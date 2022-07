Google Play und der Apple App Store sind mit Abstand die beiden größten Plattformen für den Vertrieb und die Bewerbung von Apps. Es spielt keine Rolle, ob Sie die Anwendung selbst entwickeln, bei professionellen Entwicklern bestellen oder mit No-Code-Tools erstellen, der Prozess der Veröffentlichung von Anwendungen in den Stores ist für alle gleich und es ist wichtig, einige Anforderungen für Ihre Bewerbung, um die Moderation erfolgreich zu bestehen und veröffentlicht zu werden.

Um Probleme und mögliche Ablehnungen bei der Veröffentlichung Ihrer Bewerbung zu vermeiden, haben wir eine Liste von Voraussetzungen zusammengestellt, die erfüllt sein müssen, um eine Bewerbung erfolgreich in jedem der Stores zu veröffentlichen.

Google Play Store

Google Play bleibt die Hauptplattform für den Vertrieb von Android-Apps, obwohl es viele andere alternative Stores gibt.

Um Android-Benutzern zu ermöglichen, Ihre App herunterzuladen und auf ihren Smartphones und Tablets zu verwenden, müssen Sie diese Schritte ausführen und sicherstellen, dass Ihre App die Anforderungen erfüllt.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Google-Entwicklerkonto

Erstellen Sie ein Google-Entwicklerkonto . Während der Registrierung fällt eine einmalige Gebühr von 25 USD an. Danach können Sie Anwendungen im Store veröffentlichen.

Schritt 2: Beschreibung Ihrer App hinzufügen

Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für Ihre Anwendung ein. Der Name sollte eindeutig sein und die Essenz Ihrer Anwendung widerspiegeln. Empfohlene Textlänge:

Anwendungsname: nicht mehr als 30 Zeichen;

Kurzbeschreibung: nicht mehr als 80 Zeichen;

vollständige Beschreibung nicht mehr als 4000 Zeichen.

Schritt 3: Marketingmaterialien hochladen

Laden Sie das Anwendungssymbol hoch: 512 x 512 Pixel, 32-Bit-PNG-Format, mit Alphakanal, zulässiges Gewicht: 1024 KB.

Laden Sie 2 bis 8 Screenshots Ihrer Anwendung hoch: von 320px bis 3840px mit einem Seitenverhältnis von nicht mehr als 2:1. JPG- oder 24-Bit-PNG-Format ohne Alphakanal. Um schöne Screenshots direkt vom Bildschirm zu machen, verwenden Sie die Clean Status Bar.

Laden Sie eine Feature-Grafik hoch: 1024 x 500 Pixel, JPEG oder 24-Bit-PNG (kein Alphakanal). Dies ist für die Platzierung bei Google Play erforderlich, dies ist das erste, was Benutzer sehen, wenn sie die Seite Ihrer Anwendung im Store öffnen.

Wichtig: Wenn Ihre App für Tablets verfügbar ist, laden Sie bitte zusätzliche Screenshots dafür hoch.

Tipp: Die Google Play-Bibliothek ist voll von verschiedenen Apps. Die Konkurrenz ist groß, da es in jeder App-Kategorie mindestens 100 Apps gibt. Stellen Sie sicher, dass Ihre visuellen und inhaltlichen Teile ansprechend sind, um die Benutzer anzuziehen.

Schritt 4: Datenschutzrichtlinie und allgemeine Informationen

Legen Sie eine Altersgrenze fest. Melden Sie sich dazu in der Google Play Developer Console an und füllen Sie für jede Ihrer Anwendungen einen Fragebogen aus. Programme ohne die zugewiesene Einschränkung können für Benutzer oder Länder gesperrt werden.

Fügen Sie eine Datenschutzrichtlinie hinzu, um Ihnen mitzuteilen, wie Sie mit sensiblen Benutzer- und Gerätedaten umgehen.

Schritt 5: Laden Sie Ihre Bewerbungsdatei hoch

Laden Sie Ihre Bewerbungsdatei im APK (.apk) oder ABB (.abb) Format hoch. Dies ist erforderlich, um Ihre Anwendung auf einem Android-Gerät auszuführen. Ab August 2021 begann Google mit der Umstellung auf ABB, da dieses Format 15 % kleiner ist und schneller heruntergeladen werden kann. ABB wird bald das Hauptformat werden und die APK vollständig ersetzen.

