i ich względnej hierarchii. Możesz natychmiast odwiedzić strony dla Dewelopera, Redaktora i Klientów, ponieważ wszystkie otrzymują równy poziom prestiżu.

Diagram poziomy

Strona Hillary Pitt oferuje najbardziej popularny układ sitemapy. Zwiększa on widoczność witryny w formie listy poprzez wskazanie kierunku stron. Ponadto jest to bardziej użyteczne narzędzie do przekazywania hierarchii i nawigacji po witrynie klientom. Witryna Pitts to sklep e-commerce, który nie oferuje dokładnego spisu stron witryny. Może istnieć jedna lub tysiąc zróżnicowanych stron produktowych. Strony produktowe są niemal kontrolowane za pomocą dynamicznych szablonów. Przepływ od indeksu produktu do szczegółów produktu będzie się różnił w zależności od produktu. Konieczne jest jasne opisanie interesariuszom, na jakim etapie tego procesu się znajdujesz.

Diagram pionowy

Diagram pionowy to po prostu diagram poziomy wymieniony na boku, ponieważ przepływ od lewej do prawej nie może się rozwijać. Układy pionowe są najbardziej przydatne do mapowania zorganizowanych więcej wiedzy, takich jak układ bardziej precyzyjny obszar witryny.

Narzędzia do tworzenia Sitemap:

Każde narzędzie do projektowania, które oferuje możliwość edycji tekstu, pól i strzałek, może pomóc w wykonaniu zadania.

AppMaster

Axure

Slickplan

Powyżej znajduje się kilka narzędzi, które wspierają tworzenie sitemapy. Polecamy wypróbować AppMaster, aby szybciej i taniej tworzyć sitemapy.

Czym jest wireframing w projektowaniu stron internetowych?

Mamy nadzieję, że rozumiesz już tworzenie sitemapy. Zanurzmy się głębiej, aby zrozumieć, czym jest wireframing. Mapa strony działa jak plan całej witryny, natomiast makieta przedstawia plan pojedynczej strony lub grupy stron. Bierzesz swoją mapę strony i przybliżasz ją, aby ulepszyć pojedynczą stronę w tym wysokopoziomowym schemacie. Podobnie jak sitemapa, makieta świetnie chwyta hierarchię. Ale ta hierarchia jest ograniczona do pojedynczej strony i opisuje znaczenie porównawcze treści w miarę przewijania strony.

Makiety mogą być na różnych poziomach zaangażowania. Niektóre wireframes mogą być ostatecznym projektem, stworzonym z ostatecznymi stylami tekstu, rozmiarami i zdjęciami próbnymi. Inne są znacznie bardziej systematyczne, dołączając kolekcję monochromatycznych pól, w których odpowiednio pojawi się treść. Narzędzia do tworzenia efektywnych wireframe:

AppMaster to najlepsze dostępne narzędzie do tworzenia wireframe'ów, które doskonale rysują pomysły na stronę internetową. Ta platforma do budowania aplikacji bez kodu oferuje nieograniczone funkcje, które mogą pomóc Ci w tworzeniu wireframe bez ciężkich inwestycji.

Jak wygląda proces projektowania stron internetowych?

Projektanci stron internetowych często uważają, że proces projektowania stron internetowych jest skomplikowany i techniczny, jak używanie kodów, dodawanie wireframe'ów lub zarządzanie treścią. Ale fantastyczny projekt nie polega na załadowaniu przyciągających wzrok wizualizacji lub zintegrowaniu przycisku mediów społecznościowych. Wspaniały projekt podąża za procesem rozwoju strony internetowej z autokratycznym i rozkazującym podejściem.

Dobrze zaprojektowane strony internetowe dostarczają znacznie więcej niż tylko estetykę. Wpływają one na odwiedzających, aby zrozumieć przedmiot, firmę i znak towarowy za pomocą różnych strzałek, dodając tekst, wizualizacje i nawigacje. Oznacza to, że każdy element Twojej witryny musi mieć określony cel. Ale jak osiągnąć tę zrównoważoną syntezę segmentów? Poprzez kompleksowy i zintegrowany proces projektowania stron internetowych, można zawrzeć dobrze zaprojektowaną stronę internetową, która wymaga tylko siedmiu kroków.

1. Ustalenie celu: W tym początkowym etapie twórca musi rozpoznać cel końcowy projektu strony internetowej poprzez komunikację z klientem. Zadaj zapytania, aby przeanalizować główną koncepcję projektu strony internetowej.

2. Pomiar zakresu: Po zidentyfikowaniu celu, należy zmierzyć zakres projektu. Ile stron o określonych cechach wymaga realizacja celu strony, oraz okres na jej zaprojektowanie.

