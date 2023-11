Struktura bezserwerowa

Serverless Framework to nowoczesna, najnowocześniejsza infrastruktura do zarządzania i wdrażania technologii, która znacznie upraszcza proces tworzenia aplikacji, eliminując potrzebę zarządzania lub udostępniania serwerów. Framework ułatwia tworzenie aplikacji bezserwerowych, co oznacza, że ​​logika aplikacji działa na bezstanowych silnikach obliczeniowych udostępnianych przez dostawców usług chmurowych, takich jak AWS Lambda, Azure Functions czy Google Cloud Functions. Aplikacje bezserwerowe skalują się automatycznie wraz z liczbą żądań i zużywają zasoby tylko w czasie wykonywania, co zmniejsza koszty, poprawia wydajność i minimalizuje odpowiedzialność operacyjną programistów.

W kontekście przetwarzania bezserwerowego Serverless Framework oferuje narzędzie wiersza poleceń typu open source i ekosystem dla programistów do tworzenia, testowania, wdrażania i monitorowania aplikacji bezserwerowych. Zyskał ogromną popularność dzięki swojej elastyczności, łatwości obsługi i możliwości wykorzystania wielu dostawców usług w chmurze za pośrednictwem wtyczek i innych rozszerzeń stron trzecich. Struktura usprawnia bezserwerowy przepływ pracy za pomocą prostego pliku konfiguracyjnego YAML, znanego jako serverless.yml, który definiuje funkcje, zdarzenia, zasoby i konfiguracje specyficzne dla dostawcy dla Twojej aplikacji.

Biorąc pod uwagę postęp i szerokie zastosowanie przetwarzania bezserwerowego, coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje środowisko bezserwerowe jako część swojego stosu technologii. Według najnowszego raportu Datadog, wykorzystanie rozwiązań bezserwerowych wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 40%, przy czym najpopularniejszym wyborem do uruchamiania funkcji bezserwerowych jest AWS Lambda. Ponadto aplikacje bezserwerowe zbudowane w oparciu o Serverless Framework zostały już wdrożone ponad 25 milionów razy u różnych dostawców usług w chmurze.

Serverless Framework oferuje liczne korzyści, które zaspokajają różnorodny zakres wymagań aplikacji, od prostych jednorazowych skryptów po złożone procesy biznesowe. Korzystając z frameworku, programiści mogą znacznie przyspieszyć proces programowania, zminimalizować obciążenie związane z zarządzaniem infrastrukturą i zoptymalizować wykorzystanie zasobów, płacąc tylko za to, co faktycznie wykorzystują. Co więcej, platforma promuje najlepsze praktyki, takie jak architektury sterowane zdarzeniami, projektowanie aplikacji oparte na mikrousługach i automatyzacja wdrażania, a wszystkie one przyczyniają się do zwiększonej skalowalności i łatwości konserwacji aplikacji bezserwerowych.

Na przykład w AppMaster wykorzystujemy Serverless Framework, aby ulepszyć możliwości tworzenia aplikacji na naszej platformie no-code za pomocą wydajnych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Nasze narzędzie no-code oferuje atrakcyjne wizualnie modele danych (schemat bazy danych), logikę biznesową (nazywamy procesami biznesowymi) dostępne poprzez intuicyjny BP Designer, REST API i WSS Endpoints. Łatwość i elastyczność Serverless Framework pozwala AppMaster oferować naszym klientom wysoce konfigurowalne środowisko, dzięki czemu proces tworzenia aplikacji jest 10 razy szybszy i 3 razy bardziej opłacalny.

Serverless Framework nie tylko zapewnia solidną, wydajną i skalowalną infrastrukturę do wdrażania aplikacji, ale także ma kwitnącą społeczność programistów, którzy przyczyniają się do rozwijającego się ekosystemu. Społeczność stworzyła liczne wtyczki, integracje i usługi stron trzecich zaprojektowane w celu zwiększenia funkcjonalności i rozszerzalności aplikacji zbudowanych na platformie Serverless Framework. Niektóre przykłady tych dodatkowych komponentów obejmują serwerless-offline do emulacji funkcji lokalnych, bezserwerowy pakiet internetowy do łączenia zależności funkcji i bezserwerowy-dynamodb-local do lokalnego programowania i testowania DynamoDB.

Podsumowując, Serverless Framework jest istotną częścią nowoczesnej architektury oprogramowania, umożliwiając programistom skupienie się na logice aplikacji, zamiast na zarządzaniu serwerami i infrastrukturą. Oferując automatyczne skalowanie, zmniejszone koszty operacyjne, wydajne zarządzanie zasobami i podejście niezależne od platformy, platforma upraszcza proces tworzenia aplikacji bezserwerowych i zapewnia, że ​​aplikacje pozostają opłacalne i skalowalne. Jego możliwości adaptacji i kompatybilność z szeroką gamą dostawców usług w chmurze oraz interoperacyjność z różnymi wtyczkami i rozszerzeniami sprawiają, że jest to chętnie wybierany wybór dla firm każdej wielkości. W przypadku potężnej platformy no-code, takiej jak AppMaster, Serverless Framework jest kluczowym komponentem, który umożliwia nam dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości, skalowalnego i szybkiego środowiska tworzenia aplikacji.