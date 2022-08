Softwarewartung ist teuer. Zeitraum. Unabhängig davon, welche Art von Software Sie verwenden, steigen die Wartungskosten, wenn Ihr Unternehmen wächst und der Software neue Funktionen hinzugefügt werden. Es ist daher keine Überraschung, dass jedes Unternehmen nach Möglichkeiten sucht, die Kosten für die Softwarewartung zu senken, sei es durch ein Upgrade auf die Softwareversion oder die Verwendung einer neuen Version. Die gute Nachricht ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Kosten für die Softwarewartung zu senken, ohne Code schreiben zu müssen. In diesem Blogbeitrag werden wir einige Strategien zur Reduzierung der Wartungskosten untersuchen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Programme sicher und konform mit Industriestandards bleiben.

Was ist No-Code-/Low-Code-Software?

No-Code-/Low-Code-Software ist eine Plattform, die es Benutzern oder Entwicklern ermöglicht, ihre eigenen Anwendungen oder Software mit ein wenig Codierung (Low-Code) oder ganz ohne Codierung (No-Code) zu erstellen. Die Plattform bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche und integrierte Tools für Entwicklung, Tests und Bereitstellung. Diese Art von Software eignet sich perfekt zum Erstellen mobiler Anwendungen oder Web-Apps.

Die Popularität dieser Art von Software beruht auf ihrer Einfachheit und der Tatsache, dass sie von Entwicklern aller Ebenen verwendet werden kann, um jede App für geschäftliche Anforderungen zu erstellen. Darüber hinaus bieten die Plattformen eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich der Unterstützung für Benutzerauthentifizierung und Datenspeicherung.

Vorteile von Low-Code- und No-Code-Software

Low-Code- und No-Code-Software werden in der Entwicklungswelt immer beliebter. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter:

Niedrigere Entwicklungskosten

Low-Code- und No-Code-Software sind oft viel billiger zu entwickeln als herkömmliche Softwareanwendungen.

Reduzierte Time-to-Market

Low-Code- und No-Code-Software kann schnell entwickelt werden, was Ihnen helfen kann, Ihr Produkt schneller zu vermarkten und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Erhöhte Flexibilität und Anpassung

Da Low-Code- und No-Code-Software sehr flexibel sind, können Sie sie einfacher anpassen, um genau die App-Lösung zu erstellen, die Sie benötigen, ohne von Grund auf neu programmieren zu müssen. Das bedeutet, dass Sie schnell Versionen Ihrer App für verschiedene Zielgruppen oder Plattformen erstellen können, ohne Ihre ursprüngliche Vision ganz aufgeben zu müssen.

Low-Code- und No-Code-Software ermöglicht einen schlankeren Prozess und kann kostengünstiger sein, nicht nur für kleinere Projekte.

Was kostet die Softwarepflege?

Die Wartungskosten werden häufig anhand der Anzahl der Vollzeitentwickler berechnet, die für Ihre Software benötigt werden. Die Standardmethode, um dies zu berechnen, besteht darin, zu untersuchen, wie viel es pro Entwicklerstunde kostet. Einige Unternehmen haben jedoch Überkapazitäten in ihrem Entwicklungsteam, andere arbeiten mit befristeten Verträgen.

Wenn beispielsweise ein Team von 5 Entwicklern Wartung und Support für ein 3-Monats-Projekt mit einem Stundensatz von 25 US-Dollar bereitstellt, kostet es ungefähr 20.000 US-Dollar für die 3 Monate.

Was kostet Low-Code?

Low-Code-Softwareplattformen können bei unbegrenzter App-Entwicklung zwischen 5 und 1000 US-Dollar pro Monat kosten. Die Kosten einer Low-Code- oder No-Code-Plattform variieren in der Regel je nach den spezifischen Funktionen und Fähigkeiten, die enthalten sind. Im Allgemeinen ist eine Low-Code- oder No-Code-Plattform, selbst mit der höchsten Stufe, viel billiger als herkömmliche Softwareentwicklungsmethoden.

Welche Faktoren beeinflussen die Wartungskosten von Software?

Softwarewartung kann aus zwei Hauptgründen kostspielig sein: Es kostet viel Zeit und Mühe, die vorhandene Version Ihrer Software auf dem neuesten Stand zu halten, und es ist oft schwierig nachzuvollziehen, was Geld kostet, wenn alles durch einen automatisierten Prozess läuft . Wenn Sie eine wachsende Anzahl von Benutzern haben, ständig neue Funktionen hinzufügen oder in einer stark regulierten Branche wie dem Bankwesen tätig sind, in der jede Codezeile vor der Veröffentlichung gründlich geprüft werden muss, kostet die vorrangige Wartung Ihrer Softwaresysteme mehr als Sie selbst in einem weniger komplexen Sektor mit weniger Regeln tätig waren.