Schritt 6: Moderation

Jetzt müssen Sie nur noch warten. Wenn Ihre Anwendung die Moderation besteht, wird sie innerhalb weniger Stunden bis zu mehreren Tagen im Google Play Store verfügbar sein.

Gründe für die Ablehnung durch Google Play

Eingeschränkter Inhalt. Ihre App wird nicht freigegeben, wenn sie unangemessene Inhalte im Zusammenhang mit Gewalt, Mobbing, Belästigung, illegalen Aktivitäten und ausdrücklichem Hass enthält, die möglicherweise Kinder gefährden oder die allgemeinen Benutzer bedrohen können.

Ihre App wird nicht freigegeben, wenn sie unangemessene Inhalte im Zusammenhang mit Gewalt, Mobbing, Belästigung, illegalen Aktivitäten und ausdrücklichem Hass enthält, die möglicherweise Kinder gefährden oder die allgemeinen Benutzer bedrohen können. Gestohlenes geistiges Eigentum. Ihre App wird gelöscht, wenn Sie auf eine Marke verweisen oder diese kopieren, die Ihnen nicht gehört.

Ihre App wird gelöscht, wenn Sie auf eine Marke verweisen oder diese kopieren, die Ihnen nicht gehört. Sicherheits- und Datenschutzprobleme. Google verpflichtet sich, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Wenn der betrügerische, böswillige oder beabsichtigte Missbrauch privater Benutzerdaten festgestellt wird, wird Ihre App strengstens verboten.

Google verpflichtet sich, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Wenn der betrügerische, böswillige oder beabsichtigte Missbrauch privater Benutzerdaten festgestellt wird, wird Ihre App strengstens verboten. Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ist nicht zusammengestellt.

(COPPA) ist nicht zusammengestellt. Abrechnungsrichtlinien werden nicht befolgt. Nachdem Sie die Monetarisierung in Ihre App aufgenommen haben, stellen Sie sicher, dass alle Gebühren in der Beschreibung angegeben sind.

Nachdem Sie die Monetarisierung in Ihre App aufgenommen haben, stellen Sie sicher, dass alle Gebühren in der Beschreibung angegeben sind. Die Anzeigen entsprechen nicht allen Google-Richtlinien.

allen Google-Richtlinien. Defekte Funktionalität. Anwendungen von geringer Qualität mit mehreren Abstürzen und Einfrieren werden aus dem Play Store verbannt.

Apple App Store

Wenn es um die Veröffentlichung geht, ist Apple ziemlich wählerisch und macht es viel schwieriger als Google, Ihre App zu veröffentlichen. Es ist jedoch weiterhin möglich, Ihre App für IOS-Benutzer zur Verfügung zu stellen.

So sieht es aus, 2021 ein iOS in den App Store hochzuladen.

Schritt 1: Apple-Entwicklerportal

Wie im Google Play Store müssen Sie einen Apple Developer Account erstellen und die Registrierungsgebühr von 100 $ bezahlen. Dort müssen Sie jedoch einige zusätzliche Elemente wie ein Verteilungszertifikat erstellen und Ihre App-ID konfigurieren.

Schritt 2: Geben Sie Daten zu Ihrer App ein

Erstellen Sie einen eindeutigen Titel und eine eindeutige Beschreibung für Ihre App. Der Titel darf 30 Zeichen nicht überschreiten. Die Beschreibung sollte detailliert sein und die Funktionalität der Anwendung erwähnen - die Anzahl der Zeichen sollte 4000 nicht überschreiten.

Schritt 3: Marketingmaterialien hochladen

Stellen Sie sicher, dass Ihre App mit Xcode 12 und iOS 14 SDK erstellt wurde.

Laden Sie Anwendungssymbole hoch. Das Symbol sollte ohne Verrundungen und Transparenz sein. Für jedes Gerät gibt es unterschiedliche Parameter:

— iPhone: 180px ×180px oder 120px×120px. PNG oder JPEG formatieren;

— iPad Pro: 167 Pixel x 167 Pixel;

— iPad, iPad mini: 152 Pixel x 152 Pixel;

— App-Store: 1024px x 1024px.

— iPhone: 180px ×180px oder 120px×120px. PNG oder JPEG formatieren; — iPad Pro: 167 Pixel x 167 Pixel; — iPad, iPad mini: 152 Pixel x 152 Pixel; — App-Store: 1024px x 1024px. Laden Sie bis zu 5 Screenshots pro Bildschirmauflösung hoch. Screenshots sollten nicht transparent sein.

