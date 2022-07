Jedes Jahr wächst die Zahl der mobilen Anwendungen. Die Pandemie, Weltkatastrophen und Kriege werden zu einem Schub für die Entwicklung von Technologien. Heute sind wir bereit, unser ganzes Leben in die Tasche zu stecken: Laut statista.com stehen im ersten Quartal 2022 2.110.063 Apps im App Store und 3.298.329 Apps zum Download im Google Play Market zur Verfügung. Statista Digital Market Outlook schätzt, dass der Umsatz in den meisten Segmenten in den nächsten Jahren wachsen und bis 2025 rund 613 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Sind Sie bereit, Ihre mobile Anwendung zu erstellen? Lesen Sie zunächst diesen Artikel.

Arten von mobilen Anwendungen

In der Anfangsphase stehen Unternehmen und Einzelkunden, die sich entscheiden, eine mobile Anwendung für Unternehmen oder ihre Bedürfnisse zu erstellen, vor der Wahl des Anwendungstyps – native, Web- oder Hybridanwendung. Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Lösung dieses Problems und konzentriert sich auf native Anwendungen und ihre Unterschiede zu allen anderen.

Native Apps

Eine native mobile Anwendung ist eine Anwendung, die für eine bestimmte Plattform erstellt wurde. Die native mobile Anwendung ist in der nativen Programmiersprache der Plattform geschrieben: für Android – Kotlin und Java, für Apple iOS – Objective-C und Swift. Eine native mobile Anwendung hat Zugriff auf alle nativen Technologien und Hardwarefunktionen einer bestimmten Plattform. Native mobile Anwendungen müssen beispielsweise über den offiziellen Google Play Market und App Store heruntergeladen und auf dem Gerät installiert werden.

Vorteile:

Zugriff auf die Gerätehardware (Geolokalisierung, Kamera, Mikrofon, Beschleunigungsmesser, Lichtsensoren, Kalender, Push-Benachrichtigungen) und dadurch breite Funktionalität;

kann mehr unterschiedliche Anforderungen von Kunden und Benutzern erfüllen;

Benutzerdaten können einfach gesammelt und analysiert werden;

normalerweise arbeiten sie stabiler und effizienter mit allen Geräten, die auf ihrem Betriebssystem verwendet werden;

die Geschwindigkeit und Qualität der Internetverbindung sind nicht eingeschränkt – die Anwendung kann ohne Zugriff auf das Netzwerk funktionieren;

besser geeignet für Anwendungen mit benutzerdefinierten Schnittstellen und komplexer Geschäftslogik.

Nachteile:

teure Entwicklung;

Entwicklung braucht viel Zeit;

jeder App Store muss native Apps verifizieren;

decken nur wenige Plattformen ab und sind mit anderen Betriebssystemen nicht kompatibel;

selbst geringfügige Änderungen erfordern regelmäßige Updates.

Web-Apps

Sie funktionieren über einen Webbrowser auf dem Gerät des Benutzers. Dies sind angepasste Websites, die wie echte Anwendungen aussehen, aber nicht auf dem Gerät des Benutzers gehostet werden. Sie öffnen von einem Telefon, Tablet, Laptop oder Desktop-PC (eine Webanwendung ist nicht unbedingt nur für mobile Geräte) eine Seite im Internet, die unter der Anwendung „mäht“. Es ähnelt dem Speichern von Daten in der Cloud oder auf einer Computerfestplatte. Häufig ergänzt eine Web-App eine mobile native App und umgekehrt. Bei qualitativ hochwertiger Entwicklung funktionieren Webanwendungen fast wie native. Lassen Sie uns dieses "fast" verstehen, was der Unterschied ist.

Vorteile:

Webanwendungen können auf einer Plattform mit jedem Betriebssystem funktionieren;

Entwickler müssen die App nicht bei Stores genehmigen;

der Entwicklungszyklus von CSS, HTML und JavaScript geht um ein Vielfaches schneller.

Nachteile:

Es gibt keinen Zugriff auf die Hardware von Benutzergeräten, was die Funktionalität von Webanwendungen erheblich einschränkt (z. B. ist es unmöglich, eine Webanwendung zu erstellen, die den Beschleunigungsmesser auf dem Gerät verwendet oder die Kamera einschaltet);

die Nutzung ist nur über das Internet möglich und hängt von dessen Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und stabilem Betrieb ab;

Anwendungen werden nicht an einem Ort katalogisiert und sind schwerer zu finden.

Hybride Apps

Hybrid-Apps sind ein Kompromiss zwischen nativen und Web-Apps. Sie werden in der nativen Anwendung platziert und funktionieren über die WebView. Sie haben Zugriff auf Informationen auf dem Gerät des Benutzers.

