Sunucusuz Çerçeve, sunucuları yönetme veya sağlama ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştiren modern, son teknoloji bir yönetim ve dağıtım altyapısıdır. Çerçeve, sunucusuz uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır; bu, uygulama mantığının AWS Lambda, Azure Functions veya Google Cloud Functions gibi bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan durum bilgisi olmayan bilgi işlem motorlarında çalıştığı anlamına gelir. Sunucusuz uygulamalar istek sayısına göre otomatik olarak ölçeklenir ve kaynakları yalnızca yürütme süresi boyunca tüketir; bu da maliyetleri azaltır, verimliliği artırır ve geliştiricilerin operasyonel sorumluluklarını en aza indirir.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Sunucusuz Çerçeve, geliştiricilerin sunucusuz uygulamalar oluşturması, test etmesi, dağıtması ve izlemesi için açık kaynaklı bir komut satırı aracı ve ekosistem sunar. Esnekliği, kullanım kolaylığı ve eklentiler ve diğer üçüncü taraf uzantılar aracılığıyla birden fazla bulut hizmeti sağlayıcısından yararlanma yeteneği nedeniyle büyük bir popülerlik kazandı. Çerçeve, uygulamanız için işlevleri, olayları, kaynakları ve sağlayıcıya özel yapılandırmaları tanımlayan, sunucusuz.yml olarak bilinen basit bir YAML yapılandırma dosyasını kullanarak sunucusuz iş akışını kolaylaştırır.

Sunucusuz bilgi işlemin ilerlemesi ve geniş çapta benimsenmesi göz önüne alındığında, daha fazla kuruluş Sunucusuz Çerçeveyi teknoloji yığınlarının bir parçası olarak benimsiyor. Datadog'un yakın tarihli bir raporuna göre, sunucusuz kullanım son iki yılda %40'ın üzerinde arttı; AWS Lambda, sunucusuz işlevleri çalıştırmak için en popüler seçenek oldu. Ek olarak, Sunucusuz Çerçeve ile oluşturulan sunucusuz uygulamalar artık çeşitli bulut hizmeti sağlayıcılarında 25 milyondan fazla kez konuşlandırıldı.

Sunucusuz Çerçeve, basit tek seferlik komut dosyalarından karmaşık iş süreçlerine kadar çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayan çok sayıda avantaj sunar. Geliştiriciler bu çerçeveyi kullanarak geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir, altyapı yönetimi yükünü en aza indirebilir ve yalnızca gerçekte kullandıkları kadar ödeme yaparak kaynak kullanımını optimize edebilir. Ayrıca çerçeve, olay odaklı mimariler, mikro hizmet tabanlı uygulama tasarımı ve dağıtım otomasyonu gibi en iyi uygulamaları destekler ve bunların tümü sunucusuz uygulamaların artan ölçeklenebilirliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Örneğin, AppMaster, no-code platformumuzun uygulama geliştirme yeteneklerini güçlü arka uç, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla geliştirmek için Sunucusuz Çerçeveden yararlanıyoruz. no-code aracımız, sezgisel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla erişilebilen görsel olarak çekici veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri diyoruz) sunar. Sunucusuz Çerçevenin kolaylığı ve esnekliği, AppMaster müşterilerimize son derece özelleştirilebilir bir deneyim sunmasına olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecini 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir.

Sunucusuz Çerçeve yalnızca sağlam, verimli ve ölçeklenebilir bir uygulama dağıtım altyapısı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda büyüyen ekosistemine katkıda bulunan başarılı bir geliştirici topluluğuna da sahiptir. Topluluk, Sunucusuz Çerçeve üzerinde oluşturulan uygulamaların işlevselliğini ve genişletilebilirliğini geliştirmek için tasarlanmış çok sayıda eklenti, entegrasyon ve üçüncü taraf hizmetleri oluşturmuştur. Bu ek bileşenlerin bazı örnekleri arasında yerel işlev emülasyonu için sunucusuz-çevrimdışı, işlev bağımlılıklarını paketlemek için sunucusuz-webpack ve yerel DynamoDB geliştirme ve testi için sunucusuz-dynamodb-local yer alır.

Sonuç olarak Sunucusuz Çerçeve, modern yazılım mimarisinin önemli bir parçasıdır ve geliştiricilerin sunucuları ve altyapıyı yönetmek yerine uygulama mantığına odaklanmasına olanak tanır. Çerçeve, otomatik ölçeklendirme, azaltılmış operasyonel ek yük, verimli kaynak yönetimi ve platformdan bağımsız bir yaklaşım sunarak sunucusuz uygulama geliştirme sürecini basitleştirir ve uygulamaların uygun maliyetli ve ölçeklenebilir kalmasını sağlar. Çok çeşitli bulut hizmeti sağlayıcılarıyla uyarlanabilirliği ve uyumluluğu ve çeşitli eklentiler ve uzantılarla birlikte çalışabilmesi, onu her boyuttaki işletmenin ilk tercihi haline getiriyor. AppMaster gibi güçlü no-code bir platform için Sunucusuz Çerçeve, müşterilerimize yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve hızlı uygulama geliştirme deneyimi sunmamızı sağlayan çok önemli bir bileşendir.