Schritt 4: Marketinginformationen hinzufügen

Platzieren Sie einige Schlüsselwörter (Tags), um Ihre App durchsuchbar zu machen.

Support- und Marketing-URLs – URLs, unter denen Benutzer Marketinginformationen zur App finden können.

Überprüfen Sie Preise und Beschreibungen von In-App-Käufen.

Schritt 5: Zusätzliche Informationen

Informationen zu Updates (bei Einreichung einer neuen Version).

Fügen Sie den Namen des Eigentümers + Kontaktinformationen hinzu.

Bestimmen Sie die Kategorie und die Altersgrenze. Dazu müssen Sie einen Fragebogen ausfüllen und dabei bestimmte Parameter angeben und das System vergibt automatisch eine Alterseinstufung.

Schritt 6: Testflug

Senden Sie Ihre App für den Betatest von TestFlight , um sicherzustellen, dass Ihre App allen Richtlinien des Apple App Store entspricht. Die Überprüfung Ihrer App vor der Veröffentlichung oder Ablehnung kann zwischen 24 Stunden und einer Woche dauern.

Ablehnungsgründe durch den App Store

Mehrere Fehler. Ihre Bewerbung wird abgelehnt, wenn Fehler oder Ausschläge festgestellt werden. Testen Sie Ihre Bewerbung unbedingt vorher.

Ihre Bewerbung wird abgelehnt, wenn Fehler oder Ausschläge festgestellt werden. Testen Sie Ihre Bewerbung unbedingt vorher. Unvollendeter Inhalt. Eine App ohne finalisierten Inhalt wäre im App Store nicht verfügbar.

Eine App ohne finalisierten Inhalt wäre im App Store nicht verfügbar. Schlechte Benutzeroberfläche. Wenn Sie die in den Designrichtlinien genannten Schnittstellenanforderungen nicht erfüllen, erhalten Sie eine Ablehnung von Apple.

Wenn Sie die in den Designrichtlinien genannten Schnittstellenanforderungen nicht erfüllen, erhalten Sie eine Ablehnung von Apple. Kaputte Links. Wenn Links in der App nicht gut funktionieren, kann dies die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung erhöhen.

Wenn Links in der App nicht gut funktionieren, kann dies die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung erhöhen. Nachlässige Beschreibungen. Ungenauigkeiten in Ihrer Beschreibung und Screenshots, die es den Nutzern erschweren zu verstehen, was Ihre App tut oder nicht verfügbare Funktionen versprechen, werden abgelehnt.

Ungenauigkeiten in Ihrer Beschreibung und Screenshots, die es den Nutzern erschweren zu verstehen, was Ihre App tut oder nicht verfügbare Funktionen versprechen, werden abgelehnt. Ungültige Werbung. Testen Sie, ob Ihre App Anzeigen auf allen Geräten richtig anzeigt.

Testen Sie, ob Ihre App Anzeigen auf allen Geräten richtig anzeigt. Duplizierung von Apps. Wenn Sie zwei ähnliche Bewerbungen einreichen, kann dies ein Ablehnungsgrund sein.

Wenn Sie zwei ähnliche Bewerbungen einreichen, kann dies ein Ablehnungsgrund sein. Geringe Qualität und geringe Anzahl an Funktionen. Bietet eine App keine ausreichende Funktionalität oder keinen ausreichenden Inhalt oder gilt sie nur für einen kleinen Nischenmarkt, kann sie auch nicht freigegeben werden.

Wichtig!

Ab dem 31. Januar 2022 müssen iOS-Apps, in denen Benutzer Konten erstellen können, Benutzern eine Option zum Löschen von Konten bieten. Weitere Details zur neuen Regel aus dem App Store finden Sie hier .

Fazit

Es ist aufregend, Ihre App endlich zu veröffentlichen und den Benutzern vorzuführen. Bevor Sie es jedoch an den App Store oder Google Play senden, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgt haben und Ihre App mit allen Anforderungen kompatibel ist.

Weitere Informationen zum Veröffentlichen und Testen Ihrer App finden Sie in der Dokumentation . Außerdem können Sie sich bei Fragen gerne in diesem Chat an die AppMaster.io-Entwickler wenden.

Nützliche Links

Google Play:

Apple-App-Store: