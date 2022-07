Suchen Sie nach einer Möglichkeit, die Metriken Ihrer mobilen Anwendungen zu analysieren? Wenn JA, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Nach dem erfolgreichen Start einer mobilen Anwendung tut ein versierter Unternehmer gut daran, die App-Daten zu nutzen, um geschäftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Metriken für mobile Anwendungen, die Sie für die Überwachung der Effizienz Ihrer mobilen Anwendungen messen sollten

Viele Unternehmen bringen neue mobile Apps auf den Markt, um mit der Nachfrage der Nutzer Schritt zu halten. Doch wie kann ein Unternehmen feststellen, ob die App wirklich effizient ist? Die Metriken für mobile Anwendungen können die Daten liefern, die Unternehmen benötigen, um den Erfolg ihrer mobilen Anwendungen zu bewerten. Wie funktionieren Metriken für mobile Apps? Wie können Sie die App-Metriken optimal nutzen, um den Erfolg Ihrer mobilen App genau zu messen? Zunächst müssen wir ein grundlegendes Verständnis für App-Metriken entwickeln. Wenn Sie nach einem Leitfaden für App-Metriken suchen, um die Effizienz Ihrer mobilen App zu messen, lesen Sie den folgenden Beitrag.

Was sind App-Metriken?

App-Metriken sind Messungen, mit denen der Erfolg, die Beibehaltung, das Wachstum oder die Nutzernachfrage für eine App gemessen werden. Mobile App-Metriken können anhand der Raten für Engagement, Konversion und Akquisition gemessen werden. App-Metriken bieten Unternehmen einen wertvollen Einblick in die Leistung ihrer mobilen Apps. Die Metriken dienen auch als Entscheidungshilfe für Unternehmen, die auf die in den App-Berichten generierten Metriken reagieren können.

Die Verwendung von Metriken für mobile Apps zur Messung der Effizienz mobiler Apps ist eine datengesteuerte Methode, die sich stark auf Analysen stützt. Diese Analysen werden aus messbaren Statistiken erstellt und bilden einen kleinen Teil der Gesamtdaten zur Unternehmensleistung.

Wie misst man den Erfolg einer mobilen App?

Der Erfolg einer mobilen App wird anhand der Key Performance Indicators des Unternehmens gemessen. Die Key Performance Indicators - KPI - umfassen alle Messgrößen für den Erfolg eines Unternehmens. Dazu gehören die Effizienz der mobilen App und die Zufriedenheit der Nutzer mit der mobilen App. Sie können diese Parameter manuell beobachten, aber es ist besser, dies mit der App zu tun und sich das Leben leichter zu machen. Der Erfolg der mobilen Anwendung wird anhand der folgenden Schritte gemessen:

Unternehmensziele definieren / Key Performance Indicators - KPIs

Die Geschäftsziele müssen insgesamt klar und messbar definiert werden. Diese Ziele müssen dann im Hinblick auf die wichtigsten Leistungsindikatoren der mobilen Anwendung des Unternehmens eingegrenzt werden.

Relevante Metriken für die App auswählen

Mit Hilfe von Metriken für mobile Apps kann ein breites Spektrum an Daten erfasst werden. Unternehmen müssen entscheiden, welche App-Metriken für die Bewertung des Erfolgs ihrer mobilen Anwendung relevant sind. Manche Unternehmen legen den Schwerpunkt auf das Nutzerengagement als wichtige App-Kennzahl, während andere die Anzahl der App-Downloads in den Vordergrund stellen. Die Definition der relevantesten mobilen App-Daten variiert von Unternehmen zu Unternehmen.

App-Metriken verfolgen

Um die Metriken einer mobilen App genau zu verfolgen, muss es eine genaue und effiziente Methode zur Erfassung und Speicherung der Daten geben. Die Verfolgung der App-Metriken erfolgt innerhalb der App und ermöglicht es den Nutzern, bei Bedarf problemlos Berichte zu erstellen. Mit Hilfe von Sortierfiltern lassen sich die relevanten oder gewünschten Informationen für die Erstellung von Berichten über mobile Apps herausfiltern.

Vergleichen und Gegenüberstellen

Die Leistung der mobilen App sollte mit den relevanten App-Metriken und den Key Performance Indicators (KPIs) der mobilen App verglichen werden. Der Erfolg der mobilen App wird anhand der zuvor definierten Standards, Ziele und Vorgaben für die mobile Business-App gemessen.

