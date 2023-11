Serverloos raamwerk

Het Serverless Framework is een moderne, geavanceerde technologiebeheer- en implementatie-infrastructuur die het applicatieontwikkelingsproces aanzienlijk vereenvoudigt door de noodzaak voor het beheren of inrichten van servers te elimineren. Het raamwerk vergemakkelijkt de ontwikkeling van serverloze applicaties, wat betekent dat applicatielogica draait op staatloze rekenmachines van cloudserviceproviders, zoals AWS Lambda, Azure Functions of Google Cloud Functions. Serverloze applicaties schalen automatisch mee met het aantal verzoeken en verbruiken alleen bronnen tijdens de uitvoeringstijd, wat de kosten verlaagt, de efficiëntie verbetert en de operationele verantwoordelijkheden voor ontwikkelaars minimaliseert.

In de context van serverless computing biedt het Serverless Framework een open-source opdrachtregeltool en ecosysteem waarmee ontwikkelaars serverloze applicaties kunnen bouwen, testen, implementeren en monitoren. Het is enorm populair geworden vanwege de flexibiliteit, het gebruiksgemak en de mogelijkheid om gebruik te maken van meerdere cloudserviceproviders via plug-ins en andere extensies van derden. Het raamwerk stroomlijnt de serverloze workflow met behulp van een eenvoudig YAML-configuratiebestand, bekend als serverless.yml, dat de functies, gebeurtenissen, bronnen en providerspecifieke configuraties voor uw toepassing definieert.

Gezien de vooruitgang en brede adoptie van serverless computing omarmen steeds meer bedrijven het Serverless Framework als onderdeel van hun technologiestapel. Volgens een recent rapport van Datadog is het serverloze gebruik de afgelopen twee jaar met ruim 40% toegenomen, waarbij AWS Lambda de populairste keuze is voor het uitvoeren van serverloze functies. Bovendien zijn serverloze applicaties die zijn gebouwd met het Serverless Framework nu meer dan 25 miljoen keer geïmplementeerd bij verschillende cloudserviceproviders.

Het Serverless Framework biedt talloze voordelen die tegemoetkomen aan een breed scala aan applicatievereisten, van eenvoudige eenmalige scripts tot complexe bedrijfsprocessen. Door het raamwerk te gebruiken kunnen ontwikkelaars het ontwikkelingsproces aanzienlijk versnellen, de overhead voor infrastructuurbeheer minimaliseren en het gebruik van hulpbronnen optimaliseren door alleen te betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken. Bovendien promoot het raamwerk best practices zoals gebeurtenisgestuurde architecturen, op microservices gebaseerd applicatieontwerp en implementatieautomatisering, die allemaal bijdragen aan de grotere schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van serverloze applicaties.

Bij AppMaster maken we bijvoorbeeld gebruik van het Serverless Framework om de applicatieontwikkelingsmogelijkheden van ons no-code platform te verbeteren via krachtige backend-, web- en mobiele applicaties. Onze no-code tool biedt visueel aantrekkelijke datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (we noemen bedrijfsprocessen) die toegankelijk zijn via de intuïtieve BP Designer, REST API en WSS Endpoints. Dankzij het gemak en de flexibiliteit van het Serverless Framework kan AppMaster onze klanten een zeer aanpasbare ervaring bieden, waardoor het applicatieontwikkelingsproces 10x sneller en 3x kosteneffectiever wordt.

Het Serverless Framework biedt niet alleen een robuuste, efficiënte en schaalbare infrastructuur voor de implementatie van applicaties, maar beschikt ook over een bloeiende gemeenschap van ontwikkelaars die bijdragen aan het groeiende ecosysteem. De community heeft talloze plug-ins, integraties en services van derden gemaakt die zijn ontworpen om de functionaliteit en uitbreidbaarheid van applicaties die op het Serverless Framework zijn gebouwd, te verbeteren. Enkele voorbeelden van deze aanvullende componenten zijn serverless-offline voor emulatie van lokale functies, serverless-webpack voor het bundelen van functie-afhankelijkheden, en serverless-dynamodb-local voor lokale DynamoDB-ontwikkeling en -testen.

Kortom, het Serverless Framework is een essentieel onderdeel van de moderne softwarearchitectuur, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op applicatielogica in plaats van op het beheren van servers en infrastructuur. Door automatische schaalbaarheid, verminderde operationele overhead, efficiënt resourcebeheer en een platformonafhankelijke aanpak aan te bieden, vereenvoudigt het raamwerk het serverloze applicatieontwikkelingsproces en zorgt het ervoor dat applicaties kosteneffectief en schaalbaar blijven. Het aanpassingsvermogen en de compatibiliteit met een breed scala aan cloudserviceproviders en de interoperabiliteit met verschillende plug-ins en extensies maken het de beste keuze voor bedrijven van elke omvang. Voor een krachtig no-code platform als AppMaster is het Serverless Framework een cruciaal onderdeel dat ons in staat stelt onze klanten een hoogwaardige, schaalbare en snelle applicatie-ontwikkelingservaring te bieden.