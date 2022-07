VPL steht für visuelle Programmierung; es handelt sich um eine Sprache, die grafische Komponenten wie Icons, Schaltflächen und Symbole in Form von Kodierungen verwendet. Diese Programmiersprache ermöglicht eine visuelle Veranschaulichung des vom Computer erzeugten Codierungskonzepts. Diese Art von Programmiersprache hilft nicht-technischen Benutzern, Diagramme und Prozesse auf eine Weise zu erklären, die die meisten Anfänger verstehen können. Die visuelle Programmiersprache ermöglicht es den Benutzern auch, einfach eine Drag-and-Drop-Schnittstelle zu verwenden, und arbeitet am effizientesten auf Low-Code-Plattformen.

Es gibt einige Vorteile bei der Verwendung einer visuellen Programmiersprache in der Softwareentwicklung. Das einfache visuelle Layout der Bilder und Blöcke macht es dem Durchschnittsnutzer leicht, sie zu verstehen, zu entwerfen und zu erklären. Anstatt unleserliche Codezeilen zu sehen, kann man mit dieser visuellen Programmiersprache komplexe Konzepte logisch erfassen und erklären. Aufgrund ihrer relativen Einfachheit ist die visuelle Programmierung ein nahtloser Weg, um Benutzer in das Programmieren einzuführen.

Doch trotz der Einfachheit der Sprache kann sie sich als mühsam erweisen, da sie reich an Grafiken ist. Diese Programmiersprache ist umfangreicher und benötigt daher mehr Platz auf dem Computer, was wiederum zu einer Verlangsamung der Funktionen führen kann, da sie viel Speicherplatz auf dem Laufwerk benötigt. Visuelle Programmiersprachen - VPLs sind in ihrem Funktionsumfang sehr begrenzt. Das macht es schwieriger, komplexere Operationen auszuführen, und deshalb wird diese Art von Sprache nur selten von den technologischen Giganten in der Programmierwelt verwendet.

(VPL) Visuelle Programmiersprache - Ein umfassender Leitfaden

In diesem Leitfaden wird alles, was Sie über die visuelle Programmiersprache - VPL wissen müssen, in den folgenden vier einfachen Schritten empfohlen, einschließlich ihres Umfangs, ihres Aussehens und ihrer Entwicklung:

Text vs. Visuell

Reguläre Programmiersprachen sind textbasiert, während visuelle Programmiersprachen grafisch aufgebaut sind und aus Icons und Symbolen bestehen. Die grafischen Komponenten einer visuellen Programmierplattform ähneln in ihrem Layout einem Flussdiagramm, das sich von textbasierten Programmiersprachen unterscheidet. Aufgrund dieses Layouts sind visuelle Programmiersprachen - VPL wie Scratch - besser lesbar als ihre ursprünglichen Gegenstücke wie Java oder Kotlin.

Größer

Visuelle Programmierplattformen sind sperriger und schwerer, da sie grafikbasiert sind, während reguläre Programmiersprachen eine sauberere, stromlinienförmigere Funktionalität haben, da sie meist textbasiert sind. Infolgedessen nehmen reguläre Programme weniger Speicherplatz auf einem Computer ein als diese visuellen Programmiersprachen mit niedrigem Code oder ohne Code.

Einfach & Einfach

Die einfache und leichte, niedrige Code-Schnittstelle eines visuellen Programmierwerkzeugs wie Scratch macht es für einen Anfänger und nichttechnischen Benutzer einfacher, es zu verstehen als eine reguläre Programmiersprache. Visuelle Programmiersoftware ist ein hervorragendes grafisches Werkzeug für Anfänger, die die Grundlagen des Programmierens ohne technische Details erlernen und anwenden möchten.

Schnelle & flexible Entwicklung

Visuelle Programmiersprachen - VPL sind flexibler in Bezug auf Optionen und ermöglichen eine schnellere Entwicklungszeit als reguläre Programmiersprachen, da sie sich schnell und einfach entwickeln und fertigstellen lassen. Die grafischen Low-Code-Programmierkomponenten lassen sich einfach per Mausklick verschieben und können so bequem in der Größe verändert oder neu angeordnet werden, um eine logische Abfolge zu schaffen.

Nachteile der visuellen Programmiersprache

Trotz der Tatsache, dass VPL erstaunlich und gefragt ist, gibt es einige Nachteile einer VPL - Visual Programming Language gegenüber der regulären und traditionellen Programmiersprache. Die Top 3 sind wie folgt:

Beschränkte Plattform-Skalierbarkeit

Visuelle Programmiersoftware ist in ihren Funktionen für größere, komplexere Programmierprojekte beschränkt. Ihre rudimentären Plattformen und grafischen Komponenten machen es schwierig, während des Entwicklungsprozesses auf größere Systeme aufzustocken. Diese größeren Softwaresysteme benötigen für ihre komplexeren Funktionen möglicherweise die erweiterte Funktionalität eines textbasierten Programms.

Standard Mental Modeling

Die bei der visuellen Programmierung verwendeten grafischen Komponenten sind nicht durchgängig standardisiert. Aus diesem Grund können die Symbole und Grafiken, die verwendet werden, um eine logische Sequenz für einen Benutzer mit einem Hintergrund in Musik zu erstellen, anders aussehen als für einen Benutzer mit einem Hintergrund in Mathematik. Das Fehlen eines allgemein anerkannten Satzes grafischer Komponenten für visuelle Programmierplattformen ist ein Problem, das die nahtlose Übertragbarkeit der Wissensbasis zwischen Entwicklern einschränkt.

