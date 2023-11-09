AWS Lambda، أحد المكونات الأساسية لعرض الحوسبة بدون خادم من Amazon Web Services (AWS)، هي خدمة حوسبة تعتمد على الأحداث وتسمح للمطورين بتنفيذ التعليمات البرمجية الخاصة بهم استجابة لمشغلات أو أحداث محددة دون الحاجة إلى توفير الخوادم أو إدارتها أو صيانتها. تقوم هذه الخدمة المُدارة بالكامل تلقائيًا بقياس تنفيذ التعليمات البرمجية استجابةً لحجم الأحداث الواردة، مما يجعلها حلاً عالي الكفاءة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك معالجة البيانات ومعالجة الملفات في الوقت الفعلي وتطبيقات الويب بدون خادم.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لاستخدام AWS Lambda في سياق حوسبة بدون خادم في قدرته على إدارة الجوانب التشغيلية لتنفيذ التعليمات البرمجية تلقائيًا عبر بيئات حوسبة متعددة. وهذا يلغي حاجة المطورين إلى قضاء بعض الوقت في المهام الإدارية المتعلقة بإدارة الخادم، مثل التصحيح وتوفير السعة. بالإضافة إلى ذلك، يعني نموذج التنفيذ عند الطلب الخاص بـ AWS Lambda أن المطورين يدفعون فقط مقابل موارد الحوسبة المستهلكة أثناء تنفيذ التعليمات البرمجية، مما يجعله بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للبنى التقليدية القائمة على الخادم.

تحت الغطاء، تعمل AWS Lambda من خلال تنفيذ التعليمات البرمجية داخل بيئة حاوية عديمة الحالة تسمى وظيفة Lambda. يمكن تطوير هذه الوظائف باستخدام لغات مختلفة، بما في ذلك Java وGo وPowerShell وC# وPython وNode.js وRuby. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام بيئات التشغيل المخصصة لدعم لغات البرمجة الأخرى.

أحد الجوانب الحاسمة للاستفادة من AWS Lambda هو التكامل مع خدمات AWS الأخرى التي تعمل كمصادر للأحداث. تقوم هذه الخدمات بإنشاء أحداث تؤدي إلى تشغيل وظائف Lambda. تتضمن بعض خدمات AWS البارزة التي يمكن أن تعمل كمصادر للأحداث Amazon S3 وAmazon DynamoDB وAmazon Kinesis وAWS API Gateway وAWS CloudTrail. علاوة على ذلك، يمكن دمج AWS Lambda مع خدمات الجهات الخارجية من خلال تنفيذ مصادر أحداث مخصصة لمزيد من المرونة.

أحد الأمثلة الواقعية لتطبيق AWS Lambda هو النظام الأساسي AppMaster no-code ، والذي يُستخدم لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. يقوم AppMaster بدمج AWS Lambda مع خدماته لتمكين المطورين من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (المعروف باسم عمليات الأعمال) بشكل مرئي عبر BP Designer وREST API وWSS Endpoints. يؤدي الجمع بين إمكانيات التوسع التلقائي في AWS Lambda والإمكانيات بدون خادم مع أدوات التصميم المرئي لـ AppMaster إلى حل عالي الكفاءة وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير لتطوير التطبيقات المترابطة.

بصرف النظر عن الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف، تقدم AWS Lambda عددًا لا يحصى من ميزات المراقبة والتسجيل لتتبع أداء وسلوك وظائف Lambda المنفذة. يمكن استخدام CloudWatch، وهي خدمة مراقبة AWS، لجمع المقاييس وتعيين التنبيهات وجمع السجلات المتعلقة باستدعاءات الوظائف ومدة التنفيذ والأخطاء. علاوة على ذلك، تدعم AWS Lambda خدمة X-Ray، وهي خدمة تتبع موزعة توفر رؤى حول أداء وظائف Lambda الفردية للمساعدة في تحسين تنفيذ التعليمات البرمجية وتقليل زمن الوصول.

بالنسبة للمؤسسات ذات متطلبات الأمان والامتثال المحددة، توفر AWS Lambda ميزات متنوعة مثل التشفير والتحكم في الوصول والتدقيق. يمكن للمطورين تشفير البيانات الحساسة باستخدام AWS Key Management Service، بينما يمكن استخدام AWS Identity and Access Management (IAM) للتحكم في الوصول إلى وظائف Lambda. تقوم AWS CloudTrail بجمع مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) وتسجيلها، مما يسمح بإجراء تدقيق شامل وتحليل أمني في الوقت الفعلي.

تدعم AWS Lambda أيضًا تكوينات واستراتيجيات النشر المتنوعة، مما يوفر للمطورين المرونة في طريقة نشر التعليمات البرمجية والتحديثات الجديدة. تتضمن الخيارات نشر وظائف جديدة داخل بيئة سحابة خاصة افتراضية (VPC)، واستخدام AWS Lambda Layers لمشاركة التعليمات البرمجية والتبعيات عبر وظائف مختلفة، وتنفيذ الاسم المستعار وإصدار الإصدارات للتحكم في عمليات النشر، واستخدام استراتيجيات النشر الأزرق والأخضر أو ​​الكناري لعمليات النشر الخاضعة للرقابة.

باختصار، AWS Lambda عبارة عن خدمة حوسبة قوية ومُدارة بالكامل وقابلة للتطوير بدون خادم وتسهل تنفيذ التعليمات البرمجية بكفاءة من خلال القضاء على الحاجة إلى إدارة الخادم والتزويد. من خلال التكامل بشكل جيد مع النظام الأساسي AppMaster no-code وخدمات AWS الأخرى، تدعم AWS Lambda مجموعة واسعة من حالات الاستخدام وتوفر مزايا كبيرة من حيث القدرة الفعالة من حيث التكلفة ومراقبة الأداء والأمان والامتثال. يمكن للمطورين والمؤسسات في مختلف الصناعات الاستفادة من ميزاته وقدراته لبناء التطبيقات ونشرها بطريقة سريعة وفعالة وقابلة للتطوير، مما يؤدي إلى تسريع التحول الرقمي والابتكار.