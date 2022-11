W zabieganym świecie, gdzie nikt nie ma czasu na czekanie, odwiedzający również kochają stronę internetową, jeśli ładuje się szybciej. Tak więc, stało się nieuniknione, aby zoptymalizować czas ładowania witryny do konwersji odwiedzających witrynę do sprzedaży. Jeśli chcesz, aby odwiedzający pozostali na Twoich stronach internetowych i zwiększyli współczynnik konwersji, musisz zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dzięki zoptymalizowanej stronie internetowej.

Najlepszym sposobem na poprawę wydajności strony internetowej jest użycie narzędzia, które pozwala zidentyfikować i naprawić problemy internetowe skutkujące poprawą wydajności. Być może zastanawiasz się nad najlepszymi darmowymi narzędziami do testowania wydajności witryny w 2022 roku. Jeśli tak, nie szukaj dalej! W artykule omówimy powody, dla których kluczowa jest poprawa wydajności strony internetowej oraz najlepsze narzędzia do optymalizacji wydajności strony internetowej.

Dlaczego ważne jest sprawdzenie wydajności witryny?

Właściciele stron internetowych muszą zrozumieć wartość lepszego doświadczenia użytkownika, aby zwiększyć współczynnik konwersji. Odwiedzający kochają stronę internetową, jeśli ma ona matryce wydajnościowe o wysokiej jakości. Wymieniamy najważniejsze powody, dla których musisz przetestować wydajność swojej witryny. Zacznijmy:

Zidentyfikuj zasoby internetowe, które wymagają czasu na załadowanie

Podstawowym powodem, aby przetestować wydajność witryny jest zidentyfikowanie zasobów internetowych, które sprawiają, że witryna ładuje się wolniej. Możesz wprowadzić adres URL strony do dowolnego narzędzia do testowania wydajności. Narzędzia te dostarczą Ci szczegółowy raport na temat problemów z sugestiami, aby je złagodzić.

Analizuj prędkość strony

Z pomocą narzędzi do testowania wydajności, możesz sprawdzić swoją witrynę lub strony internetowe. Jeśli prędkość jest wolna, narzędzia te dostarczą Ci rozwiązań, aby zoptymalizować prędkość. Optymalizacja prędkości pomoże Ci uplasować Twoją stronę w wynikach wyszukiwania.

Sprawdź kompatybilność strony na wielu urządzeniach

Narzędzia te pozwalają właścicielom stron internetowych na sprawdzenie wydajności strony na różnych urządzeniach. Testowanie strony na komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym daje wgląd w to, jak strona wygląda na wielu urządzeniach.

Zapewnienie lepszego doświadczenia użytkownika

Sprawdzanie postępów strony pozwala na zidentyfikowanie podstawowych problemów, które powodują, że użytkownicy opuszczają witrynę. W szybko rozwijającym się świecie cyfrowym, strony internetowe są atutem firm, które oferują produkty/usługi online. Po złagodzeniu podstawowych problemów internetowych, będziesz mógł zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom i podnieść swój biznes.

Jakie są skuteczne narzędzia do testowania wydajności strony internetowej?

Dzisiaj, narzędzia do testowania stron internetowych są szeroko stosowane przez właścicieli witryn w celu optymalizacji wydajności. Te narzędzia testujące pomagają właścicielom witryn w testowaniu wydajności i zwiększaniu czasu ładowania strony.

Po przejściu przez znaczenie testów wydajności strony internetowej, możesz zastanawiać się nad najlepszym narzędziem dla Twojej strony internetowej. Nie musisz martwić się bardziej o to! Przedstawiamy 12 najlepszych narzędzi do testowania wydajności strony internetowej i narzędzi do testowania prędkości w 2022 roku. Zagłębmy się w szczegóły:

Pingdom

Pingdom to popularne narzędzie do testowania wydajności w celu optymalizacji prędkości strony internetowej. Uruchomiony w 2007 roku, Pingdom został wykorzystany na wielu popularnych stronach społecznościowych, takich jak Facebook, Spotify i Twitter, aby udostępnić swoją stronę swoim użytkownikom. Oprócz narzędzi do testowania wydajności, Pingdom oferuje zestaw narzędzi monitorujących do testowania strony internetowej, ale ich narzędzie do testowania prędkości strony internetowej jest najbardziej popularne. Co więcej, to narzędzie testowe pomaga właścicielom witryn monitorować czas ładowania strony internetowej i skanować wydajność i szybkość witryny.

