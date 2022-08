Sind Sie bereit, Ihr Unternehmen mit einem begrenzten Budget zu starten und erwägen, es für bessere Verkäufe online zu bringen? Wenn JA, kann dies innerhalb eines Budgets mit einem No-Code-Ansatz problemlos durchgeführt werden. Kein Code ist ein Bang-Buck, bei dem die Entwicklung in Betracht gezogen wird. Die Idee hinter No-Code ist es, die Arbeitskraft und die Gesamtprojektkosten zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Plattformen wie AppMaster ermöglichen es Ihnen, Softwarekosten und Apps mit No-Code-Plattformen zu erstellen, die eine einfache Drag-and-Drop-Methode einfach und kostengünstig ermöglichen. Die Kosten sind viel geringer als bei einem traditionellen App-Building, da es eine Ein-Personen-Show ermöglicht und nicht sehr zeitaufwändig ist. Während bei der traditionellen App-Entwicklung ein Team von Entwicklern und monatelange harte Arbeit erforderlich sind; Daher kostet es mehr als das Dreifache einer No-Code-App und Softwareentwicklung.

Wie No-Code Startups hilft, Softwarekosten zu senken

Die Entwicklung von Software ist eine Methode zur Erstellung einer gut funktionierenden App, Website oder benutzerdefinierten Software. Es kann eine zeit-, geld- und energieaufwändige Aufgabe für eine Person sein. Was wäre, wenn ich Ihnen sage, wie Sie die Kosten für Geld, Energie und Zeit senken können? Überrascht? Nun, das ist mit No-Code-Plattformen möglich. Die Kosten für No-Code-Software werden von den Softwareentwicklungs- und Wartungskosten abgezogen.

Darüber hinaus können Sie Ihre Software viel schneller entwickeln und erfordern einfache Anstrengungen. Wenn Sie ein neues Startup sind, können Sie mithilfe von No-Code-Software effektive Software entwickeln und Ihr Unternehmen effizient führen.

In der heutigen Welt ohne Online-Auftritt sind die Wachstumschancen geringer. Wenn es jedoch online präsent ist und über eine Website oder eine App für dieses spezielle Unternehmen verfügt, ist dies für den Endbenutzer allgemein und einfach verfügbar. Aber die meisten Unternehmen können es nicht schaffen, weil die App-Entwicklung von Software viel kostet und ihr Budget übersteigt. Hier kommt die Rolle der No-Code-App-Entwicklung ins Spiel. Wenn es sich nur um Ihr Startup handelt und Sie weniger Geld investieren und mehr Produktivität generieren können, benötigen Sie einen Online-Auftritt über eine mobile App oder Web-App. Wenn es jedoch außerhalb Ihres Budgets liegt, sollten Sie die No-Code-App-Entwicklung ausprobieren und Ihr Unternehmen online effektiv glänzen lassen.

Was sind No-Code-Startups?

No-Code-Startups sind Produkte oder benutzerdefinierte Software, die ohne Code erstellt wurden und keine technischen Kenntnisse zum Schreiben von Code erfordern. Mit Hilfe von No-Code-Plattformen können Sie den visuellen Editor einfach verwalten, indem Sie die Funktionen, die Sie in Ihren Softwarekosten für Ihr Unternehmen benötigen, per Drag & Drop verschieben. Sie müssen No-Code-Plattformen kennen, um Ihre Software schneller und effizienter zu entwickeln. Sogar technische Benutzer verwenden einen No-Code-Ansatz (wo Flexibilität ist), um die Software zu entwickeln, da dies Entwicklern helfen kann, schnell zu arbeiten und Energie zu sparen.

No-Code-Tools sind für alle sehr nützlich; Da heute alles und jedes Unternehmen eine App hat, wäre ein No-Code-Ansatz großartig. Lassen Sie es uns herausfinden und etwas Licht auf die Menschen werfen, die sie und ihre Vorteile nutzen können.

