Niemand kann garantieren, dass unsere mobile App nach ihrer Markteinführung erfolgreich sein wird, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht über die Tools verfügen, um unser Projekt vor dem offiziellen Start zu testen, zu bewerten und zu verstehen, damit wir unsere optimieren können Erfolgschancen.

In dieser Hinsicht ist eines der am meisten getesteten Tools in unseren Händen als Entwickler mobiler Apps ein MVP, Minimum Viable Product. Mit einem MVP können Sie Ihre Idee und die Funktionen Ihrer App testen, um zu prüfen, wie Ihr Publikum darauf reagiert, wie sie es erlebt haben und ob und wie das Projekt vor dem Start verbessert werden kann.

In diesem Artikel untersuchen wir, was das MVP ist und wie Sie es verwenden können, um Ihr Projekt zu verbessern, und wir durchlaufen auch den MVP-Entwicklungsprozess, damit Sie verstehen, wie Sie Ihr Minimum Viable Product entwerfen und erstellen können.

Was ist ein Minimum Viable Product?

Ein Minimum Viable Product ist eine minimale Version des von Ihnen entwickelten Produkts, die Sie verwenden können, um es auf dem Markt zu testen. Ein praktikables Produkt-MVP kann in jedem Bereich verwendet werden und kann die gleichen Vorteile bringen: Das MPV wird für eine Gruppe von Personen freigegeben, die Ihre Zielgruppe repräsentiert (wenn Ihre Zielgruppe beispielsweise „Teenager“ sind, Sie verteilen Ihr Minimum Viable Product an eine Gruppe von Teenagern).

Auf diese Weise können Sie erfahren, wie die Öffentlichkeit auf das neue Produkt reagiert, wie sie es verwenden und ob und wie Ihre Erwartungen bestätigt oder abgelehnt werden.

Wie sieht ein funktionsfähiges Produkt-MVP aus?

Wir haben erwähnt, dass das MVP eine minimale Form Ihres Produkts ist, aber was bedeutet es?

Mit dem MVP entwickeln Sie nur die Kernfunktionalitäten Ihres Produkts, damit es zu einer Art Basismodell werden kann, das in der Lage ist, das primäre Ziel zu erfüllen, das Sie erreichen möchten. Wenn Sie beispielsweise eine App starten möchten, die ein bestimmtes Problem für ihre Benutzer löst, sollte das MVP diese Funktion bereitstellen, es kann jedoch frei von zusätzlichen Funktionen oder Elementen sein.

Mvp-Entwicklungsprozess und Entwicklung mobiler Apps

Der MVP-Entwicklungsprozess ist besonders wichtig im Bereich der Entwicklung mobiler Apps. Mobile Apps sind Produkte (und Dienste), die Benutzern zur Verfügung gestellt werden, damit sie ein Problem beheben oder eine Anforderung erfüllen können. Das Minimum Viable Product ist der ideale Test, um die Kernfunktionen der App zu überprüfen und Feedback von Ihrer Zielgruppe zu sammeln.

In diesem Bereich ist ein MVP eine sehr einfache Version der App, die Sie erstellen. Es verfügt über alle Kernfunktionen und Mindestfunktionen. Dennoch muss es das Publikum in die Lage versetzen, es für seinen Zweck zu verwenden, da dies die effektivste Art ist, ihr Feedback zu sammeln.

In diesem Abschnitt untersuchen wir anhand einer detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie minimal funktionsfähige Produkte für Ihre App definieren, strukturieren und erstellen. Eine MVP-App hat möglicherweise begrenzte Funktionen, aber das bedeutet nicht, dass der Produktentwicklungsprozess unterschätzt werden sollte: Die Entscheidungen, die Sie in der Planungsphase treffen, hängen von der Qualität und Relevanz Ihres Feedbacks ab.

So bauen Sie ein Minimum Viable Product: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Marktforschung

Nicht nur der MVP-Entwicklungsprozess beginnt mit Marktforschung, sondern Ihr gesamtes App-Entwicklungsprojekt sollte damit beginnen.

Marktforschung ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wer die Menschen sind, die Ihre App benötigen werden, und wie Sie sie erreichen können. Fragen Sie sich, wer sind diese Menschen? Welche Art von Gerät und Plattform verwenden sie häufiger? Was brauchen Sie? Was wollen Sie?

Abgesehen davon, dass Sie sich diese Fragen stellen und darüber nachdenken, möchten Sie sie natürlich auch tatsächlich stellen: Führen Sie Marktforschung mit Umfragen durch und stellen Sie direkte Fragen. 2022 fällt diese Phase dank Social Media besonders leicht. Mit ihnen können Sie unzählige Menschen erreichen und kostenlos und mit minimalem Aufwand auf ihrer Seite nach ihrer Meinung fragen.

Am Ende Ihrer Recherche können Sie Ihre Zielgruppe mit genauen Parametern (Alter, Geschlecht, sozialer Status, Beruf, Expertise, Hobby…) identifizieren. Jetzt können Sie diese Informationen verwenden, um ihnen den Service/das Produkt bereitzustellen, das sie benötigen.

Grenzen Sie Ihre Ideen ein

Wenn Sie Ihr Minimum Viable Product entwickeln, schränken Sie Ihre App auf ihren Kern ein. Daher müssen Sie sich dessen bewusst sein, was sein Kern ist. Dieser Schritt und die folgenden werden Ihnen dabei helfen, dorthin zu gelangen.