Przede wszystkim Pingdom jest bardziej przyjazny dla użytkownika, jeśli chodzi o jego użycie. Wszystko, czego potrzebujesz, to wprowadzić adres URL strony internetowej, aby wykonać test prędkości strony internetowej i wydajności strony internetowej. Po tym, można wybrać lokalizację z podanych 7 lokalizacji. Po wybraniu lokalizacji, wyniki będą wyświetlane czas ładowania strony internetowej, rozmiar strony internetowej, a liczba żądań dokonanych w celu uzyskania dostępu do tych stron.Ciekawym faktem o Pingdom narzędzie do testowania wydajności jest to, że pozwala przetestować wydajność witryny z dowolnej części świata. Powiedzmy, że jesteś w Ameryce, ale po pewnym czasie przeniesiesz się do Kanady. W takim przypadku to narzędzie do testowania wydajności pozwoli Ci przetestować wydajność Twojej witryny z obu lokalizacji.

Po wprowadzeniu adresu URL witryny w Pingdom, otrzymasz wynik z Pingdom w zakresie od 0 do 100, który pokazuje wydajność Twojej witryny w porównaniu z innymi witrynami. Po uzyskaniu wyniku, Pingdom zasugeruje natychmiastowe działania w celu poprawy wydajności witryny. Po wykonaniu testu z Pingdom, uzyskasz wiedzę na temat przekierowań bez przyczyny, kilku żądań i obrazów, które wymagają kompresji. Ponadto poznasz element na swojej stronie, który zajmuje więcej czasu ładowania. Pingdom oferuje również plany subskrypcyjne, aby monitorować Twoją stronę, gdy nie działa ona dobrze.

Site 24 x 7

Site24x7 to darmowe narzędzie do testowania wydajności strony internetowej, które szeroko zastępuje Pingdom. Jeśli jesteś właścicielem małej strony biznesowej, to narzędzie do testowania jest najlepszym wyborem dla Ciebie. To narzędzie jest wystarczająco zdolne do testowania strony internetowej w 110 lokalizacjach. Wszystko, czego potrzebujesz, to wprowadzić adres URL strony i uzyskać szczegółowy raport na temat metryk strony.

Google PageSpeed Insights

Google przeszedł długą drogę, aby zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika i wprowadził wiele narzędzi do poprawy wydajności strony internetowej. Przede wszystkim Google PageSpeed Insights jest jednym z bezpłatnych narzędzi do testowania wydajności, które zapewniają głęboki wgląd w szybkość ładowania witryny i zalecają najlepsze praktyki w celu poprawy wydajności witryny. Google uruchomił swoje narzędzie do testowania wydajności w 2018 roku, które oferuje wynik witryny w zakresie od 0 do 100.

Jeśli uzyskasz wyższy wynik wydajności, Twoja witryna działa lepiej z lepszym doświadczeniem użytkownika. Być może zastanawiasz się, jak korzystać z narzędzia wydajności Google, aby sprawdzić szybkość i wydajność witryny. Wszystko, czego potrzebujesz, to odwiedzić stronę PageSpeed Insights i wprowadzić adres URL swojej witryny. Po wprowadzeniu adresu URL naciśnij przycisk "Analizuj". To narzędzie do badania wydajności przez Google sprawdzi stronę internetową i zapewni wynik zgodnie z wydajnością witryny. Korzystanie z PageSpeed Insights to świetny pomysł na monitorowanie wydajności witryny i dostęp do Web Core Vitals firmy Google.

Te Web Core Vitals przez Google pozwala właścicielom witryn przetestować wydajność witryny w SERP (Search Engine Result Page). Ponadto, Google PageSpeed Insights dostarcza sugestii, aby skrócić czas ładowania strony i poprawić jej wydajność. To narzędzie monitorujące Google może zalecić kompresję obrazu lub zmniejszenie ilości skryptów JavaScript, aby zwiększyć responsywność strony. Co więcej, to wspierane przez Google narzędzie jest darmowe i ma tendencję do testowania nieograniczonej liczby stron internetowych. Po zakończeniu testów wydajności, Google PageSpeed Insight dostarcza również raport diagnostyczny witryny.

