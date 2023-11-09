الحد من المعدل

في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير تحديد المعدل إلى عملية التحكم في معدل قبول طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعالجتها بواسطة بنية تحتية بدون خادم. تعتبر هذه الوظيفة حيوية في ضمان الأداء السليم والأمن والأداء للبنيات بدون خادم والتطبيقات التي تعتمد على مثل هذه الأنظمة. يتم استخدام تحديد المعدل من قبل موفري الخدمات السحابية، بالإضافة إلى بائعي منصة التطبيقات كخدمة (aPaaS) مثل AppMaster الذين يوفرون أدوات تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون كتابة أي تعليمات برمجية.

يعد تحديد المعدل جانبًا أساسيًا لإدارة الأداء والتكاليف التشغيلية للبنية التحتية بدون خادم بنجاح. فهو يساعد على منع إساءة الاستخدام ويتجنب هجمات رفض الخدمة (DoS) عن طريق الحد من عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) المسموح بها خلال إطار زمني محدد. عند تجاوز الحد، يتم وضع الطلبات الإضافية في قائمة الانتظار أو رفضها أو إبطائها، مما يضمن استقرار النظام وتوافره بشكل عام. الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على المستوى الأمثل من الاستجابة مع الحماية من استنفاد الموارد والارتفاع غير المتوقع في حركة المرور.

نظرًا لأن الحوسبة بدون خادم تعتمد على نموذج الدفع أولاً بأول، فإن التحكم في التكلفة يعد عاملًا حاسمًا آخر في تنفيذ تحديد المعدل. وبدون القيود المناسبة، يمكن للمؤسسات أن تتكبد نفقات كبيرة عن غير قصد بسبب استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات المفرطة أو حتى الهجمات الضارة الناتجة عن استغلال واجهات برمجة التطبيقات غير المحمية. يساعد تنفيذ سياسات تحديد المعدل على الحد من الاستخدام وتخفيف التكاليف المرتبطة به مع الحفاظ على دورة فواتير يمكن التنبؤ بها وبأسعار معقولة.

في سياق الحوسبة بدون خادم، يلعب تحديد المعدل أيضًا دورًا حاسمًا في تحسين الأداء، خاصة عند التعامل مع الأنظمة الموزعة وهندسة الخدمات الصغيرة والتطبيقات المستندة إلى الأحداث. في مثل هذه السيناريوهات، يجب إدارة معدل معالجة الأحداث والطلبات بعناية لمنع إرهاق الخدمات الفردية، وتجنب الاختناقات، وضمان جودة الخدمة المطلوبة (QoS).

عند نشر تطبيق تم إنشاؤه باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن استخدام تحديد المعدل في طبقات ومراحل متعددة. تستفيد تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) من إمكانات تحديد المعدل المضمنة، مما يسمح بإدارة الطلبات الواردة والتحكم في معدل معالجتها. علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ تحديد المعدل في طبقة بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API Gateway)، التي تدير endpoints برمجة التطبيقات (API) وتؤمنها للتطبيقات المبنية على بنية تحتية بدون خادم. تعمل هذه الطبقة كنقطة دخول لجميع الطلبات ويمكنها التحكم بشكل فعال في معدل حركة المرور الواردة، مما يضمن الأداء الأمثل والاستقرار والفعالية من حيث التكلفة.

اعتمادًا على موفر البنية التحتية بدون خادم وتنفيذ بوابة واجهة برمجة التطبيقات الأساسية، يمكن أن يتخذ تحديد المعدل عدة أشكال، مثل:

نافذة ثابتة: طلبات واجهة برمجة التطبيقات محدودة بناءً على نافذة زمنية محددة مسبقًا، مثل حد 1000 طلب في الدقيقة لكل عميل.

النافذة المنزلقة: تقتصر الطلبات على قياس الاستخدام بشكل مستمر في نافذة زمنية متجددة، مما يضمن حدًا أكثر كفاءة وموثوقية.

مجموعة الرموز المميزة: يتم تخصيص عدد محدود من الرموز المميزة لكل عميل، ويتم تجديدها بمرور الوقت. يستهلك كل طلب يتم استلامه رمزًا مميزًا، وبمجرد استنفاد الرموز المميزة، يتم رفض الطلبات الإضافية أو تأخيرها حتى يتوفر المزيد من الرموز المميزة.

الطلبات المتزامنة: يؤدي تحديد عدد الطلبات التي تتم معالجتها في وقت واحد إلى تمكين التحكم في الموارد المستهلكة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وحماية أفضل ضد تدفقات حركة المرور.

يتطلب تنفيذ سياسات تحديد المعدل الفعالة في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم ضبطًا مدروسًا ودقيقًا. يجب أن تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل أداء التطبيق المطلوب واستجابته، والتوزيع الجغرافي، وقدرات البنية التحتية، وأنماط استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) المتوقعة أو التاريخية عند تعيين معلمات تحديد المعدل. سيؤدي الجمع بين تحديد المعدل وأساليب أخرى مثل التخزين المؤقت وتحديد أولويات الطلب وآليات إعادة المحاولة إلى تعزيز المرونة وتمكين تطوير تطبيقات بدون خادم عالية الأداء وآمنة وفعالة من حيث التكلفة. في الختام، يعد تحديد المعدل عنصرًا حاسمًا في الحوسبة بدون خادم التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، والتحكم في التكلفة، والحماية من إساءة استخدام واجهات API أو سوء استخدامها، مما يؤدي إلى تطوير قوي ومستدام للتطبيقات باستخدام منصات مثل AppMaster.