Wie werden die Metriken für mobile Apps gemessen?

Mobile Anwendungen nutzen Datenverfolgung und App-Analytik, um die Metriken innerhalb ihrer mobilen App-Plattformen zu messen. Die Analysefunktionen dieser mobilen Anwendungen erfassen relevante Daten, die zum Vergleich mit vorgegebenen Geschäftszielen und Leistungskennzahlen (KPIs) verwendet werden können. Es gibt verschiedene Kategorien von Nutzermetriken, die aus den Daten einer mobilen Anwendung generiert werden können.

Akquisitionsmetriken

Diese Metriken untersuchen die Anzahl der Verkäufe, die von App-Nutzern durch In-App-Käufe oder Downloads generiert werden. Diese Metriken liefern wertvolle Marketinginformationen, um abzuschätzen, wie viel Umsatz mit den künftigen Käufen dieses Nutzers erzielt werden kann. Zu den Messgrößen gehören der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer, die Kosten pro Installation und der Customer Lifetime Value.

Engagement-Metriken

Anhand der Häufigkeit, mit der Nutzer die App nutzen, dort verbleiben, zurückkehren und mit ihr interagieren, kann die Engagement-Rate geschätzt werden. Dies ist eine wertvolle Kennzahl für Unternehmen, um zu bewerten, wie zufrieden die Nutzer mit der App sind. Sie kann auch verwendet werden, um den Erfolg einer bestimmten Marketing-, Werbe- oder Preisstrategie innerhalb der mobilen Anwendung zu messen.

Metriken zur App-Leistung

Dies wird durch die App-Latenzzeit gemessen, d. h. die Zeit, die eine App benötigt, um ein Suchergebnis oder eine Benutzeranfrage zu liefern. App-Abstürze sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Leistung Ihrer App zu bewerten, und zwar anhand der Anzahl der unerwarteten Schließungen während der Nutzung.

Zusätzliche metrische Messungen

App-Konvertierungsmetriken

Diese Metriken bewerten die Anzahl der Zeiten, die Benutzer benötigen, um vorgegebene Aufgaben oder Ziele innerhalb einer App zu erfüllen. Eine E-Commerce-App kann beispielsweise einen täglichen Benutzer-Check-in erstellen, der durch Belohnungen incentiviert wird. Die App-Konversionsmetrik würde die Anzahl der Nutzer messen, die täglich einchecken, und ist ein guter Indikator für eine gute App-Konversion. Diese Metrik ist auch auf Verkäufe oder In-App-Käufe anwendbar. Die Nutzer können anhand des Durchschnittswerts ihrer Bestellungen bei jedem Besuch der App bewertet werden. Unternehmen können diese Metrik nutzen, um die Umsatzkonversionsraten unter ihren mobilen App-Nutzern zu schätzen und zukünftige Einnahmen vorherzusagen.

Eitelkeitsmetriken

Diese Metriken ermöglichen es Unternehmen, mit ihrem Unternehmen oder ihrer App zu prahlen und auf Marketingmaterial gut auszusehen! Es handelt sich um Kennzahlen, die für sich genommen nicht viel Aufschluss geben. Diese Kennzahlen sind jedoch überzeugende Marketingstatistiken, die dazu verwendet werden können, Leads in tatsächliche Verkäufe umzuwandeln. Eitelkeitsmetriken können die Anzahl der täglichen Downloads oder die Anzahl der registrierten Nutzer einer App sein.

Welche Kennzahlen werden häufig verwendet, um den Erfolg einer mobilen Einführung zu messen?

Die folgenden Kennzahlen werden häufig verwendet, um den Erfolg der Einführung einer neuen App zu ermitteln:

Gesamtzahl der Downloads einer mobilen App

Die Nutzerzahl, die sich aus der Anzahl der Downloads einer mobilen App ergibt, ist eine wertvolle Kennzahl für Unternehmen. Diese Unternehmen nutzen die Metrik der Anzahl der einzelnen Nutzer, die ihre mobile App heruntergeladen haben, um den Erfolg der Einführung zu messen. Sie können die Gesamtzahl der Downloads einer mobilen App über bestimmte Zeiträume oder während verschiedener Marketingkampagnen verfolgen.