3. Tworzenie Sitemap i wireframe: Sitemap działa jak baza dla każdej dobrze zaprojektowanej strony internetowej. Zapewnia projektantom stron internetowych z jasnym obrazem architektury strony i określa skojarzenia między różnymi stronami i cechami treści. Również wireframe działać jako katalog dla jak strona będzie ostatecznie wyglądać

4. Zarządzanie treścią: Zarządzanie treścią jest kluczowe w tworzeniu stron internetowych. Angażuje odwiedzających do spełnienia niezbędnych celów witryny. Wpływ na to może mieć zarówno sama treść, jak i sposób jej prezentacji.

5. Elementy wizualne: Elementy wizualne pomagają zwiększyć kliknięcia, uwagę i pieniądze. Oprogramowanie takie jak illustrator, Photoshop, kafelki stylu, kolaże elementów i moodboardy mogą wspierać ten proces.

6. Testowanie: Jesteś gotowy do testowania po tym, jak strona ma wszystkie swoje elementy wizualne i treść.

W3C Link Checker

SEO Spider

Powyższe narzędzia do testowania mogą pomóc w wykonaniu testów.

7. Uruchomienie: Po tym jak wszystko działa dobrze, musisz zaplanować i wykonać uruchomienie witryny. Musisz wziąć pod uwagę zarówno czas uruchomienia, jak i taktykę komunikacji.

Jakie są cztery etapy projektowania strony internetowej?

W dzisiejszych czasach tworzenie stron internetowych nie jest skomplikowane jak w przeszłości. Korzystając z nowoczesnych narzędzi i technologii, można zaprojektować świetną stronę internetową, nie będąc ekspertem w kodowaniu.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, musisz zaplanować każdy krok i upewnić się, że wyglądasz tak, jak chcesz. Web deweloperzy zazwyczaj podzielić procedurę na cztery odrębne fazy. To pozwala zachować rzeczy usystematyzowane, a także pozwala na stworzenie witryny odpowiednio, więc wszystko wygląda fantastycznie.

Wystarczy trzymać się, w tym artykule, będziesz odkrywać cztery główne etapy projektowania stron internetowych.

Etap 1: Układ strony internetowej

Ogólny układ witryny działa jako fundament. Tutaj, trzeba wybrać i zarejestrować domenę. Wybór najlepszego hostingu to kolejne ważne zadanie. Wybierz platformę narzędziową do tworzenia stron internetowych i zaplanuj układ swojej witryny.

Etap 2: Tworzenie treści

Technicznie rzecz biorąc, etap 2 nigdy się nie kończy. Zawsze musisz pracować nad tworzeniem nowych treści i zarządzać optymalizacją SEO swoich treści. To angażuje odwiedzających, aby spełnić niezbędne cele witryny.

Etap 3: Oprawa multimedialna

Preferowanie odpowiednich kolorów i wizualizacji wpływa na chęć odwiedzającego do pozostania na Twojej stronie, więc poświęć odpowiedni czas, aby ten etap był właściwy.

Etap 4: Uruchomienie strony

Po zarządzaniu rzeczami, tak jak chciałeś w pierwszych trzech etapach, nadszedł czas, aby uruchomić swoją stronę publicznie.

Różnica pomiędzy Sitemap a wireframe

Sitemap i wireframe odnoszą się do układu strony internetowej, ale są bardzo różne. Szkielet jest jak rama witryny, która będzie wyglądała po ukończeniu. W przeciwieństwie do szkieletu, sitemapa jest mapą drogową Twojej witryny, która przedstawia jej układ informacyjny.

Sitemap jest jak plan strony, który reprezentuje wszystkie główne segmenty tej strony. Na przykład, spis treści umożliwia łatwe poruszanie się po witrynie. Sitemap składa się z listy stron internetowych połączonych w celu szybszej indeksacji przez wyszukiwarki. Jest to po prostu jak schemat przepływu witryny, wskazując, które strony iść gdzie. Z drugiej strony, wireframe jest jak przedstawiciel układu pojedynczej strony, która zapewnia widok, co każda strona będzie wyglądać po zakończeniu. Szkielet jest zbudowany głównie z pudełek i linii.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że rozumiesz różnicę między sitemapami a wireframe. Po przejściu przez nasz przewodnik, możesz z powodzeniem przeprowadzić proces projektowania strony internetowej, tworzenia sitemapy i tworzenia makiety. Polecamy wypróbowanie AppMastera do tworzenia sitemap dla nawigacji po treści oraz makiet dla estetycznej reprezentacji Twojej strony.