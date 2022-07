Der UX-Designprozess beginnt damit, die Ziele eines Unternehmens zu verstehen und herauszufinden, wie man eine Zielgruppe am besten bedienen kann. Es ist möglich, den Benutzern ein gutes und unvergessliches Erlebnis zu bieten, indem man etwas über die Psychologie eines Benutzers lernt und Best Practices für UX anwendet. Wir haben diese Ressource zusammengestellt, um Sie beim UX-Designprozess zu unterstützen – von Anfang bis Ende.

Das Ziel des UX-Designprozesses ist es, den Benutzern ein besseres Online-Erlebnis zu bieten.

Die Rolle eines User Experience Designers besteht darin, die digitale Landschaft aufzubauen, Benutzer durch ihre Weite zu führen und ihnen etwas zu bieten, das ihre Gefühle beeinflusst. Die Elemente, aus denen eine Website besteht, einschließlich Inhalt, Design, Struktur und Navigation, sorgen für ein unvergessliches Erlebnis.

Der Benutzer steht im Mittelpunkt des Designs. Wenn jemand die benötigten Informationen schnell finden kann, hat er sein Ziel erreicht und geht möglicherweise nicht weiter.

Was war der Zweck ihres Besuchs?

Welche Informationen suchen sie?

Und nach welchen Lösungen suchen sie für die Probleme, die sie möglicherweise haben?

UX konzentriert sich auf die Gedanken eines Benutzers und schafft ein Erlebnis, das das liefert, was er sich am meisten wünscht und das schnell möglich ist.

Die Komponenten des Designs, wie Navigationsoptionen, Schaltflächen, Kombinationen aus Handlungsaufforderungen und Interaktionen und andere Interaktionen, führen einen Benutzer durch das Design – mit Inhalten, die die Substanz ergänzen. Für eine erfolgreiche UX müssen Sie wissen, was Besucher wollen und warum sie auf Ihrer Website sind.

Jede Diskussion über die Benutzererfahrung muss eine Diskussion über das Design der Benutzeroberfläche beinhalten. Das Ziel der UI (Benutzeroberfläche) ist es, das Design im Detail zu behandeln, von der verwendeten Schriftart bis hin zum Erscheinungsbild und der Haptik von Schaltflächen und anderen Interaktionen. Das UI-Design befasst sich mehr damit, wie sich jemand mit dem Produktdesign verbindet und sich damit beschäftigt, während sich das UX-Design von diesen Aspekten entfernt und sich darauf konzentriert, wie Menschen damit interagieren. UX-Designer berücksichtigen, was Kunden von einer Website erwarten, und schaffen während des Designprozesses ein Erlebnis, das diese Anforderungen erfüllt.

UX-Design: worauf es ankommt

Um ein überzeugendes und erfolgreiches Design zu erstellen, müssen Sie verstehen, welche Schritte am wichtigsten sind.

User Experience und Branding sind miteinander verknüpft

Die Beziehung zwischen Branding und User Experience ist symbiotisch. Eine Website mit einer schlechten Benutzererfahrung kann dem Ruf bekannter Unternehmen schaden. Andererseits kann ein einfaches und effizientes Kundenerlebnis einem jungen Unternehmen helfen. Bei den beiden Elementen des Marketings – Branding und Benutzererfahrung – dreht sich alles um Wahrnehmungen, und beide müssen konsistent sein, damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann.

Interaktionsdesign

Zu Beginn des UX-Designprozesses und während des gesamten Produktentwicklungsprozesses müssen UX-Designer das Branding eines Unternehmens im Auge behalten und wie es im Design transportiert wird.

Bei der Benutzererfahrung geht es darum, Geschäftsziele zu erreichen

Die Website eines Unternehmens muss Teil seiner Gesamtstrategie sein. Um eine einprägsame Marke zu schaffen, müssen Inhalt und Funktionalität zusammenarbeiten. Es muss eine Begründung für den UX-Designprozess und ein Verständnis dafür geben, warum diese Arbeit notwendig ist. Ein Designteam und ein Entwicklungsteam müssen nicht nur mit Design Thinking vertraut sein, sondern auch die größeren Marketingziele eines Unternehmens verstehen.