GTmetrix

GTmetrix jest jednym z najlepszych narzędzi do monitorowania witryny i jest dostępny do testowania wydajności witryny w dowolnym miejscu. Podobnie jak inne narzędzia wydajności strony, GTmetrix również przydziela ocenę po wykonaniu testu wydajności strony. Po wprowadzeniu adresu URL witryny, to narzędzie do testowania wydajności zapewni Ci szczegółowy raport na temat wydajności Twojej witryny. Za pomocą tego narzędzia do monitorowania można monitorować prędkość strony internetowej, podstawowe problemy w responsywności strony internetowej i sugestie, jak złagodzić te problemy za pomocą tego narzędzia do testowania.

Na przykład, jeśli Twoja witryna ma problem z płatnościami sieciowymi, to narzędzie zapewni pełną listę adresów URL Twojej witryny, aby złagodzić ten problem. Podobnie jak Google PageSpeed Insights, to narzędzie testowe będzie również wyświetlać status Google Web Core Vitals, że jesteś przechodząc lub nie. Szczególną cechą tego narzędzia jest to, że pozwala na testowanie strony internetowej w różnych przeglądarkach i urządzeniach. Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem należy utworzyć darmowe konto.

WebPage Test

WebPage Test to darmowe narzędzie do monitorowania, które pozwala właścicielom stron internetowych na sprawdzenie wydajności witryny w celu poprawy metryk wydajności. Największym powodem, dla którego warto wybrać to narzędzie do testowania stron internetowych, jest to, że pozwala ono użytkownikom sieci na testowanie wydajności witryny na wielu urządzeniach i przeglądarkach. Wszystko czego potrzebujesz to wprowadzić adres URL strony za pomocą tego narzędzia, a ono zmierzy szybkość i wydajność strony. Musisz przetestować swoją witrynę na wielu urządzeniach i sieciach, aby uzyskać właściwy pomysł na temat wydajności witryny. Co więcej, to narzędzie open source pozwala na testowanie strony w 40 lokalizacjach i przypisuje oceny do wyników od F do A.

Dotcom-Monitor

Dotcom-Monitor to darmowe narzędzie do testowania wydajności, które pomaga właścicielom stron internetowych monitorować szybkość i czas ładowania ich stron. Co więcej, narzędzie to należy do narzędzi do badania wydajności, które dostarczają informacji o lokalizacji i urządzeniach odwiedzających, przez które uzyskują dostęp do witryny. Co więcej, narzędzie to wykorzystuje te informacje, aby wskazać problemy z witryną i złagodzić te problemy w odpowiednim czasie. To narzędzie zapewnia klasyfikację na podstawie prędkości witryny i odpowiedzi serwera. Co więcej, to narzędzie do badania wydajności pozwala właścicielom witryn uzyskać informacje o powtarzających się odwiedzających za pomocą pamięci podręcznej.

Yellow Lab Tools, wprowadzone w 2014 roku, jest najnowszym dodatkiem do narzędzi do testowania wydajności w celu monitorowania wydajności witryny. To narzędzie testowe oferuje doskonałe funkcje do audytu wydajności witryny i zapewnia sugestie dotyczące poprawy wydajności witryny. Po wprowadzeniu adresu URL witryny, to narzędzie testowe wyświetla wynik testu ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi wydajności witryny, liczby żądań, szczegółów CSS i problemów z wydajnością strony internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jedno z najlepszych narzędzi testowych, ale wciąż brakuje mu szczegółowych funkcji, aby odsłonić dogłębne metryki wydajności sieci.

WAVE Narzędzie do oceny dostępności stron internetowych

To narzędzie do testowania wydajności jest specjalnie używane do sprawdzania oceny dostępności stron internetowych. Aby uzyskać więcej odwiedzających Twoją stronę, musisz uczynić ją dostępną dla wszystkich. Narzędzie do oceny dostępności stron internetowych WAVE sprawia, że zawartość stron internetowych jest bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Musisz wprowadzić swoją stronę internetową do tego narzędzia testowego, aby uzyskać pełny wgląd w swoją wydajność. Korzystając z tego narzędzia, możesz poprawić dostępność swojej witryny, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom.

SEO Site Checkup

Jeśli chcesz kierować ruch organiczny na swoją stronę poprzez odpowiednie SEO, to SEO Site Checkup jest zalecanym narzędziem testowym. To narzędzie testowe identyfikuje podstawowe problemy SEO na stronie. Wystarczy, że wpiszesz adres URL strony, a to narzędzie monitorujące zasugeruje ci twoje meta tagi i meta opis, aby uplasować stronę w wynikach wyszukiwania Google. Ponadto narzędzie to monitoruje responsywność strony internetowej i pomaga przejść protokoły bezpieczeństwa.