Diese Metriken für mobile Apps geben den Unternehmen wertvolle Hinweise darauf, ob ihre App in einem bestimmten Zeitraum am beliebtesten ist. Diese Metriken können weiter nach Tagen aufgeschlüsselt werden und geben sogar Aufschluss darüber, zu welcher Tageszeit Nutzer die App am liebsten herunterladen. Unternehmen können die App-Metriken auch nutzen, um den Erfolg der Marketingkampagne für die Einführung einer mobilen App zu messen. Sie können die Gesamtzahl der Downloads als Reaktion auf den Aufruf zum Handeln des Unternehmens untersuchen.

Gesamtzahl der Abonnements/Registrierungen für die mobile App

Einige Nutzer machen den zusätzlichen Schritt, die App nicht nur herunterzuladen, sondern auch den Registrierungs- oder Abonnementprozess abzuschließen. Diese Nutzer liefern wertvolle Mobile-App-Metriken für Unternehmen, die die Ergebnisse des Messaging hinter einer bestimmten Werbekampagne oder nachhaltigen Verkaufsstrategie testen möchten. Wenn eine große Anzahl von Nutzern den zusätzlichen Schritt des Herunterladens der Anwendung unternommen hat, kann dies bedeuten, dass die mobile App erfolgreich war. Die Metriken der mobilen App können jedoch auch darauf hinweisen, dass die Mehrheit der Nutzer den Registrierungsprozess nicht abgeschlossen hat. Wenn dies der Fall ist, könnte dies auf ein Werbe-, Preis- oder UI/UX-Problem zurückzuführen sein.

Wie kann man die Leistung einer App bewerten?

Abwanderungsrate bei mobilen Anwendungen

Diese Kennzahl für mobile Anwendungen gibt die Rate an, mit der neue Nutzer die Plattform für mobile Anwendungen verlassen. Diese Abkehr von der mobilen Anwendung kann auf viele Faktoren zurückzuführen sein. Sie kann einen wichtigen Einblick in die Werbe-, Verkaufs- und Marketingstrategie des Unternehmens geben. Wenn die Metriken für mobile Anwendungen darauf hindeuten, dass eine große Anzahl von Nutzern die mobile Anwendung schnell wieder verlässt, könnte dies ein Hinweis auf ein Problem mit der Nutzerbindung sein. Dies kann auf Probleme mit dem Benutzererlebnis in der App zurückzuführen sein. Eine hohe Abwanderungsrate kann auch auf Probleme mit der Schnittstelle und der Benutzerfreundlichkeit der Anwendung hindeuten. In jedem Fall liegt es an den Unternehmen, die Metriken für mobile Anwendungen zu nutzen, um die Leistung der Anwendung zu bewerten und zu verbessern.

Täglich aktive Nutzerzahlen

Diese Metriken messen genau die Anzahl der täglichen Nutzer einer mobilen Anwendung. Anhand der App-Metriken erhalten Unternehmen wertvolle Informationen darüber, ob sie die Aufmerksamkeit der Nutzer gewinnen und halten können. Diese Metriken sind ein guter Indikator dafür, wie gut eine App funktioniert, da sie das Engagement der Nutzer verfolgen. Sie können auch Aufschluss über die Anzahl der Nutzer geben, die Ihre mobile App ansprechend, unterhaltsam oder lehrreich genug finden. Eine mobile App mit einer hohen DAU-Kennzahl zeigt, dass die Nutzer die App mögen und sie immer wieder nutzen. Marketingteams können dann den Erfolg dieses Auswertungsbereichs in anderen Bereichen des Unternehmens wiederholen.

App-Abstürze

Die Anzahl der App-Abstürze liefert Unternehmen wertvolle Metriken für mobile Apps, die auf der tatsächlichen Leistung der App basieren. Diese Metrik kann Unternehmen jedoch auch dabei helfen, Fehler oder Störungen in ihren mobilen Apps schnell zu erkennen und zu beheben. Mithilfe der Metriken für mobile Anwendungen können Probleme mit der Anwendung, wie z. B. Bugs, Verzögerungen, Störungen oder Abstürze, erkannt und die Leistung verbessert werden. Sobald Unternehmen diese Metriken für mobile Anwendungen zu ihrem Vorteil nutzen, können sie einfach und schnell auf Benutzer- oder technische Probleme mit ihren Anwendungen reagieren.

Welche Metriken würden Sie verwenden, um den Erfolg einer neuen App-Funktion zu ermitteln?