Sie sehen aus und funktionieren wie native Anwendungen: Sie können aus dem Store heruntergeladen und auf dem Gerät installiert werden. Die Installation kann nominell sein, da solche Anwendungen Zugriff auf die Daten des Benutzers haben, ihre Daten jedoch häufig selbst nicht direkt auf dem Gerät des Benutzers speichern.

WebView ist eine Systemkomponente, die Webseiten in anderen Anwendungen öffnet. Wenn Sie einen bestimmten Link in einem sozialen Netzwerk oder E-Mail-Client öffnen, beginnt er in der Benutzeroberfläche des sozialen Netzwerks oder E-Mail-Clients selbst, anstatt zum Browser zu gehen. Es ist die Aufgabe von WebView.

Vorteile:

umfassende Funktionalität und hoher Individualisierungsgrad;

Sie können eine Anwendung erstellen, die mit mehreren Plattformen funktioniert;

die Kosten senken und die Entwicklung eines MVP oder eines einfachen Endprodukts für Kunden beschleunigen;

sind eine Mittellösung zwischen der Funktionalität und Leistung einer nativen Anwendung und den geringen Kosten einer Webanwendung.

Nachteile:

Anwendungen, die zu komplex sind, sollten besser nativ erstellt werden, ebenso wie Anwendungen mit umständlichen visuellen Lösungen wie Spiele;

die Entwicklung wird mehr Zeit und Mühe erfordern, damit die hybride Anwendung wie eine native aussieht und sich anfühlt;

Stores lehnen Apps ab, die nicht gut genug funktionieren, und es ist wichtig, Qualitätsstandards zu erfüllen.

Plattformübergreifende Apps

Plattformübergreifende App-Entwicklung bedeutet, dass die App mit einer Technologie/Sprache/einem Framework entwickelt wird, die es ermöglicht, sie auf mehreren verschiedenen Betriebssystemen zu verwenden – Android, iOS, Windows, Linux usw. Beispielsweise können React-Native-Apps funktionieren Android und iOS.

Hybride App-Entwicklung bedeutet, dass eine App mit mehreren Sprachen/Technologien entwickelt wird, aber das bedeutet nicht immer, dass sie plattformübergreifend ist. Anwendungen können hybrid sein, werden aber nicht unbedingt als plattformübergreifend betrachtet.

Eine App kann als plattformübergreifend betrachtet werden, muss aber nicht hybrid sein. Es kann eine Web-App oder sogar eine native sein (das React Native-Framework verwendet beispielsweise eine JavaScript-Laufzeitumgebung, um JavaScript-Code zu rendern und die App dann sowohl im Google Play Market als auch im App Store zu veröffentlichen).

Ebenso können Apps gleichzeitig hybrid und plattformübergreifend sein (z. B. React-Native + native Plattformsprache).

Ansätze bei der Entwicklung einer mobilen Anwendung können kombiniert werden. Erstellen Sie beispielsweise leistungskritische Bildschirme für native Technologien und sekundäre für plattformübergreifende.

Vorteile:

Die plattformübergreifende Entwicklung ist viel schneller als die Entwicklung nativer mobiler Anwendungen für mehrere verschiedene Plattformen gleichzeitig.

ideal für Startups, die mit einem MVP schneller auf den Markt kommen müssen, um eine Theorie zu testen;

aufgrund der Geschwindigkeit der Erstellung geeignet für die Erstellung von Eventanwendungen, z. B. für Geschäftskonferenzen, Messen usw.;

plattformübergreifende Entwicklung trägt oft zu einer effektiveren Entwicklung von Entwicklern bei, da sie die Arbeit mit mehreren Technologien und Umgebungen beinhaltet und auch die Fähigkeiten zur Problemlösung stimuliert;

plattformübergreifend ist nützlich, wenn Sie eine einfache Anwendung mit einer kleinen Anzahl von Bildschirmen für mehrere Plattformen schreiben (ein einfaches Handyspiel ist ideal für plattformübergreifend).