Sehen Sie sich an, was funktioniert und verbessert werden muss, wenn es sich um ein Redesign handelt. Überlegen Sie, was fehlt und wie die Gestaltung einer besseren Benutzererfahrung dazu beitragen kann, diese Probleme anzugehen.

Legen Sie fest, was Nutzer auf Ihrer Website tun sollen, z. B. ein Produkt kaufen, sich für einen Dienst anmelden oder weitere Informationen anfordern. Es geht nur darum, was Sie damit machen wollen!

UX macht das Leben der Benutzer einfacher

Wenn eine Benutzeroberfläche intuitiv, benutzerfreundlich und gut logisch organisiert ist, kann sich jeder ohne Hürden darin zurechtfinden. Anstatt kompliziert und unbequem zu sein, schafft eine UX die Pfade, die einen reibungslosen Ablauf ermöglichen.

Die vielfältigen Designfähigkeiten eines UX-Designers ermöglichen es ihm, die Architektur zu erstellen, der echte Menschen folgen werden. Das Wer, Was und Wann der Erfahrung sind alles Faktoren, die bei der Bewertung der Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt werden müssen. Der Benutzer ist wer, der Inhalt ist was und die Reihenfolge und Logik beim Erleben des visuellen Designs ist wann.

Empathie sollte die Erfahrung eines Benutzers vorantreiben

Ein User-Experience-Designer muss sich in die Lage des Endbenutzers versetzen, bevor er mit dem Entwicklungsprozess eines Projekts beginnt. Designer müssen die Probleme und Probleme ihrer Kunden genau kennen, um ihnen effizient helfen zu können. Designer müssen in der Lage sein, eine Website aus der Perspektive eines Benutzers zu betrachten und zu antizipieren, wie sie darauf navigieren sollten. Sie müssen Tausende von Teilen zusammenfügen, um für diejenigen, die sie verwenden, einen Sinn zu ergeben.

UX-Designer haben ein genaues Verständnis dafür, wie alle Seiten einer Website zusammenarbeiten, aber sie übersehen nie die kleinen Details auf der Mikroebene, wie jede Seite den Menschen hilft, ihre Ziele zu erreichen.

Die Website dieses Lebensmittel-Abo-Dienstes spiegelt beispielsweise den Lebensstil von Menschen wider, die sich für eine gesunde Ernährung interessieren. Ein Bild ihres Essens, einfache Linien und viel Negativraum deuten darauf hin, dass sie ihre demografischen Merkmale kennen und wissen, was ihnen wichtig ist. Diese Komponente betont die Qualität ihrer Küche, was ein wichtiges Anliegen für Menschen ist, die darüber nachdenken, sich für den monatlichen Essensservice anzumelden.

Um ein Publikum zu verstehen, muss eine Erfahrung entwickelt werden, die sie beim Durchblättern als hilfreich und angenehm empfinden.

User Research ist ein wesentlicher Bestandteil des User Experience Design Prozesses

Es wäre hilfreich, wenn Sie ein klares Bild von der Zielgruppe hätten, die Sie anziehen möchten. Sie sind mehr als „Benutzer“. Es ist entscheidend, ihre Herausforderungen zu verstehen und zu verstehen, wie sie planen, dorthin zu gelangen, wo sie sein möchten. Nehmen Sie einfach an, was andere wollen und brauchen. Wir können ein voreiliges Wissen über ihre Wünsche und Anforderungen erlangen, aber die Durchführung von Benutzerforschungen wird uns ein fundierteres Verständnis ihrer natürlichen Interessen und Wünsche vermitteln.

User Research und User Kategorisierung ermöglichen einen gezielteren Entwicklungsprozess. Anstatt sich auf Vorurteile zu verlassen, helfen tatsächliche Daten dabei, zu bestimmen, wie eine Website aufgebaut ist und welche Funktionen hinzugefügt werden sollten.

Wir können die Unsicherheit beseitigen und etwas über die Probleme und Erwartungen der Menschen erfahren, indem wir Benutzerforschung betreiben. Realistische Empathie ist unmöglich, wenn Unternehmen diejenigen, die sie erreichen wollen, nicht verstehen.

