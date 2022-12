Chatbot to doskonałe narzędzie dla biznesu, ułatwiające i usprawniające interakcję z użytkownikami. W dzisiejszych czasach tworzenie chatbotów nie wymaga wysiłku. No-code chatbot builders i frameworki pozwalają na tworzenie konwersacyjnych botów bez pisania nawet jednej linijki kodu.

Co dokładnie jest potrzebne do stworzenia chatbota? Przygotowaliśmy szybki przewodnik z ważnymi informacjami: narzędziami do budowy bota, różnicą pomiędzy bot builderami i frameworkami, korzyściami płynącymi z chatbotów i dlaczego warto je tworzyć.

Co to jest chatbot?

Chatbot to program, który symuluje rzeczywiste dialogi, pozwalając użytkownikom na interakcję z urządzeniami jak z prawdziwym człowiekiem. Chatboty mają duże zastosowanie w segmentach B2C i B2B, gdzie wymagana jest stała interakcja z klientami.

Prawdopodobnie widziałeś chatboty na różnych stronach internetowych i platformach. Zazwyczaj, gdy szukasz produktu lub usługi, otwiera się wyskakujące okienko oferujące pomoc. Można tam napisać swoje pytanie i uzyskać natychmiastową odpowiedź. Tak, to był właśnie chatbot.

Korzyści z tworzenia chatbota

Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem chatbota, ale masz wątpliwości, sprawdź korzyści płynące z korzystania z chatbotów na żywo i ich pozytywny wpływ na biznes.

Efektywność kosztowa. Chociaż rozwój chatbota może wymagać wydania pewnych zasobów, jego wdrożenie do procesów biznesowych pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i czas. Chatboty mogą wykonywać ilość pracy, którą wykonuje przeciętny zespół wsparcia. Zamiast zatrudniać dziesięciu asystentów klienta, zajmować się rekrutacją i przydzielać zasoby, możesz stworzyć chatbota i przetwarzać jeszcze więcej zgłoszeń użytkowników szybciej i łatwiej.

Zaangażowanie klienta. Jedną z najbardziej znaczących korzyści z chatbotów - jest ich zdolność do zwiększenia interakcji z użytkownikami. Chatboty mogą przetwarzać setki zapytań od różnych klientów jednocześnie bez spowalniania wydajności. Dzięki nim klienci są zadowoleni i zwiększają retencję.

Automatyzacja procesów biznesowych. Odpowiadając za wiele zadań, chatboty znacząco optymalizują i automatyzują procesy. Zamiast ręcznie przetwarzać każde zapytanie, możesz uwolnić trochę czasu dzięki botom i przeznaczyć go na ważniejsze zadania. Boty mogą zbierać niezbędne dane od użytkowników i poprawiać customer experience.

Spersonalizowana komunikacja. Chatboty sprawiają, że każdy użytkownik otrzymuje usługę. Klienci otrzymają spersonalizowane odpowiedzi i interakcję jeden na jeden z asystentem bota. Nawet jeśli jest to prośba znaleziona w sekcji FAQ, użytkownik może uzyskać ją w wygodniejszy sposób, zwiększając swoją satysfakcję.

Lead generation. Możesz wykorzystać informacje o klientach zebrane przez bota podczas komunikacji do generowania leadów. Możesz na przykład zbudować bardziej spersonalizowane lejki sprzedażowe i przyciągnąć więcej leadów.

Rodzaje chatbotów

Chatboty można podzielić na dwie główne grupy w zależności od ich funkcjonalności:

Chatboty oparte na regułach; chatboty AI.

Chatboty oparte na regułach

Takie chatboty są bardziej proste. Wykorzystuje logikę if/else i odpowiada na zapytania według wcześniej zdefiniowanych scenariuszy. Jego interakcja z klientem opiera się na słowach kluczowych. Bot nie może uczyć się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Wszystkie ulepszenia wprowadzane są ręcznie.

Pros:

Łatwy do stworzenia;

Wystarczający do realizacji prostych zadań, takich jak odpowiadanie na FAQ;

Niski koszt rozwoju.

Cons:

Brak możliwości samodzielnego uczenia się;

Możliwość odpowiedzi na tylko predefiniowany zestaw pytań;

Wymaga ręcznej poprawy.

Chatboty AI

Boty AI to bardziej złożone oprogramowanie, które jest szeroko stosowane ze względu na możliwości samouczenia się. Takie chatboty wykorzystują sieci neuronowe do rozpoznawania mowy, przetwarzania języka naturalnego i analizy tekstu. Potrafią udzielić odpowiedzi nawet na nietypowe zapytania.

Plusy:

Zdolność do samouczenia się;

Mogą przetwarzać bardziej złożone, niestandardowe zapytania;

Zapewniają bardziej realistyczną komunikację.

Cons:

Koszt rozwoju jest wyższy;

Budowanie chatbota jest bardziej złożone i bardziej czasochłonne.

Wydaje się, że chatboty AI wygrywają bitwę. Jednak wszystko zależy od celu bota. Chatboty oparte na regułach są więcej niż wystarczające dla małych firm, aby zautomatyzować niektóre procesy. Do tego trzeba mieć odpowiednią bazę danych, aby zbudować bota AI i dostarczyć mu dane, na których będzie się uczył.

