في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير "الدخول" إلى عملية إدارة حركة مرور الشبكة الواردة، عادةً طلبات HTTP/HTTPS، ليتم توجيهها إلى خدمات محددة داخل نظام موزع مثل بنية الخدمات الصغيرة أو بيئة الحوسبة بدون خادم. فهو يلعب دورًا حاسمًا في التحكم في الوصول الخارجي إلى موارد النظام، وضمان توجيه الطلب بشكل صحيح، وموازنة التحميل، وتكوينات الأمان، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على أداء وموثوقية النظام.

في الحوسبة بدون خادم، يتم تصميم التطبيقات لتتوسع تلقائيًا حسب الحاجة ولا تتم استضافتها على خوادم يديرها مطور التطبيق. وبدلاً من ذلك، يقوم موفرو الخدمات السحابية بتخصيص الموارد بشكل ديناميكي، مما يسمح بتوفير التطبيقات وتوسيع نطاقها وإصدارها بسرعة. ويعني عدم وجود خوادم في الإعداد بدون خادم أنه يجب التعامل مع مكونات الشبكة، بما في ذلك عمليات الدخول، من داخل التطبيق أو بمساعدة المكونات الخارجية التي يوفرها موفر السحابة. يتيح ذلك للمطورين التركيز بشكل أكبر على منطق عمل التطبيق بدلاً من إدارة البنية التحتية الأساسية.

يعد الدخول مكونًا مهمًا في النموذج بدون خادم، لأنه يساعد على ضمان توجيه الطلبات الواردة بشكل صحيح إلى الوظائف أو الخدمات المناسبة بدون خادم، اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل مسار URL أو المضيف أو القواعد المخصصة الأخرى. تساعد الإدارة الفعالة لحركة مرور الشبكة الواردة على تقليل زمن الوصول، وتحسين توزيع التحميل عبر مثيلات متعددة للخدمة، وتوفير إمكانات إضافية مثل تحديد معدل الطلب، وإنهاء SSL، والتحكم في الوصول، والمزيد.

بشكل عام، يتم تنفيذ Ingress من خلال استخدام وحدة تحكم Ingress - وهو مكون مخصص مسؤول عن إدارة تكوينات الدخول وتوجيه الطلبات الواردة وفقًا لذلك. عادةً ما يتم توفير وحدات التحكم في الدخول بواسطة موفري الخدمات السحابية أو أدوات الجهات الخارجية، وهي مصممة للعمل بسلاسة مع البنية بدون خادم، وتوجيه حركة المرور ديناميكيًا حيث يتكيف حجم الموارد الأساسية مع الطلب. تعمل وحدة التحكم في الدخول جنبًا إلى جنب مع مورد الدخول، الموضح في ملف YAML الذي يحتوي على قواعد التوجيه والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للمطورين معالجة سيناريوهات الدخول والتعامل معها بشكل أكثر كفاءة داخل تطبيقاتهم التي لا تحتوي على خادم. يتيح AppMaster الإنشاء المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints التطبيقات (API)، مما يضمن إدارة سلسة وفعالة لحركة مرور الشبكة الواردة. تعمل المنصة بمثابة بيئة تطوير متكاملة (IDE) شاملة، مما يؤدي إلى التخلص من الديون الفنية وتبسيط عملية تطوير التطبيقات. يمكن للمطورين التركيز على متطلبات العمل الأساسية دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.

توفر تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster ، والتي يتم إنشاؤها باستخدام Golang، قابلية تطوير وأداء لا مثيل لهما في سيناريوهات المؤسسات والتحميل العالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم التطبيقات بدون خادم لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql يجعل النظام الأساسي مناسبًا لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مما يلبي المتطلبات المختلفة في عالم البرمجيات.

من خلال استخدام أطر عمل الويب الحديثة مثل Vue3 لإنشاء تطبيقات الويب وإطار عمل AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الأداء ومرنة. يسمح النهج المعتمد على الخادم بإجراء تحديثات لمفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى أسواق التطبيقات، مما يجعل عملية التحديث أكثر سلاسة وكفاءة.

في الختام، يلعب Ingress دورًا حيويًا في النظام البيئي للحوسبة بدون خادم من خلال إدارة حركة مرور الشبكة الواردة والتوجيه وموازنة التحميل للأنظمة الموزعة. ومن خلال العمل مع مكونات مثل Ingress Controllers وIngress Resources، يمكن للمطورين إدارة الطلبات الواردة ومعالجتها بشكل فعال، مما يضمن الأداء الأمثل والموثوقية لتطبيقاتهم. بفضل الإمكانات القوية لمنصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير تستفيد من مرونة وكفاءة الحوسبة بدون خادم، كل ذلك مع التركيز على تلبية متطلبات أعمالهم الأساسية.