In dieser Phase ist es wichtig, dass Sie Ihre Vorstellungen von Ihrer App eingrenzen. Frag dich selbst:

Welches Bedürfnis/Problem löst/erfüllt meine App? Wer wird meine App nutzen und wie? Warum sollten sie meine App Dutzenden (wenn nicht Hunderten) anderen vorziehen?

Definieren Sie die Feature-Liste

Dieser Schritt hilft Ihnen auch, sich auf den Kern Ihrer mobilen App und Ihres MVP-Entwicklungsprozesses einzugrenzen, jedoch aus eher technischer Sicht.

Mit den Antworten, die Sie im vorherigen Schritt gegeben haben, ist es nun an der Zeit, zu definieren, welche Art von Funktionen dem Benutzer bereitgestellt werden sollen. Mit anderen Worten, wenn Sie diese Fragen mit Funktionen für mobile Apps beantworten sollten, welche würden Sie auswählen?

Die Funktionen, die Sie hier auswählen, sind diejenigen, die in Ihrem Minimum Viable Product implementiert werden sollten.

Ordnen Sie den Benutzerfluss zu

Es ist wichtig, dass Ihre MVP-Produktentwicklung auf Ihren Benutzern und deren Erfahrungen aufbaut. Eine der effektivsten Methoden, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer eine gute Erfahrung machen, besteht darin, ihre Reise als Benutzer aufzuzeichnen.

Welche Schritte werden sie vom Öffnen der App bis zum Erreichen ihres Ziels unternehmen? Wenn Sie alles (visuell) abgebildet haben, können Sie besser verstehen, wie ihre Erfahrung verbessert werden kann. Sie könnten beispielsweise erkennen, dass Sie einen dreistufigen Prozess zum Ausführen einer Aktion entworfen haben, für die nur einer erforderlich wäre.

Sobald Ihre User Flow Map auf den Knochen reduziert ist, haben Sie den Rahmen für Ihr tragfähiges Produkt MVP erhalten.

Erstellen Sie eine Minimum Viable App

Erst jetzt ist die Zeit für den MVP-Bau: Die bisherigen Schritte sollen die Grundlage für die nun beginnende Bauphase bilden.

Dies ist der eigentliche MVP-Entwicklungsprozess, wenn Entwickler und UI-Techniker am Werk sind. Denken Sie in dieser Phase daran, dass ein Minimum Viable Product keine minderwertige Version Ihres Produkts ist. Qualität muss immer Priorität haben; Sie reduzieren Ihre Idee nur auf ihren Kern, Ihre mobile App auf ihre Kernfunktionalitäten.

Starten Sie die Minimum Viable Product-App

Wenn die MVP-Produktentwicklung abgeschlossen ist, können Sie Ihre mobile MVP-App starten.

Dies ist auch ein Schritt, der etwas Planung erfordert: Mehr als Planung, hier setzen Marketing- und Kommunikationsfähigkeiten im erfolgreichen MVP-Aufbauprozess an. Ihre Marketingstrategien sollten auf dasselbe Segment ausgerichtet sein wie Ihr tragfähiges Produkt-MVP.

Sammeln und analysieren Sie Feedback

Nein, der MVP-Produktentwicklungsprozess endet nicht mit der Markteinführung des Minimum Viable Product. Im Gegenteil, dieser Schritt kann als der wichtigste angesehen werden.

Jetzt ist es an der Zeit Ihrer MVP-Produktentwicklungsreise, an der Sie Feedback von Ihrem Publikum sammeln müssen.

Sie sollten versuchen, sowohl qualitatives als auch quantitatives Feedback zu sammeln.

Qualitatives Feedback ergibt sich aus den Meinungen der Benutzer: Warum verwenden sie die App, warum gefällt sie ihnen, warum gefällt sie ihnen nicht und wie würden sie sie verbessern?

Quantitatives Feedback sollte aus messbaren und vergleichbaren Daten bestehen: zum Beispiel die Anzahl der Nutzer unter 18 Jahren, die die App nutzen, welche Funktionen zahlenmäßig am meisten genutzt werden und mehr…

Während dieser Phase sollten Sie weitere wichtige Daten sammeln, wie Benutzer von Ihrer App erfahren: Sie können Ihnen wichtige Marketingeinblicke geben.

Das Sammeln von Daten reicht natürlich nicht aus: Ihr erfolgssteigernder MVP-Prozess erfordert, dass Sie diese Daten analysieren und daraus aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen, wie Sie Ihre mobile App weiter verbessern können.

MVP-Produktentwicklung: Ist es nur ein Test?

Das MVP ist Teil Ihres Produktentwicklungsprozesses, nicht nur als Test. Tatsächlich besteht der Zweck des realisierbaren Produkts MVP auch darin, Investoren das Potenzial Ihrer App aufzuzeigen. Sie können sowohl die Kernfunktionen der App und ihre Funktionsweise als auch das Feedback der Benutzer zeigen. Auf diese Weise kann es viel einfacher werden, Leute zu finden, die bereit sind, ihr Geld in Ihr Projekt zu investieren.

Nicht zuletzt kann das MVP in manchen Fällen auch zur Grundlage werden, auf der Sie die endgültige mobile App entwickeln.

Die Zeit, die Sie für die MVP-Erstellung aufwenden, ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Produktentwicklungsprozesses. Mit unserem Leitfaden hoffen wir, dass wir Ihnen nicht nur das Wissen vermitteln, um das Minimum Viable Product für Ihr Mobiltelefon zu bauen, sondern Ihnen auch dabei geholfen haben, seine Bedeutung zu verstehen und zu verstehen, wie es bei sorgfältiger und aufmerksamer Ausführung zu professionellem und professionellem Erfolg führen kann erfolgreiche Ergebnisse.