Jak zbudować chatbota w 5 prostych krokach?

Aby uprościć tworzenie chatbota, podziel go na pięć kroków.

Zdefiniuj cel swojego chatbota i wybierz miejsce, w którym go umieścisz

Odpowiedz na główne pytanie: "co będzie robił Twój chatbot?". Czy chcesz, aby Twój bot odpowiadał na pytania, generował leady, czy kierował zapytania do menedżerów wsparcia? Postaraj się być konkretny, ponieważ pomoże Ci to później zdecydować o funkcjach bota.

Po drugie, zidentyfikuj, gdzie umieścić chatbota. Zidentyfikuj swój podstawowy kanał komunikacji i określ, gdzie najczęściej wchodzisz w interakcję z użytkownikami. Możesz umieścić bota na swojej stronie, w messengerach, na profilach społecznościowych.

Zaprojektuj konwersację chatbota i pomyśl o wiadomości powitalnej

Zdefiniuj pierwszą wiadomość w swoim chatbocie. Użyj jej jako wyzwalacza do rozpoczęcia komunikacji, np. zacznij od powitania i zaoferuj użytkownikowi pomoc.

Następnie kluczowe jest stworzenie przepływu konwersacyjnego w bocie. Pomoże to stworzyć chatbota w bardziej zorganizowany sposób. Możesz również pomyśleć o typach pytań, czy użyć pytań wielokrotnego wyboru, pozwolić użytkownikom wybrać zapytanie poprzez kliknięcie przycisku z pytaniem lub wpisać zapytanie.

Wybierz platformę do budowy chatbota

W tym kroku musisz określić stos technologiczny. Jak wspomnieliśmy wcześniej, do tworzenia chatbotów możesz wykorzystać kilka narzędzi.

Jednym z nich są gotowe do użycia chatbot buildery pozwalające na tworzenie chatbotów bez kodu. Te bot buildery i platformy chatbotowe są podobne do konstruktorów. Możesz je łatwo wykorzystać i zbudować bota w krótkim czasie. Sprawdź popularne konstruktory: ChatBot, Chatfuel.

Inną opcją jest użycie frameworka. Jeśli twoim wyborem jest stworzenie chatbota za pomocą frameworka, lepiej oddelegować to zadanie do zespołu programistów. Frameworki służą jako biblioteki. Programiści używają ich i kodują oprogramowanie chatbota. Popularne frameworki: Microsoft Bot Framework, IBM Watson.

Twój wybór, jak zawsze, zależy od celu. Wybierz framework, jeśli chcesz stworzyć chatbota, który będzie niestandardowym rozwiązaniem z bardziej złożonymi funkcjami. Jeśli liczy się szybkość rozwoju chatbota i prostota - platformy chatbotowe są najlepszym wyborem.

Trenuj swojego bota

Ten krok jest konieczny tylko w przypadku chatbota AI. Przygotuj chatbota do lepszego zrozumienia intencji użytkowników. Jak to zrobić? Możesz wykorzystać swoje zestawy danych z otrzymanych maili lub zapytań do supportu i nauczyć swojego bota rozumieć różne sposoby, na jakie klienci mogą wysyłać swoje zapytania.

Testuj chatbota

Jak każde inne oprogramowanie, powinieneś przetestować chatbota. Wypróbuj różne scenariusze rozmów, aby zobaczyć, jak bot będzie się zachowywał i w razie potrzeby poprawić.

Rozwiązania no-code dla rozwoju chatbota

Zalecamy użycie rozwiązania no-code, takiego jak AppMaster.io, aby stworzyć chatbota. Narzędzia no-code połączyły to, co najlepsze z obu opcji: prostotę z platform chatbotowych; możliwość tworzenia złożonych i niestandardowych ram formularzy rozwiązań.

Zalety narzędzi no-code do tworzenia chatbota

Brak konieczności kodowania. Niewątpliwie główną zaletą jest brak konieczności kodowania podczas tworzenia chatbota. Wszystko tworzone jest za pomocą edytora drag & drop. Na przykład w AppMaster.io edytor procesów biznesowych pozwala na pracę z blokami. Niestandardowe rozwiązania. W przeciwieństwie do chatbot builderów, narzędzia no-code dają możliwość tworzenia niestandardowych i złożonych botów z oryginalnymi sekwencjami konwersacyjnymi. Integracje z usługami stron trzecich. Platformy no-code, a w szczególności AppMaster.io, pozwalają łączyć chatboty z innymi aplikacjami i usługami, takimi jak Google Sheets czy baza danych, aby zapewnić lepszą wydajność bota i bardziej zróżnicowaną funkcjonalność. Efektywność kosztowa. No-code to tańsza opcja niż korzystanie z frameworka i zatrudnianie dewelopera. Możesz zaoszczędzić zasoby, pieniądze i czas, a mimo to uzyskać doskonale działającego chatbota.

Podsumowując

Chatboty staną się świetnym dodatkiem do działań biznesowych. Możesz go użyć do optymalizacji procesów biznesowych, zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, przyspieszenia pracy i przetwarzania znacznie większej liczby żądań jednocześnie.

Jeśli chodzi o rozwój chatbota - sugerujemy użycie narzędzia bez kodu, aby uczynić budowę bota prostą i nadal uzyskać niestandardowe rozwiązanie.