Nachteile:

iOS und Android unterscheiden sich erheblich, was zu Entwicklungsschwierigkeiten und vielen Verzögerungen bei der Arbeit der fertigen Anwendung führt (häufiger handelt es sich um Elemente der Benutzeroberfläche und deren Wiedergabe, Animations-FPS und Animations-RAM-Anzeigen können sich um das 3-5-fache unterscheiden);

plattformübergreifende Anwendungen stürzen häufiger ab und werden langsamer;

es ist schwieriger, plattformübergreifenden Code zu pflegen – die Aktualisierung von Systemen führt zu einer häufigen Aktualisierung von Programmierschnittstellen, was mehr Zeit in Anspruch nimmt;

In der plattformübergreifenden Welt gibt es eine kleine Community, und oft muss man Probleme alleine lösen. Es besteht ein hohes Risiko, auf ein Problem zu stoßen, von dem nur wenige Menschen wissen;

Die Entwicklung von plattformübergreifenden Anwendungen kann das Leben von Kunden und Geschäftsinhabern, die über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügen, erheblich vereinfachen und Geld sparen, und kann einem Entwickler Kopfschmerzen bereiten;

Eine plattformübergreifende Anwendung kann jedoch enorme Anstrengungen der Entwickler und erhebliche Investitionen des Kunden erfordern, wenn sie von MVP zu einem fertigen Produkt wechseln und das Produkt skalieren.

Eine plattformübergreifende Anwendung kann die Batterielebensdauer des Geräts des Benutzers verlängern und sogar das Eineinhalbfache, was unbequem ist, wenn die Anwendung häufig verwendet wird.

Daher ist Cross-Plattform eher eine Eigenschaft als eine Art mobiler Anwendung. Verschiedene Arten von mobilen Anwendungen können sowohl plattformübergreifend als auch nicht plattformübergreifend sein. Viele Quellen verwechseln und verwenden diese Begriffe („plattformübergreifende Anwendung“ und „hybride Anwendung“) als Synonyme, obwohl es einen Unterschied zwischen ihnen gibt.

Wie wählen Sie die Art der Anwendung für Ihr Projekt aus?

Es ist wichtig, die Arten und Funktionen mobiler Anwendungen zu verstehen, um schnell zu bestimmen und zu entscheiden, welche Anwendung sowohl dem Anwendungskunden als auch seinen Endbenutzern den größten Nutzen bringt.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Anwendungsart mehrere Faktoren gleichzeitig:

Entwicklungsbudget – Ein kleines Budget leitet Sie zu einer Webanwendung weiter, ein mittleres Budget ermöglicht es Ihnen, sich auf verschiedene Optionen für Hybridanwendungen mit plattformübergreifenden Funktionen zu konzentrieren, und ein hohes Budget ermöglicht es Ihnen, eine native mobile Anwendung mit maximaler Geschwindigkeit zu erstellen und Leistung; Ziele des Projekts und Projektphase – wenn Sie die Startup-Idee nur testen und ein MVP veröffentlichen möchten, sollten Sie nicht sofort Geld für den gesamten Entwicklungszyklus einer nativen Anwendung ausgeben; Benötigen Sie plattformübergreifend und mit Hilfe welcher Technologien wird es für Sie einfacher sein, es in Ihrem Projekt zu implementieren? die Zielgruppe des Produkts und ihre tatsächlichen Bedürfnisse im Vergleich zu ihren möglichen Erwartungen. Werden Benutzer diese Anwendung oft verwenden? Benötigen Sie Grafiken und Animationen? Benötigen Sie eine hohe Geschwindigkeit der Anwendung für den Benutzer? Benötigen Sie Mehrbenutzerfähigkeiten oder Zugriff auf Gerätehardwarefunktionen? Auf wie vielen Bildschirmen wird die Anwendung angezeigt? Geschwindigkeit der Produktfreigabe – der vollständige Entwicklungszyklus einer nativen mobilen Anwendung kann Monate dauern; Für eine schnelle Veröffentlichung müssen Sie eine Hybridanwendung oder eine Webanwendung implementieren. Pläne zur Skalierung des Produkts – ist es möglich, Ihr Produkt auf den ursprünglich ausgewählten Anwendungstyp (Web oder Hybrid) zu skalieren, oder müssen Sie in Zukunft auf native Entwicklung umsteigen?

All diese Antworten helfen, den Beginn des Projekts angemessen zu beginnen und in die richtige Richtung zu gehen.

Gibt es eine Möglichkeit, die besten Eigenschaften aller Apps beizubehalten?

Die No-Code-Plattform AppMaster.io bietet das All-in-One-Konzept für die Entwicklung einer mobilen Anwendung.

Das entscheidende Merkmal nativer mobiler Anwendungen besteht darin, dass sie für ein bestimmtes Betriebssystem optimiert sind und die Hardwarefunktionen der Geräte nutzen können. Wie Sie bereits wissen, führt dies zu viel mehr Entwicklungszeit, Geld und Entwickleraufwand. Einige Entwickler erstellen eine Anwendung für Android, andere für iOS.