Es ist wichtig, regelmäßig Benutzerforschung zu betreiben

User Research ist ein entscheidender erster Schritt im Designprozess. Es ermöglicht, ein Produkt zu erstellen, das den Erwartungen der Menschen entspricht, und vermeidet Frustration mit einer Erfahrung, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Tests und Forschung sind endlos. Sich ändernde Ziele von Stakeholdern, Verbraucherverhalten und der Konkurrenz können dazu führen, dass ein Design anders wahrgenommen wird. Eine Website, die vor zwei Jahren effektiv war, ist es möglicherweise nicht mehr. Um festzustellen, ob ein Design für seine Benutzer noch relevant ist, ist eine kontinuierliche Benutzerforschung erforderlich.

Bestimmen Sie, was Sie aus der Nutzerforschung lernen möchten

Zu wissen, welche Fragen und Informationen Sie von Ihren Benutzern erhalten möchten, ist entscheidend für die Maximierung der Benutzerforschung. Wie jeder andere Prozess muss Erfolg definiert werden. Die Benutzerforschung kann außer Kontrolle geraten und zu einer Form von Scope Creep werden, wenn keine Einschränkungen oder Indikatoren vorhanden sind.

Interview mit echten Menschen

Was ist ein besserer Ansatz, um mit Ihrem Publikum zu interagieren, als im selben Raum wie es zu sein? Bei Benutzerinterviews sitzen im Allgemeinen einige Personen und lassen sie eine Website durchsuchen, während Mitglieder des Teams zuschauen. Die Untätigkeit des Benutzers ist entscheidend. Zu sehen, wie Menschen interagieren, und Echtzeit-Feedback zu erhalten, kann Ihnen helfen, Probleme mit Ihrem Design zu erkennen und über notwendige Änderungen zu informieren, bevor es live geht.

Interviews mit Kunden und Auftraggebern geben Einblick in Elemente, die Sie möglicherweise übersehen haben, während Sie wochen- oder monatelang an dem Projekt recherchiert und daran gearbeitet haben. Vielleicht ist die Navigation nicht so einfach, wie Sie es sich vorgestellt haben, oder die Leute erkennen die CTAs nicht. Wenn Sie einen Blick von außen haben, werden Sie in der Lage sein, die Schwierigkeiten zu erkennen, auf die typische Benutzer stoßen können, wenn sie versuchen, die gewünschten Aktivitäten auszuführen.

Erstellen Sie Benutzerpersönlichkeiten

Eine Persona ist eine grobe Vorstellung davon, wer ein typischer Benutzer sein könnte, basierend auf Ihrer Benutzerforschung. Wie von Vimala auf Dribbble für ein Reiseunternehmen erstellt, bietet eine Persona eine Fülle von Informationen darüber, wer der typische Benutzer ist. Indem wir uns ihr Profil ansehen, können wir herausfinden, wer sie sind und an welchen Reiseartikeln oder Dienstleistungen sie interessiert sind.

Wenn Sie eine Persona erstellen, soll diese nicht den Durchschnitt aller Menschen darstellen. Es ist eine Teilmenge Ihrer Zielgruppe. Personas können Ihnen dabei helfen, ein zufriedenstellendes Erlebnis dafür zu entwerfen, wie eine bestimmte Person oder ein Team Ihr Unternehmen wahrnehmen soll.

Machen Sie Umfragen

Umfragen und Fragebögen sind auch ein ausgezeichneter Ansatz, um wichtige Informationen zu sammeln. Sie ermöglichen es Ihnen, bestimmte Anfragen zu stellen, wonach Menschen suchen, oder Feedback zu einem bestimmten Design zu erhalten und ob es den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht.

Umfragen können bestimmte Informationen sammeln, wie z. B. Ja/Nein-Antworten, Bewertungen und andere eindeutige Antworten, die kombiniert und analysiert werden können. Umfragen werden auch verwendet, um mehr qualitative Informationen und diese Metriken zu erhalten. Benutzer haben möglicherweise eine saubere Leinwand, um ihre Ideen und Überzeugungen auszudrücken. Diese Langforminformationen ergänzen und verdeutlichen die zuvor erhobenen quantitativen Daten.

Denken Sie beim Erstellen dieser Fragen daran, dass Sie die Leute nicht zu den gewünschten Antworten führen möchten. Halten Sie die Anfragen neutral und frei von Ihren Wünschen und Vorurteilen. Erlauben Sie ihnen, mit ihrer eigenen voreingestellten Voreingenommenheit und nicht mit Ihrer zu reagieren.

