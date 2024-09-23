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ملخص مؤتمر FlutterFlow للمطورين لعام 2024: رؤى رئيسية من مؤتمر FlutterFlow للمطورين في مدينة نيويورك

Sep 23, 2024 1 دقيقة
ملخص مؤتمر FlutterFlow للمطورين لعام 2024: رؤى رئيسية من مؤتمر FlutterFlow للمطورين في مدينة نيويورك
المحتويات

جمع مؤتمر مطوري FlutterFlow (FFDC) لعام 2024، الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر في مركز تايمز في مدينة نيويورك، بين عشاق التكنولوجيا والمطورين لمدة يومين من الإبداع في تطوير التطبيقات والتواصل. وقد قدم الحدث، الذي اختتم الآن، رؤى قيمة حول كيفية تحويل منصات التطوير المرئي مثل FlutterFlow لإنشاء تطبيقات عالية الجودة للجوال والويب.

أبرز ما جاء في المؤتمر

  • الإعلانات الحصرية: كان الحضور أول من تلقى التحديثات حول الميزات والقدرات الجديدة التي تعد بتعزيز منصة FlutterFlow بشكل أكبر، وتقديم عمليات تطوير تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة.
  • أفضل الممارسات: غطت الجلسات التي قادها الخبراء التقنيات المتقدمة والنصائح لتحسين استخدام FlutterFlow، ومساعدة المطورين على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمنصة في مشاريعهم.
  • فرص التواصل: سهّل الحدث التواصل بين المطورين وقادة الصناعة والخبراء، مما خلق بيئة لتعزيز العلاقات والتعاون القيّم داخل مجتمع التكنولوجيا.

قادة الصناعة والمنظمون

وقد استضاف المؤتمر شخصيات رئيسية من صناعة التكنولوجيا. وقد قادت إيريكا هانسون، رئيسة النمو في FlutterFlow، الحدث إلى جانب منظمين بارزين مثل رالف يوزو من Tidalforce، وآنا نيريزوفا، إحدى منظمي GDG، وبهافيك شوبرا من هيئة النقل الحضرية، وشيفيكا أرورا، المديرة التنفيذية للمنتج في جي بي مورجان.

توسيع آفاق التطوير بدون أكواد

AppMaster أتيحت لها الفرصة للمشاركة في الحدث، والتواصل مع قادة الصناعة الآخرين لتبادل الأفكار ومناقشة الاتجاهات والتحديات الرئيسية في مجال تطوير بدون أكواد. سمحت هذه البيئة التعاونية بإجراء محادثات هادفة حول مستقبل تطوير التطبيقات.

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