Auf dem aktuellen Markt der No-Code-App-Builder kümmern sich No-Code-Plattformen nicht darum, da das Erstellen nativer No-Code-Apps ein zu komplizierter Prozess ist. Infolgedessen bieten No-Code-Plattformen ihren Kunden die Möglichkeit, Webanwendungen oder hybride Anwendungen zu erstellen, die sich zum Web hingezogen fühlen und überall funktionieren können. Ihre Funktionalität ist jedoch eingeschränkt, da die Hardwarefähigkeiten der Geräte nicht genutzt werden können.

AppMaster.io verwendet einen fortgeschritteneren Ansatz:

Trennung von Backend- und Frontend-Anwendungen, wodurch es möglich ist, Serveranwendungen für das Backend und Benutzeranwendungen für das Frontend getrennt zu erstellen, die wiederum in Webanwendungen und mobile Anwendungen unterteilt sind; die auf der Plattform erstellte mobile Anwendung funktioniert in Bezug auf das Gerät und kann seine Hardwarefähigkeiten nutzen; Sie können eine universelle Anwendung erstellen, die auf iOS und Android zunächst praktisch identisch ist – Sie können Ihre Funktionen hinzufügen, z. B. Änderungen an der Oberfläche für eines der Betriebssysteme vornehmen.

Der Zugriff auf die Gerätehardware bietet unglaubliche Funktionalität in mobilen Anwendungen, zum Beispiel:

Interaktion mit Lichtsensoren – die Anwendung kann vom Gerät Informationen über die Beleuchtungsstärke im Raum erhalten und basierend auf diesen Daten das Thema von Nacht zu Tag ändern;

Zugriff auf die Kamera des Geräts – verwenden Sie sie für den QR-Code-Scanner, der auf AppMaster.io als kostenloses Modul verfügbar ist;

Der Zweck einer Auslöseaktion auf einem Gerät, die auftritt, wenn das Gerät geschüttelt wird;

Die Möglichkeit, beliebige Trigger auszuführen, wenn die Anwendung minimiert oder sogar das Gerät ausgeschaltet ist;

Abrufen von Informationen über die Geolokalisierung des Geräts und deren Verwendung in der erstellten Anwendung;

Überprüfen Sie den Batteriestand und passen Sie die Anwendung entsprechend an.

Die Codebasis wurde bereits erstellt, und der Code wird anhand der Anforderungen für die Anwendung automatisch generiert. Es besteht keine Notwendigkeit, nach Entwicklern zu suchen oder eine neue Sprache zu lernen. Der Mobile App Builder macht es einfach, für verschiedene Plattformen zu entwickeln, und es dauert zehnmal weniger als die klassische Entwicklung einer beliebigen mobilen App. Die Kosten hängen nicht von der Wahl des Betriebssystems ab – der Tarif für iOS und Android ist derselbe, und der Abonnementpreis ist viel niedriger als die Kosten für die klassische Entwicklung einer nativen mobilen Anwendung.

Die servergesteuerte Benutzeroberfläche beseitigt die Abhängigkeit von Updates zum Ändern der Benutzeroberfläche. Es reicht aus, eine App einmal im AppStore oder PlayMarket zu veröffentlichen, und alle Schnittstellen- und Logik-Updates werden den Benutzern sofort bereitgestellt. Sie müssen Änderungen auf der AppMaster.io-Plattform vornehmen und Frontend und Backend mit einem Klick neu veröffentlichen.

Es ist eine völlig neue Ebene für die No-Code-Plattform, die No-Code zur Erstellung nativer mobiler Anwendungen bringt, jedoch ohne die Hauptnachteile der klassischen Entwicklung nativer mobiler Anwendungen. Sie können nur ihre Vorteile nutzen – erhalten Sie alles auf einmal.

Fazit

Es gibt verschiedene Arten von mobilen Anwendungen. Die Wahl einer mobilen Anwendung hängt von den Bedürfnissen des Kunden und zukünftigen Benutzern ab. Außerdem wird diese Wahl unter Berücksichtigung der Nachteile und Vorteile jeder Art von mobiler Anwendung für ein zukünftiges Projekt getroffen.

Angenommen, eine vollständig native und vollständig webbasierte Anwendung kann klar definiert werden. In diesem Fall kann der Grad der Hybridität der Anwendung als Spektrum dargestellt werden – sie kann in Richtung native tendieren oder sich auf Webfunktionalität verlassen.

Sie können jetzt versuchen, Ihre erste Anwendung verschiedener Art auf der No-Code-Plattform von AppMaster.io zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen, nur mit Hilfe eines praktischen visuellen Editors.