Benutzerflows erstellen

Es wäre hilfreich, wenn Sie zuerst entscheiden würden, was die Leute tun sollen und wie sie es erreichen sollten, bevor Sie sich für den Entwurf eines Website-Designers entscheiden. Der Benutzerfluss ist die Reihe von Schritten, die eine Person beim Besuch Ihrer Website durchläuft, von einer Zielseite zu anderen Abschnitten Ihrer Website. Wenn Sie die Routen verstehen, die ein Benutzer einschlagen soll, können Sie bestimmen, wie Ihr Design organisiert werden soll. die bei der Entwicklung von Wireframes und Prototypen helfen.

Benutzerflows demonstrieren jeden Schritt auf diesen Pfaden, unabhängig davon, ob Sie einen Benutzerflow erstellen, um zu zeigen, wie jemand ein Produkt kauft und auscheckt oder wie er weitere Informationen zu einem bestimmten Thema findet. Mehrere UX-Design-Tools sind auf dem Markt, wie FlowMapp, Stormboard und Whimsical. Alternativ können Sie Stift und Papier verwenden, um Dinge zu entwickeln.

Informationsarchitektur verstehen

Unser Gehirn hat eine Affinität zu Ordnung und Unordnung. Wir müssen verstehen, was gesprochen wird, sei es ein Buch, ein Film, den wir sehen, oder eine Website, die wir besuchen. Das Ziel der Informationsarchitektur besteht darin, die Teile einer Website so anzuordnen, dass sie für jemanden, der sie durchsucht, sinnvoll sind.

Betrachten Sie eine Analogie zu einer Tüte mit Bauklötzen. Sie enden mit einem wirren Durcheinander, wenn Sie es öffnen und diese ausschütten. Sie können sie sinnvoll anordnen, indem Sie sie kombinieren, kategorisieren und stapeln. Die Informationsarchitektur umfasst die Klassifizierung und Platzierung Ihres Materials, das für Sie und Ihren Endbenutzer logisch angemessen ist.

Es ist ein Blick auf einige der Elemente, die in die Entwicklung einer effektiven Website einfließen:

Identifizieren : Welche Inhalte benötigen Sie, um die Erzählung Ihrer Marke zu vermitteln? Finden Sie alle Komponenten heraus, die Sie benötigen, um Ihrem Publikum mitzuteilen, was Sie sagen möchten.

Klassifizieren : In diesem Schritt müssen Sie Ihr Material kategorisieren und aufteilen, damit es in das Layout integriert werden kann.

Karte : Organisieren und strukturieren Sie das Material und zeigen Sie, wie jedes Konzept oder jeder Inhaltsblock zum nächsten führt.

Der Prozess der Informationsarchitektur besteht darin, die Inhalte in einer sinnvollen Hierarchie anzuordnen. Diese Struktur beschreibt, wie Menschen die eingeführten Konzepte in einer logischen Reihenfolge konsumieren.

Card Sorting ist ein beliebter Ansatz, um dies zu erreichen, und es kann konventionell mit Papier und Stift oder mit Software wie Optimal Sort und UserZoom durchgeführt werden.

Wireframes für Websites

Ein Wireframe ist ein zweidimensionaler (2D) Plan, der die Struktur jeder Seite darstellt, mit visuellen Indikatoren wie Linien, Gittern und Kästchen, die angeben, wo Inhalte, Bilder und andere Komponenten platziert werden. Sie können für jede Seite hochauflösend, detailliert oder niedrigauflösend und minimalistisch sein. Wireframes sind ein wertvolles Werkzeug für Designer und Entwickler. Sie fungieren als Rahmen und bieten ihnen die Struktur, die sie zum Erstellen einer Website benötigen.

Eine Verwendung von Wireframing ist die Kommunikation. Sie sind eine visuelle Methode, um zu demonstrieren, wie Webseiten für alle erstellt werden, unabhängig von ihrem Job.

Mockups und Prototypenentwicklung

Einige Leute sind sich nicht sicher, was die Unterschiede zwischen einem Wireframe, einem Mockup und einem Prototyp sind. Alle von ihnen haben irgendeine Funktion.

Ein Drahtmodell umreißt und organisiert jede Seite in einem Design anstelle der detaillierten Spezifikation von Adobe Photoshop oder Illustrator. Obwohl ihre Fähigkeiten variieren, enthalten sie normalerweise keine funktionierenden Verbindungen oder ästhetischen Verbesserungen. Sie sind da, um Ihnen zu zeigen, wie jede Seite von einem breiten Standpunkt aus aussehen wird.

