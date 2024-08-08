تستمر موجة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا بلا هوادة في عام 2024. وقد حدثت بالفعل تخفيضات كبيرة، مما أثر على أكثر من 60 ألف عامل في 254 شركة، وفقًا لـ Layoffs.fyi. ومن بين اللاعبين الرئيسيين مثل Tesla وAmazon وGoogle وTikTok وMicrosoft الذين قلصوا قوتهم العاملة بشكل كبير. كما تضررت الشركات الناشئة الأصغر حجمًا بشدة، حيث أغلقت بعضها.

يوفر تتبع عمليات التسريح هذه نظرة ثاقبة لحالة الابتكار في كل من الشركات الضخمة والشركات الناشئة الناشئة، مما يوضح كيف أن المشهد المتغير بسبب الذكاء الاصطناعي والأتمتة يغير من الأمن الوظيفي. وتعمل هذه الموجة أيضًا كتذكير صارخ بالتأثير البشري المترتب على ذلك، حيث تدفع هذه التغييرات الشركات نحو زيادة الابتكار.

أغسطس 2024

إنفينيون تسرّح 1400 موظف على مستوى العالم، مع تأثر العديد من الأدوار في مصنعها الألماني. كما يتم نقل 1400 موظف إضافي إلى دول ذات تكاليف عمالة أقل.

تسرّح 1400 موظف على مستوى العالم، مع تأثر العديد من الأدوار في مصنعها الألماني. كما يتم نقل 1400 موظف إضافي إلى دول ذات تكاليف عمالة أقل. جام سيتي قلصت قوتها العاملة بنحو 85 شخصًا، مما أثر على 10% من فريق تطوير ألعاب الفيديو.

قلصت قوتها العاملة بنحو 85 شخصًا، مما أثر على 10% من فريق تطوير ألعاب الفيديو. ديل أجرت عمليات تسريح غير محددة لتصبح "أكثر رشاقة" وتركز على منتجات الذكاء الاصطناعي.

أجرت عمليات تسريح غير محددة لتصبح "أكثر رشاقة" وتركز على منتجات الذكاء الاصطناعي. أعلنت إنتل عن تخفيضات كبيرة، أثرت على 15% من موظفيها، مما يعني 15000 وظيفة.

يوليو 2024

أجرت شركة Rad Power Bikes جولتها الخامسة من تخفيضات الوظائف منذ عام 2021. ولا يزال العدد المحدد للموظفين المتأثرين غير معروف.

جولتها الخامسة من تخفيضات الوظائف منذ عام 2021. ولا يزال العدد المحدد للموظفين المتأثرين غير معروف. قلصت شركة Match Group قوتها العاملة بنسبة 6%، وتوقفت عن تقديم خدمات البث المباشر على Plenty of Fish و BLK لصالح شركة AI.

قوتها العاملة بنسبة 6%، وتوقفت عن تقديم خدمات البث المباشر على و لصالح شركة AI. سرحت شركة Bungie 17% من موظفيها، مما أثر على جميع مستويات المنظمة.

17% من موظفيها، مما أثر على جميع مستويات المنظمة. ألغت شركة Pocket FM ما يقرب من 200 وظيفة كتابة في الولايات المتحدة.

يونيو 2024

أعلنت شركة RealPage عن خفض قوتها العاملة بنحو 4%.

عن خفض قوتها العاملة بنحو 4%. سرحت شركة Planet نحو 17% من قوتها العاملة.

نحو 17% من قوتها العاملة. سرحت شركة Moxion Power أكثر من 100 موظف بعد توسيع مكاتبها.

أكثر من 100 موظف بعد توسيع مكاتبها. واصلت شركة eBay إعادة هيكلتها العالمية من خلال تسريح العمال في إسرائيل.

مايو 2024

توقفت شركة Gro Intelligence عن العمل بعد تسريح واسع النطاق في مارس.

عن العمل بعد تسريح واسع النطاق في مارس. خفضت شركة Jasper Health قوتها العاملة بشكل كبير، وخاصة في الهندسة وتصميم المنتجات.

قوتها العاملة بشكل كبير، وخاصة في الهندسة وتصميم المنتجات. سرحت شركة Cirium 37 عاملاً في مجال التكنولوجيا، ودمجت عملياتها.

37 عاملاً في مجال التكنولوجيا، ودمجت عملياتها. استغنت شركة Salesforce عن حوالي 300 موظف لتبسيط العمليات.

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإعادة هيكلة قوتها العاملة وخفض التكاليف. على سبيل المثال، تواصل الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، مثل AppMaster، مساعدة المؤسسات على البناء والابتكار بسرعة، وغالبًا ما تعيد تشكيل احتياجات العمالة التقليدية. تقدم منصات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك AppMaster، بدائل قوية وتساهم في إعادة تشكيل هياكل القوى العاملة.

تعكس عمليات التسريح هذه اتجاهًا مهمًا في صناعة التكنولوجيا، مع آثار كبيرة على الابتكار ومناظر العمل على حد سواء. قد يكون الطريق إلى الأمام للعديد من الموظفين والشركات المتضررة محددًا من خلال تبني التكنولوجيا وتكيف السوق. في حين أن الموجة القوية من خفض الوظائف تشير إلى فترة صعبة للعمال، إلا أنها تسلط الضوء على التحولات المستمرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إعادة تعريف مستقبل العمل.

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