Sematext

Pakiet Sematext wprowadził Synthetics, narzędzie do testowania prędkości, aby monitorować wydajność witryny. Ostatnio to narzędzie do testowania prędkości stało się popularne wśród użytkowników. To narzędzie jest łatwe w użyciu i pozwala użytkownikom przetestować prędkość ładowania w wielu lokalizacjach i różnych urządzeniach. Ponadto to narzędzie do testowania wydajności strony internetowej zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika do monitorowania stanu witryny. To narzędzie oferuje również wiele wyzwalaczy, aby powiadomić Cię, gdy Twoja witryna nie działa dobrze. To narzędzie jest wśród narzędzi do testowania wydajności strony internetowej, które oferują bezpłatną wersję próbną, aby poznać jego funkcje. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje tego narzędzia, będziesz musiał zapisać się do planu subskrypcji.

IsItWP Narzędzie do testowania prędkości strony internetowej

IsItWP Website Speed Test Tool to popularne narzędzie do monitorowania, które zapewnia szczegółowe dane dotyczące wydajności. To narzędzie umożliwia testowanie prędkości strony internetowej na wielu urządzeniach. Po wprowadzeniu adresu URL witryny, narzędzie to dostarczy Ci szczegółowy raport na temat czasu ładowania strony, oceny wydajności, liczby żądań i innych metryk. Po wyświetleniu oceny wydajności, narzędzie to dostarczy sugestie dotyczące poprawy wydajności.

Uptrends

Uptrends to popularne narzędzie do testowania wydajności strony internetowej z pełnym zestawem narzędzi. Ten zestaw narzędzi ma wiele narzędzi, takich jak test prędkości, test ładowania, test UI i sprawdzanie sieci. Uptrends pozwalają użytkownikom sprawdzić prędkość witryny w wielu lokalizacjach i na różnych urządzeniach. Testowanie wydajności na różnych urządzeniach pozwala spojrzeć na witrynę z różnych perspektyw.

Narzędzie zbiera dane z Google PageSpeed Insights i dostarcza szczegółowy raport na temat wydajności witryny. Uptrends to narzędzie, które porządkuje metryki wydajności w sposób wodospadowy. Pokazanie elementów Twojej witryny w sposób wodospadowy pozwoli Ci sprawdzić elementy, które wpływają na wydajność strony internetowej. Co więcej, narzędzie to pozwala na porównanie prędkości strony w różnych przeglądarkach internetowych.

Uptrends może przetestować witrynę biznesową w wielu lokalizacjach i na różnych urządzeniach, takich jak telefony komórkowe i komputery stacjonarne. Aby uruchomić test na pulpicie, możesz wybrać rozdzielczość ekranu w dowolnej przeglądarce, aby przetestować szybkość strony na wiele sposobów. Zauważalną rzeczą jest to, że możesz uruchomić test na pulpicie z darmową wersją próbną tego narzędzia.

Końcowe przemyślenia

Mamy nadzieję, że masz jasność co do znaczenia sprawdzania wydajności witryny i najlepszych narzędzi do testowania metryk jakości. Aby skutecznie prowadzić biznes online, potrzebujesz strony, która ładuje się szybciej, aby zamienić odwiedzających w sprzedaż i zwiększyć współczynnik konwersji. Ponadto, strona biznesowa z metrykami wydajności jakości pomoże Ci uzyskać lepszy ranking w wynikach wyszukiwania. W związku z tym musisz użyć narzędzia do testowania wydajności, aby sprawdzić wydajność witryny.

W tym przewodniku wymieniliśmy 12 najlepszych narzędzi, które mogą pomóc w optymalizacji stron internetowych. Z tych narzędzi, nie można wskazać problemy, ale także uzyskać najlepsze sugestie, aby je rozwiązać. Najlepszą rzeczą w tych narzędziach jest to, że wszystkie są wolne do użytku. Załóżmy, że szukasz narzędzia do projektowania panelu administracyjnego dla swojej witryny. W takim przypadku zalecamy wypróbowanie AppMaster.

To narzędzie do programowania wizualnego zapewnia backend, który może stworzyć interaktywny panel administracyjny Twojej firmy bez pisania jednej linii kodu. Zauważalny fakt, że możesz zintegrować się z dowolnym twórcą witryny bez kodu, takim jak Adalo lub Bubble. Dalej, możesz sprawdzić wydajność tego panelu administracyjnego za pomocą narzędzi do testowania wydajności.