Engagement-Metriken sind ein hervorragendes Instrument, um den Erfolg einer mobilen Anwendung bei den App-Nutzern zu bewerten.

Retentionsrate

Diese Metrik für mobile Anwendungen misst, wie lange Nutzer eine App mindestens einmal über einen bestimmten Zeitraum hinweg besuchen. Höhere Verweildauerquoten zeigen, dass eine große Anzahl von Nutzern aktiv beteiligt ist und mit den Funktionen der mobilen Anwendung zufrieden ist. Diese Metriken für mobile Anwendungen helfen Unternehmen, den Erfolg neuer App-Funktionen zu messen und gezielte Werbeaktionen für die Nutzer zu ermöglichen.

Durchschnittliche Sitzungsrate

Diese Metrik für mobile Anwendungen misst die durchschnittliche Zeit, die Nutzer mit der mobilen Anwendung verbringen. Benutzer, die von einer neuen Funktion begeistert sind, haben eine höhere Verweildauer als andere Benutzer.

Bindungsrate

Die Anzahl der Nutzer, die zu einer mobilen Anwendung zurückkehren, ist ein guter Indikator für die Verweildauer in der Anwendung. Je höher die Verweildauer, desto erfolgreicher ist eine neue Funktion der Anwendung.

Anzahl der Freigaben

Die Anzahl der Nutzer, die eine App teilen, ist ebenfalls ein wichtiger Indikator dafür, dass die Nutzer mit einer neuen App-Funktion zufrieden sind. Diese Metriken sind ein positiver Gradmesser für den Erfolg einer mobilen App. Wenn die Nutzer mit einer App-Funktion zufrieden sind, ist es wahrscheinlicher, dass sie sie in ihren sozialen Kreisen teilen.

Dauer der Sitzung

Diese mobile Kennzahl misst die Zeit, die die Nutzer pro Besuch auf Ihrer App verbringen. Je länger eine Sitzung dauert, desto besser ist es für Unternehmen. Diese Kennzahl zeigt an, dass das Unternehmen die Aufmerksamkeit des Nutzers erregt hat. Unternehmen können die aus dieser Metrik gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um ihre anderen Werbestrategien zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit ihrer App-Funktionen zu optimieren, um die Sitzungsdauer der Nutzer zu erhöhen.

App-Latenzzeit

Dies bezieht sich auf die Zeit, die eine App benötigt, um ein Suchergebnis oder eine Anfrage von der API zurückzugeben. Am besten ist es, die Latenzzeiten für mobile Anwendungen so gering wie möglich zu halten. Es ist seit langem bekannt, dass die Abwanderungs- oder Ausstiegsrate umso höher ist, je länger die Latenzzeiten sind.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Metriken für mobile Anwendungen großartige Instrumente zur Überwachung der Effizienz Ihrer mobilen Anwendungen und der Benutzerzufriedenheit sind. Wenn sie klug eingesetzt werden, sind sie ein wertvolles Mittel, um Geschäftseinblicke zu gewinnen, indem sie den Eigentümern helfen, strategische Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen wirken sich auf die App-Nutzer aus und beeinflussen die Marketing-, Preis-, Verkaufs- und Kundendienststrategien.

Die Marketing-Einsichten, die die Metriken für mobile Apps liefern, können zur Erstellung hilfreicher Berichte verwendet werden. Unternehmen können der Konkurrenz einen Schritt voraus sein, indem sie die Analysefunktionen in ihren Apps sinnvoll nutzen. Sie können die Metriken auch nutzen, um besser mit den Nutzern in Kontakt zu treten, Kunden zu binden und zu gewinnen und Leads in Verkäufe umzuwandeln. Die Metriken für mobile Anwendungen sind eines der besten Werkzeuge, die man nutzen kann, um geschäftliche Entscheidungen zu treffen, und das beste Werkzeug für die Erstellung mobiler Anwendungen ist die No-Code-Plattform AppMaster. Mit AppMaster können Sie eine native mobile Anwendung für IOS und Android entwickeln, ohne ein Entwicklungsteam einzubeziehen oder Zeilen von Code zu schreiben. Die No-Code-Entwicklung ist eine großartige Lösung, wenn Sie nicht bereit sind, Monate zu warten und enorme Summen für die klassische Entwicklung zu zahlen. Erfahren Sie hier mehr.