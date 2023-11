Le Serverless Framework est une infrastructure de gestion et de déploiement technologique moderne et de pointe qui simplifie considérablement le processus de développement d'applications en éliminant le besoin de gérer ou de provisionner des serveurs. Le framework facilite le développement d'applications sans serveur, ce qui signifie que la logique des applications s'exécute sur des moteurs de calcul sans état fournis par des fournisseurs de services cloud, tels qu'AWS Lambda, Azure Functions ou Google Cloud Functions. Les applications sans serveur évoluent automatiquement en fonction du nombre de requêtes et ne consomment des ressources que pendant le temps d'exécution, ce qui réduit les coûts, améliore l'efficacité et minimise les responsabilités opérationnelles des développeurs.

Dans le contexte de l'informatique sans serveur, Serverless Framework offre un outil et un écosystème de ligne de commande open source permettant aux développeurs de créer, tester, déployer et surveiller des applications sans serveur. Il a acquis une immense popularité en raison de sa flexibilité, de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à exploiter plusieurs fournisseurs de services cloud via des plugins et d'autres extensions tierces. Le framework rationalise le flux de travail sans serveur à l'aide d'un simple fichier de configuration YAML, connu sous le nom de serverless.yml, qui définit les fonctions, les événements, les ressources et les configurations spécifiques au fournisseur pour votre application.

Compte tenu des progrès et de l’adoption généralisée de l’informatique sans serveur, de plus en plus d’entreprises adoptent le framework sans serveur dans le cadre de leur pile technologique. Selon un récent rapport de Datadog, l'utilisation du sans serveur a augmenté de plus de 40 % au cours des deux dernières années, AWS Lambda étant le choix le plus populaire pour exécuter des fonctions sans serveur. De plus, les applications sans serveur créées avec Serverless Framework ont ​​désormais été déployées plus de 25 millions de fois auprès de divers fournisseurs de services cloud.

Le framework sans serveur offre de nombreux avantages qui répondent à un large éventail d'exigences d'applications, depuis de simples scripts ponctuels jusqu'à des processus métier complexes. En utilisant ce framework, les développeurs peuvent accélérer considérablement le processus de développement, minimiser les frais de gestion de l'infrastructure et optimiser l'utilisation des ressources en ne payant que pour ce qu'ils utilisent réellement. En outre, le cadre promeut les meilleures pratiques telles que les architectures basées sur les événements, la conception d'applications basées sur des microservices et l'automatisation du déploiement, qui contribuent toutes à l'évolutivité et à la maintenabilité accrues des applications sans serveur.

Par exemple, chez AppMaster, nous exploitons le framework sans serveur pour améliorer les capacités de développement d'applications de notre plate no-code grâce à de puissantes applications backend, Web et mobiles. Notre outil no-code propose des modèles de données visuellement attrayants (schéma de base de données), une logique métier (nous appelons processus métier) accessibles via le concepteur intuitif BP, l'API REST et les points de terminaison WSS. La simplicité et la flexibilité du Serverless Framework permettent à AppMaster d'offrir une expérience hautement personnalisable à nos clients, rendant le processus de développement d'applications 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable.

Non seulement le Serverless Framework fournit une infrastructure de déploiement d'applications robuste, efficace et évolutive, mais il dispose également d'une communauté florissante de développeurs qui contribuent à son écosystème en pleine croissance. La communauté a créé de nombreux plugins, intégrations et services tiers conçus pour améliorer la fonctionnalité et l'extensibilité des applications construites sur Serverless Framework. Quelques exemples de ces composants supplémentaires incluent serverless-offline pour l'émulation de fonctions locales, serverless-webpack pour regrouper les dépendances de fonctions et serverless-dynamodb-local pour le développement et les tests DynamoDB locaux.

En conclusion, le Serverless Framework est un élément essentiel de l'architecture logicielle moderne, permettant aux développeurs de se concentrer sur la logique des applications plutôt que sur la gestion des serveurs et de l'infrastructure. En offrant une mise à l'échelle automatique, une surcharge opérationnelle réduite, une gestion efficace des ressources et une approche indépendante de la plate-forme, le cadre simplifie le processus de développement d'applications sans serveur et garantit que les applications restent rentables et évolutives. Son adaptabilité et sa compatibilité avec un large éventail de fournisseurs de services cloud ainsi que son interopérabilité avec divers plugins et extensions en font le choix incontournable pour les entreprises de toutes tailles. Pour une plate no-code puissante comme AppMaster, le framework sans serveur est un composant crucial qui nous permet d'offrir à nos clients une expérience de développement d'applications de haute qualité, évolutive et rapide.