Estrutura sem servidor

O Serverless Framework é uma infraestrutura moderna e de ponta de gerenciamento e implantação de tecnologia que simplifica muito o processo de desenvolvimento de aplicativos, eliminando a necessidade de gerenciamento ou provisionamento de servidores. A estrutura facilita o desenvolvimento de aplicativos sem servidor, o que significa que a lógica do aplicativo é executada em mecanismos de computação sem estado fornecidos por provedores de serviços em nuvem, como AWS Lambda, Azure Functions ou Google Cloud Functions. Os aplicativos sem servidor são dimensionados automaticamente de acordo com o número de solicitações e consomem recursos apenas durante o tempo de execução, o que reduz custos, melhora a eficiência e minimiza as responsabilidades operacionais dos desenvolvedores.

No contexto da computação sem servidor, o Serverless Framework oferece uma ferramenta de linha de comando de código aberto e um ecossistema para os desenvolvedores criarem, testarem, implantarem e monitorarem aplicativos sem servidor. Ganhou imensa popularidade devido à sua flexibilidade, facilidade de uso e capacidade de aproveitar vários provedores de serviços em nuvem por meio de plug-ins e outras extensões de terceiros. A estrutura simplifica o fluxo de trabalho sem servidor usando um arquivo de configuração YAML simples, conhecido como serverless.yml, que define as funções, eventos, recursos e configurações específicas do provedor para seu aplicativo.

Dado o avanço e a ampla adoção da computação sem servidor, mais empresas estão adotando o Serverless Framework como parte de sua pilha de tecnologia. De acordo com um relatório recente da Datadog, o uso sem servidor aumentou mais de 40% nos últimos dois anos, sendo o AWS Lambda a escolha mais popular para executar funções sem servidor. Além disso, os aplicativos sem servidor criados com o Serverless Framework já foram implantados mais de 25 milhões de vezes em vários provedores de serviços em nuvem.

O Serverless Framework oferece inúmeros benefícios que atendem a uma ampla gama de requisitos de aplicativos, desde simples scripts únicos até processos de negócios complexos. Ao usar a estrutura, os desenvolvedores podem acelerar significativamente o processo de desenvolvimento, minimizar a sobrecarga de gerenciamento de infraestrutura e otimizar o uso de recursos pagando apenas pelo que realmente utilizam. Além disso, a estrutura promove práticas recomendadas, como arquiteturas orientadas a eventos, design de aplicativos baseados em microsserviços e automação de implantação, que contribuem para o aumento da escalabilidade e capacidade de manutenção de aplicativos sem servidor.

Por exemplo, na AppMaster, aproveitamos o Serverless Framework para melhorar os recursos de desenvolvimento de aplicativos de nossa plataforma no-code por meio de back-end, web e aplicativos móveis poderosos. Nossa ferramenta no-code oferece modelos de dados visualmente atraentes (esquema de banco de dados), lógica de negócios (chamamos de Processos de Negócios) acessíveis por meio do intuitivo BP Designer, REST API e WSS Endpoints. A facilidade e flexibilidade do Serverless Framework permitem que AppMaster ofereça uma experiência altamente personalizável aos nossos clientes, tornando o processo de desenvolvimento de aplicativos 10x mais rápido e 3x mais econômico.

O Serverless Framework não apenas fornece uma infraestrutura de implantação de aplicativos robusta, eficiente e escalonável, mas também possui uma comunidade próspera de desenvolvedores que contribuem para seu crescente ecossistema. A comunidade criou vários plug-ins, integrações e serviços de terceiros projetados para aprimorar a funcionalidade e a extensibilidade de aplicativos criados no Serverless Framework. Alguns exemplos desses componentes adicionais incluem serverless-offline para emulação de função local, serverless-webpack para agrupar dependências de função e serverless-dynamodb-local para desenvolvimento e teste local do DynamoDB.

Concluindo, o Serverless Framework é uma parte essencial da arquitetura de software moderna, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica do aplicativo em vez de no gerenciamento de servidores e infraestrutura. Ao oferecer escalonamento automático, sobrecarga operacional reduzida, gerenciamento eficiente de recursos e uma abordagem independente de plataforma, a estrutura simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos sem servidor e garante que os aplicativos permaneçam econômicos e escaláveis. Sua adaptabilidade e compatibilidade com uma ampla gama de provedores de serviços em nuvem e interoperabilidade com vários plug-ins e extensões tornam-no a escolha certa para empresas de todos os tamanhos. Para uma plataforma no-code poderosa como AppMaster, o Serverless Framework é um componente crucial que nos permite oferecer uma experiência de desenvolvimento de aplicativos rápida, escalonável e de alta qualidade para nossos clientes.