Unternehmer : Eine großartige Möglichkeit, ein bestehendes Unternehmen durch No-Code-Softwareentwicklung auf kostengünstige Weise in eine Online-Welt zu erweitern.

: Eine großartige Möglichkeit, ein bestehendes Unternehmen durch No-Code-Softwareentwicklung auf kostengünstige Weise in eine Online-Welt zu erweitern. Studenten : Sie können die No-Code-Tools kennenlernen und Software erstellen, damit sie es schaffen, monatlich als Nebenjob zu verdienen.

: Sie können die No-Code-Tools kennenlernen und Software erstellen, damit sie es schaffen, monatlich als Nebenjob zu verdienen. Unternehmen : Unternehmen sind die potenziellen Kunden für die Entwicklung von No-Code-Software. Sie können Lösungen gegen eine monatliche Zahlung für Projektmanagementzwecke im Unternehmensgeschäft erstellen.

: Unternehmen sind die potenziellen Kunden für die Entwicklung von No-Code-Software. Sie können Lösungen gegen eine monatliche Zahlung für Projektmanagementzwecke im Unternehmensgeschäft erstellen. Entwickler : Auch Entwickler können No-Code-Tools verwenden, um Projekte schneller und kostengünstiger zu verwalten. Sie haben möglicherweise mehrere Projekte in der Pipeline, sodass sie einen schnellen Ansatz verwenden können, um Apps mit No-Code-Entwicklung zu erstellen. Sie können AppMaster monatlich abonnieren und ihre Projekte erstellen.

: Auch Entwickler können No-Code-Tools verwenden, um Projekte schneller und kostengünstiger zu verwalten. Sie haben möglicherweise mehrere Projekte in der Pipeline, sodass sie einen schnellen Ansatz verwenden können, um Apps mit No-Code-Entwicklung zu erstellen. Sie können AppMaster monatlich abonnieren und ihre Projekte erstellen. Designer : Sie spielen mit den No-Code-Tools und können ihre Kreativität zeigen, indem sie sie in der kundenspezifischen Softwareentwicklung eines Unternehmens implementieren. Die beliebtesten und gebräuchlichsten No-Code-Plattformen werden heutzutage von Designern verwendet.

: Sie spielen mit den No-Code-Tools und können ihre Kreativität zeigen, indem sie sie in der kundenspezifischen Softwareentwicklung eines Unternehmens implementieren. Die beliebtesten und gebräuchlichsten No-Code-Plattformen werden heutzutage von Designern verwendet. Startups : Sie können ihre Ideen testen und mit den No-Code-Tools selbst Software erstellen, ohne viel Geld auszugeben, und können ihr Projektmanagement effizient abwickeln. Am Anfang ist ein monatliches Abonnement großartig, um damit zu beginnen. Darüber hinaus ermöglicht No-Code heutzutage, wo Startups sich hochbezahlte Entwickler nicht leisten können, Startups zu überleben .

Wie viel Geld brauchen Sie für ein Software-Startup?

Sobald Sie sich für eine Existenzgründungssoftware entschieden haben, müssen Sie an die Kosten einer Softwaregründung denken. Wie lange dauert die Softwareerstellung und was kostet Sie das? Wenn Sie den Entwickler nach den Kosten für die Entwicklung von Software für Ihr Unternehmen fragen, müssen Sie hören: „Es kommt darauf an“, weil jedes Projekt und jede benutzerdefinierte Software anders ist.

Wenn Ihr Projekt einfach ist, erfordert dies ein wenig Kosten, grundlegende Tools und Prozesse. Wenn Sie hingegen komplexe und hochwertige Software für Ihr Unternehmen erstellen, benötigen Sie viel Geld, fortschrittliche Tools und mehr Zeit, um voll funktionsfähige Software zu erstellen -Code.

