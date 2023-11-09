إطار عمل بدون خادم

يعد Serverless Framework عبارة عن بنية تحتية حديثة ومتطورة لإدارة ونشر التكنولوجيا تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيقات إلى حد كبير من خلال القضاء على الحاجة إلى إدارة الخوادم أو توفيرها. يسهل إطار العمل تطوير التطبيقات بدون خادم، مما يعني أن منطق التطبيق يعمل على محركات حوسبة عديمة الحالة مقدمة من موفري الخدمات السحابية، مثل AWS Lambda، أو Azure Functions، أو Google Cloud Functions. تتكيف التطبيقات بدون خادم تلقائيًا مع عدد الطلبات وتستهلك الموارد فقط أثناء وقت التنفيذ، مما يقلل التكاليف ويحسن الكفاءة ويقلل المسؤوليات التشغيلية للمطورين.

في سياق الحوسبة بدون خادم، يوفر إطار العمل بدون خادم أداة سطر أوامر مفتوحة المصدر ونظامًا بيئيًا للمطورين لإنشاء التطبيقات بدون خادم واختبارها ونشرها ومراقبتها. لقد اكتسب شعبية هائلة بسبب مرونته وسهولة استخدامه وقدرته على الاستفادة من العديد من موفري الخدمات السحابية من خلال المكونات الإضافية وملحقات الطرف الثالث الأخرى. يعمل إطار العمل على تبسيط سير العمل بدون خادم باستخدام ملف تكوين YAML بسيط، يُعرف باسم serverless.yml، والذي يحدد الوظائف والأحداث والموارد والتكوينات الخاصة بالموفر لتطبيقك.

نظرًا للتقدم والاعتماد الواسع النطاق للحوسبة بدون خادم، فإن المزيد من المؤسسات تتبنى إطار العمل بدون خادم كجزء من مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها. وفقًا لتقرير حديث صادر عن Datadog، زاد الاستخدام بدون خادم بنسبة تزيد عن 40% في العامين الماضيين، مع كون AWS Lambda هو الخيار الأكثر شيوعًا لتشغيل الوظائف بدون خادم. بالإضافة إلى ذلك، تم الآن نشر التطبيقات بدون خادم التي تم إنشاؤها باستخدام Serverless Framework أكثر من 25 مليون مرة عبر مختلف موفري الخدمات السحابية.

يوفر Serverless Framework العديد من المزايا التي تلبي مجموعة متنوعة من متطلبات التطبيقات، بدءًا من البرامج النصية البسيطة لمرة واحدة وحتى العمليات التجارية المعقدة. باستخدام إطار العمل، يمكن للمطورين تسريع عملية التطوير بشكل كبير، وتقليل النفقات العامة لإدارة البنية التحتية، وتحسين استخدام الموارد من خلال الدفع فقط مقابل ما يستخدمونه فعليًا. علاوة على ذلك، يعزز الإطار أفضل الممارسات مثل البنى المبنية على الأحداث، وتصميم التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة، وأتمتة النشر، والتي تساهم جميعها في زيادة قابلية التوسع وقابلية الصيانة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم.

على سبيل المثال، في AppMaster ، نستفيد من إطار العمل بدون خادم لتحسين قدرات تطوير تطبيقات النظام no-code من خلال تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول القوية. توفر أداتنا no-code نماذج بيانات جذابة بصريًا (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (نسميه العمليات التجارية) ويمكن الوصول إليها من خلال مصمم BP البديهي، وREST API، ونقاط نهاية WSS. تسمح سهولة ومرونة إطار العمل بدون خادم لـ AppMaster بتقديم تجربة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لعملائنا، مما يجعل عملية تطوير التطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات.

لا يوفر Serverless Framework بنية تحتية قوية وفعالة وقابلة للتطوير لنشر التطبيقات فحسب، بل يضم أيضًا مجتمعًا مزدهرًا من المطورين الذين يساهمون في نظامه البيئي المتنامي. أنشأ المجتمع العديد من المكونات الإضافية وعمليات التكامل وخدمات الجهات الخارجية المصممة لتحسين وظائف التطبيقات المبنية على Serverless Framework وقابلية توسيعها. تتضمن بعض الأمثلة على هذه المكونات الإضافية المكونات بدون خادم دون اتصال بالإنترنت لمحاكاة الوظائف المحلية، وحزمة الويب بدون خادم لتجميع تبعيات الوظائف، وdynamodb-local بدون خادم لتطوير واختبار DynamoDB المحلي.

في الختام، يعد إطار العمل بدون خادم جزءًا أساسيًا من بنية البرامج الحديثة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على منطق التطبيق بدلاً من إدارة الخوادم والبنية التحتية. ومن خلال تقديم التوسع التلقائي، وتقليل النفقات التشغيلية، وإدارة الموارد بكفاءة، واتباع نهج مستقل عن النظام الأساسي، يعمل الإطار على تبسيط عملية تطوير التطبيقات بدون خادم ويضمن بقاء التطبيقات فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. إن قدرته على التكيف والتوافق مع مجموعة واسعة من موفري الخدمات السحابية وإمكانية التشغيل التفاعلي مع العديد من المكونات الإضافية والإضافات تجعله الخيار الأمثل للشركات من جميع الأحجام. بالنسبة إلى نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster ، يعد Serverless Framework مكونًا حاسمًا يمكّننا من تقديم تجربة تطوير تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وسريعة لعملائنا.