Ein Wireframe ist eine Stufe unter einem Mockup. Wenn Sie einen Dienst wie Webflow verwenden, der beim Entwerfen Code generiert, müssen Sie diesen Schritt nicht ausführen. Am Ende erhalten Sie eine voll funktionsfähige Website. Mockups sind grafische Darstellungen von Designs, die das übernehmen, was mit Wireframes etabliert wurde. Es kann einige Funktionen geben, wie z. B. Navigation, aber der Schwerpunkt liegt auf der Anzeige des Designs.

Prototypen sind nahezu vollständige Darstellungen eines Designs. Alles, von der Informationsarchitektur bis hin zur Navigation, Interaktionen und signifikanten visuellen und Inhaltsblöcken, wird erledigt. Es ist nicht notwendig, alles zu haben, aber alles, womit ein Benutzer interagieren und Spaß haben möchte, sollte zugänglich sein. Die Elemente, die ein Benutzer bei der Interaktion mit Ihrem Produkt bemerken soll, wurden integriert. Es impliziert Funktionen wie Call-to-Action-Schaltflächen, Animationen und andere dynamische Komponenten. Prototypen ermöglichen es Ihnen, Feedback zu erhalten und Änderungen vorzunehmen, bevor Sie live gehen. Möglicherweise haben Sie Low-Fidelity- und High-Fidelity-Prototypen mit Prototyping. High-Fidelity-Prototypen sollen in der realen Welt getestet werden und zeigen, wie ein Produkt in der Praxis funktioniert. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Low-Fidelity-Prototypen mehr auf die Funktionalität als auf das Aussehen.

Usability-Tests

Es ist an der Zeit, Usability-Tests durchzuführen, sobald Sie einen praktischen Prototyp fertiggestellt haben. Es bedeutet, jemanden, der mit dem Design nicht vertraut ist, es zum ersten Mal erleben zu lassen.

Usability-Tests werden häufig persönlich oder aus der Ferne durchgeführt. Wenn sich andere am genauen Standort befinden, können Sie beobachten, wie sich die Menschen bei der Nutzung des Internets fühlen. Es ermöglicht Ihnen, unvoreingenommenes Feedback zu Ihrem Design zu erhalten und festzustellen, was nicht funktioniert.

Aufgaben müssen detailliert beschrieben werden, damit die Leute sie erledigen können. Wenn Sie eine E-Commerce-Website erstellen, lassen Sie sie möglicherweise die Schritte des Hinzufügens von Waren zu einem Warenkorb und des Bezahlvorgangs durchlaufen. Oder vielleicht möchten Sie, dass sie eine Antwort auf eine häufig gestellte Frage zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung finden. Werfen Sie einen Blick darauf, wie schwierig oder einfach es für einen Benutzer ist, das Material zu erkunden, und Sie erhalten eine Menge Daten darüber, ob das Design praktikabel ist und welche Änderungen vorgenommen werden müssen.

Usability-Tests können während des gesamten Designprozesses durchgeführt werden, sind jedoch in den frühen Phasen effektiver. Anstatt später, wenn es vollständiger gebaut ist, sind Änderungen früher einfacher vorzunehmen. Änderungen in der Struktur, Navigation und Info-Architektur in den frühen Phasen zu erledigen, ist weniger zeitaufwändig als der Versuch, alles am Ende zu erledigen.

Benutzer sollten im Mittelpunkt Ihres User-Experience-Designs stehen

Es ist einfach, sich in die neuesten Online-Designtrends und Modeerscheinungen einzulesen. Anstatt zu versuchen, die modernsten und stilvollsten Website-Designs zu haben, ist es besser, etwas zu schaffen, das nie den Kontakt mit den Erwartungen der Benutzer verliert. Die Benutzererfahrung Ihrer Website wird dadurch bestimmt, wie einfach sie zu verwenden ist, wie gut sie organisiert ist und wie einheitlich sie erscheint. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es bei der Benutzererfahrung um Empathie geht – um sicherzustellen, dass die Benutzer alles erhalten, was sie für eine positive und zufriedenstellende Erfahrung benötigen.