Laut Clutch kosten die No-Code-Plattformen 37.913 US- Dollar , während die kundenspezifische Codierungssoftware 171.450 US-Dollar kostet . Die Wahl einer No-Code-Plattform ist eine clevere Möglichkeit, Geld zu sparen. Sie können sich für eine No-Code-Plattform wie AppMaster.io entscheiden; Die Kosten hierfür beginnen zwischen 5 und 855 US-Dollar pro Monat .

Wie halten Sie die Startkosten niedrig?

Laut einer Studie können Sie bis zu 80 % der Kosten sparen, indem Sie kundenspezifische Software mit einer No-Code-Plattform entwickeln. Der Hauptvorteil von No-Code besteht darin, dass keine teuren Entwickler, qualifizierte Programmiersprachen oder fortschrittliche teure Tools erforderlich sind. Die Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses mit No-Code-Tools ist sehr verlockend. No-Code-Entwickler können in nur wenigen Stunden einen Projektprototyp für Ihr Unternehmen oder einen Proof-of-Concept erstellen.

Die No-Code-Entwicklergebühr ist geringer

No-Code-Entwickler wissen nicht, wie man Codes schreibt und verwaltet, aber die Verwendung eines visuellen Editors spart Energie und verlangt weniger Geld von den Kunden. Außerdem sind No-Code-Entwickler einfacher einzustellen als Programmiersoftware. Denn wenn Sie einen Programmiersoftwareentwickler für Ihr Unternehmen einstellen, müssen Sie verstehen, welche Programmiersprache für Ihre Projekte und viele andere Dinge gut ist.

Unabhängig davon, ob Sie neue Projekte erstellen oder Funktionen zu einem vorhandenen hinzufügen, der Hauptvorteil von No-Code-Tools besteht darin, dass sie Entwicklern Zeit sparen und ihnen ermöglichen, sich auf die aktuellen Anforderungen der Kunden zu konzentrieren. Entwickler schaffen es, den Projekten einen Mehrwert zu verleihen, anstatt über die Logik nachzudenken und Codes zu schreiben.

Niedrige Wartungskosten

Wenn Ihre Software einen Fehler oder einen Fehler aufweist, muss es nicht viel Geld kosten, ihn zu beheben, da die Plattform dies einfach und zu geringen Kosten erledigen kann. Sie müssen den Code nicht neu schreiben, sondern Änderungen am visuellen Editor vornehmen.

Kurzgesagt

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass No-Code auf dem Vormarsch ist und auch die Zukunft der App-Entwicklung darstellt. No-Code-Plattformen überbrückten die Lücke zwischen professionellen Programmierern und Nicht-Programmierern, um ihre gewünschten Apps zu erstellen, selbst wenn sie nur über begrenzte Mittel und Zeit verfügen. Kurz gesagt, es ist ein Haufen Geld für die Entwicklung. Es spart ihnen Geld, Energie und Zeit, was Unternehmen und Einzelpersonen dabei hilft, ihre Apps und Software schneller auf den Markt zu bringen. Im Gegensatz dazu erreicht das Publikum durch Kostensenkung und Erhöhung der Online-Präsenz Umsatz und Produktivität.

No-Code-Plattformen sind einfach zu verwenden, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse und -erfahrung im Hintergrund haben. Wenn Sie daran denken, Ihre eigene No-Code-App für irgendeinen Zweck zu erstellen, können Sie Ihre App und Software ganz einfach mit AppMaster.io erstellen. AppMaster hat tausenden Start-ups, Unternehmen und Einzelpersonen geholfen, ihre Unternehmenssoftware zu automatisieren und unzählige Geld- und Zeitbeträge zu sparen. Mit AppMaster können alle Arten und Zwecke von Desktop- und mobilen Apps einfach erstellt werden. Also, melden Sie sich an und fangen Sie noch heute an. Wenn Sie nicht weiterkommen oder Hilfe benötigen, ist unser Expertenteam bei AppMaster rund um die Uhr für Sie da.