Mühsam & sperrig

Die Anzahl der grafischen Komponenten kann für Entwickler, die komplexe Programmierfunktionen ausführen, zu groß, mühsam und sperrig in der Handhabung werden. Die Zeit und Energie, die für das Zeichnen großer Diagramme und Flussdiagrammsymbole für visuelle Programmiersoftware benötigt wird, hätte mit prägnanten Textzeilen eines regulären Programmiertools vereinfacht werden können.

Vorteile der visuellen Programmiersprache

Die Vorteile einer VPL - Visual Programming Language sind immens und unvermeidbar im Vergleich zu einer regulären und traditionellen Programmiersprache. Die Top 3 sind wie folgt:

Kostengünstiger

Video Programming Language Software bietet Geschäftsanwendern eine no-code, low-code grafische Softwareentwicklungslösung. Diese Unternehmen möchten vielleicht durch die Erstellung mobiler Anwendungen expandieren, haben aber nicht genügend Kapital, um ein ganzes Team von Softwareentwicklern einzustellen. Die Entwicklung eines no-code, low-code Softwaretools mit VPLs ist eine gute Wahl für kleine und mittlere Unternehmen, die einfache, aber kompakte Softwarelösungen benötigen.

Zugängliche Wissensdatenbank

Die Einfachheit und leichte Entwicklung von visueller Programmiersoftware reduziert die Abhängigkeit von "erfahrenen" Softwareentwicklern. Diese Low-Code- und No-Code-Programmiersprachenplattform ist relativ leicht und benutzerfreundlich zu erlernen und verfügt über eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle.

Schnellere Softwareentwicklung

Visuelle Programmiersprachen ermöglichen eine schnelle und rasche Erstellung von Anwendungen auf ihren Low-Code- und No-Code-Plattformen. Dies ist hilfreich für Unternehmen, die Schnelligkeit und Flexibilität benötigen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten und sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten.

Lernkurve

Wenn Entwickler mit visuellen No-Code- und Low-Code-Programmiersprachen vertraut gemacht werden, ist es für sie einfacher, zu textbasierter Programmiersoftware überzugehen. Wegen dieser Einfachheit werden visuelle Programmiersprachen in der Regel verwendet, um junge Studenten in die Welt der Softwareentwicklung einzuführen. Es ist buchstäblich ein Kinderspiel!

Verwendung der visuellen Programmiersprache

Ausbildung

Video-Programmiersprachensoftware, die den Lernprozess unterstützt und leitet, ist nützlich für die Simulation, das Training und die Ausbildung von Studenten in verschiedenen Bereichen.

Die einfachen grafischen Komponenten der visuellen Programmiersoftware helfen den Studenten, Konzepte und Verfahren zu visualisieren und zu verstehen. Die Low-Code-Videoprogrammiersprachenplattform und die Benutzeroberfläche sind so leicht zu verstehen, dass Schüler bereits im Kindergartenalter mit diesen Anwendungen die Grundlagen des Programmierens erlernen können.

Audiovisuelle Inhalte

Videoprogrammiersprachen sind ein Lebensretter für die Ersteller von Inhalten, da ihre nahtlosen und einfachen Schnittstellen die Entwicklung von Anwendungen für Multimedia-Plattformen wesentlich erleichtern. Zu den Anwendungen gehören Streaming-Plattformen, Musik-Downloader, Videospiele und andere Anwendungen, die während der Software-Entwicklung grafische VPL-Komponenten erfordern.

Visuelle App-Modellierung

In der Entwicklung von Geschäftsanwendungen ist die Videoprogrammiersprache eine Programmiersoftware, die zur Veranschaulichung von logischen Konzepten und Flussdiagramm-Prozessen dient. Videoprogrammiersprachen werden zum Beispiel häufig bei der visuellen Anwendungsmodellierung eingesetzt, um die Funktionen von Software-Design-Prototypen zu simulieren. Dies ist ein Softwareentwicklungsprozess, der von vielen Unternehmen verwendet wird und als Visual App-Modeling bekannt ist.

Organisationswerkzeug

Andere reale Anwendungen der Video-Programmiersprache umfassen Datenmanagement, Geschäftsprozesse und Analysen. Die visuelle Programmiersprache hilft Unternehmen durch ihre intuitive Oberfläche und die einfache Darstellung von automatisierten Prozessen bei der Skalierung. Sie ersetzt den Bedarf an High-Tech-Programmierern und ermöglicht es dem Unternehmen, wertvolle datenreiche Berichte und Analysen zu sammeln, zu erstellen und zu generieren. Die intuitiven Funktionen der VPL-Softwareoberfläche ermöglichen es, größere Plattformen und andere kollaborative Technologien "huckepack" zu nehmen.

Fazit

Für viele Programmierer sind einfache visuelle Programmiersprachen das Herzstück der modernen Softwareentwicklung. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihre Anwendungen in der realen Welt als selbstverständlich angesehen werden sollten. Zu diesen Anwendungen gehören leichte Erlernbarkeit, einfache grafische Komponenten und die Fähigkeit, Schnittstellen zu größeren Technologieplattformen zu bilden. Es ist genau das Werkzeug, das viele Unternehmen und Organisationen benötigen, um in einem wettbewerbsorientierten wirtschaftlichen Umfeld zu wachsen.

Es ist außerdem kosteneffektiv und minimiert den Bedarf an einer großen Anzahl von Arbeitskräften, die sich viele Unternehmen heute kaum noch leisten können. Darüber hinaus bietet die Softwareplattform der Geschäftsleitung die Möglichkeit, die technologische Entwicklung ihres Unternehmens selbst in die Hand zu nehmen.