In der Vergangenheit war die Version der Software oft mit erhöhten Wartungskosten verbunden. Diese Annahme trifft jedoch nicht mehr immer zu: Wenn sich eine Organisation für No-Code- oder Low-Code-Ansätze entscheidet, reduziert dies den manuellen Aufwand für Software-Upgrades und die Wartungskosten. Zusammenfassend wirken sich folgende Faktoren auf die Kosten der Softwarewartung aus:

Die Größe Ihres Unternehmens

Die Art der Software oder Version, die Sie ausführen

Die Anzahl und Arten von Funktionen (Anwendungsfunktionalität), die es hat

Wie häufig Benutzer das Programm verwenden (Traffic)

Wie lange dauert es, bis diese Funktion entwickelt und eingeführt wird?

Wie kontrollieren Sie die Softwarewartungskosten?

Der erste Schritt zur Senkung der Softwarewartungskosten besteht darin, die spezifischen Aufgaben zu identifizieren, die für die tägliche Wartung der Software erforderlich sind. Dies fällt normalerweise in drei Kategorien:

Halten Sie Ihre Daten sauber und stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme auf dem neuesten Stand sind

Stellen Sie sicher, dass die Software ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie auf eine neue Version aktualisiert wird

Aufspüren von Problemen, die auftreten oder eine Änderung erfordern

No-Code- oder Low-Code-Software ist eine Entwicklungslösung, mit der Entwickler Projekte erstellen und bereitstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Der Prozess kann durch die Verwendung von Vorlagen beschleunigt werden, was dazu beitragen kann, die Zeit zu verkürzen, die für die Entwicklung dieser Projekte benötigt wird.

Ohne Zeit mit dem Schreiben von Code zu verbringen, können Sie Ihrem Team jeden Monat Stunden sparen, während sich Ihr Team auf die Anwendungsfunktionalität konzentriert. No-Code- oder Low-Code-Software reduziert auch die Kosten für die Softwarewartung, da Sie niemanden bezahlen müssen, der den Code für Sie schreibt. Es hilft auch, Ihre Systeme mit den neuesten Änderungen der regulatorischen Standards auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn Sie No-Code-Low-Code-Software verwenden, können Sie die Einhaltung von Industriestandards aufrechterhalten und gleichzeitig die mit der Wartung Ihrer Software verbundenen Gesamtkosten senken.

Warum brauchen Sie ein regelbasiertes Managementsystem?

Regeln sind notwendig, um die Software-Wartungskosten für jedes Unternehmen zu regeln, da es ohne sie ein hohes Maß an Inkonsistenz in der Art und Weise geben würde, wie verschiedene Organisationen ihre Software oder Apps warten. Dies würde zu erhöhten Kosten führen, da verschiedene Organisationen mehrere Personen beschäftigen müssten, um ihre Software auf die gleiche Weise zu warten.

Darüber hinaus entscheiden sich einige Organisationen möglicherweise dafür, ihre Anwendungsfunktionalität aufgrund der damit verbundenen Kosten überhaupt nicht aufrechtzuerhalten. Die Verwendung einer regelbasierten Verwaltung hilft Ihrem Unternehmen, solange es eine Reihe spezifischer Anweisungen (Regeln) verwendet, die regeln, wie die Software verwendet und gewartet werden sollte. Diese Anweisungen werden normalerweise in manueller oder elektronischer Form gespeichert und von Systemadministratoren oder anderen Experten verwendet, wenn sie Änderungen oder Reparaturen vornehmen müssen. Durch die Einhaltung dieser Regeln können Administratoren sicherstellen, dass Updates und Reparaturen korrekt durchgeführt werden, und langfristig Zeit und Geld sparen.

Erste Schritte mit Low-Code/No-Code-Software

Wenn Sie mit Low-Code oder No-Code beginnen möchten, entscheiden Sie, welche Art von Anwendung Sie ausführen und wie viele Benutzer sie hat. Berücksichtigen Sie auch alle Funktionen, die Ihre Anwendung möglicherweise benötigt, bevor Sie mit Ihrem Projekt fortfahren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie die Kosten für die Softwarewartung reduzieren können, indem Sie Low-Code- oder No-Code-Plattformen verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine No-Code-Softwareplattform wie AppMaster verwenden, benötigen Sie nur sehr wenig Zeit und Mühe, um Ihre Anwendung zu warten.

Diese No-Code-Plattform hat das leistungsstärkste Backend aller Plattformen. Egal, ob Sie Web-Apps oder mobile Anwendungen entwickeln möchten, Sie sind besser dran, mit AppMaster zu beginnen, was bedeutet, dass Sie auf lange Sicht massiv bei der Entwicklung sparen, ordnungsgemäß warten oder sicherstellen können, dass Ihre Anwendungsfunktionalität erstklassig ist störungsfrei und reduzieren letztendlich die Wartungskosten.