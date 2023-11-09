يعد تحديد معدل API، في سياق الحوسبة بدون خادم، آلية مهمة تسمح بالوصول الأمثل والآمن إلى الموارد المشتركة في بيئة حوسبة موزعة. يتم استخدام هذه التقنية للتحكم في عدد الطلبات التي يمكن أن تقبلها واجهة برمجة التطبيقات (API) في فترة زمنية محددة مسبقًا وتعديلها، وبالتالي ضمان توزيع موارد واجهة برمجة التطبيقات (API) بالتساوي وإتاحتها لمستخدمين متعددين مع منع إساءة الاستخدام أو الإفراط في استخدام النظام الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأداء أو فشل النظام بشكل عام.

في بنيات الحوسبة بدون خادم، تعمل واجهات برمجة التطبيقات كطبقة اتصال أساسية بين التطبيقات من جانب العميل والخدمات الخلفية. وهذا يجعل من الضروري لمقدمي الخدمات مثل AppMaster ممارسة آليات فعالة وقوية لتحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تحمي أنظمتهم من الطلبات المفرطة أو غير المنتجة أو حتى الضارة.

تكمن فعالية تحديد معدل API في هدفها المتمثل في إيجاد التوازن الصحيح بين الاستخدام المكثف من قبل العملاء الشرعيين ومنع الطلبات غير الضرورية من خلال تحديد إساءة الاستخدام المحتملة أو الأنشطة الضارة. ولتحقيق هذا التوازن، ينفذ تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من الاستراتيجيات: أولاً، يقوم بتعيين حدود محددة مسبقًا لطلبات واجهة برمجة التطبيقات من العملاء الفرديين، وثانيًا، ينشئ آلية تعتمد على الحصص أو العتبة لتتبع الطلبات من جانب العميل والتحكم فيها.

بشكل عام، يتم وضع حدود معدل API بناءً على معلمتين رئيسيتين:

الحدود لكل عميل: يتم تعيين حد سعر محدد لكل عميل، يتم تحديده بواسطة مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) أو عنوان IP أو المعرفات الفريدة الأخرى، لمنع التوزيع غير العادل للموارد المشتركة وتجنب الاحتكار.

الحدود العالمية: يتم تعيين حد تراكمي لجميع العملاء الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يؤدي إلى تحديد حصة إجمالية للطلبات المسموح بها في إطار زمني معين. وهذا يمنع إثقال كاهل النظام ويضمن توفر الموارد لجميع العملاء.

في AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يلعب تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) دورًا حاسمًا في تحسين الأداء والأمان للتطبيقات التي تم إنشاؤها. من خلال فرض الحدود المناسبة، تقدم AppMaster لعملائها بيئة API مستقرة ويمكن التنبؤ بها. وهذا بدوره يعزز تجربة المستخدم الشاملة، ويضمن توافر الموارد، ويضمن نظامًا عادلاً لكل عميل.

عرض القيمة الذي تقدمه آلية تحديد معدل API التلقائية لـ AppMaster ذو شقين:

يعمل على تحسين أوقات الاستجابة وأداء التطبيق من خلال ضمان توفر موارد النظام للطلبات المشروعة وذات الأولوية.

فهو يحمي النظام من نقاط الضعف والهجمات الإلكترونية المحتملة مثل رفض الخدمة (DoS) أو رفض الخدمة الموزعة (DDoS) عن طريق خنق الطلبات المفرطة والخبيثة.

من خلال استخدام سياسات فعالة لتحديد المعدل، توفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة (IDE) لعملائها، مما يمكّن المؤسسات من إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير مع الحفاظ على دورة تطوير سريعة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح المنصة للعملاء بتصميم سياسات تحديد الأسعار الخاصة بهم بناءً على احتياجاتهم المحددة، مما يضمن التوازن الأمثل بين الأداء الموثوق والإدارة الآمنة للموارد.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بمراقبة وتحليل أنماط الطلب بشكل نشط لاكتشاف أي حالات شاذة أو أنشطة ضارة، مما يسمح للمطورين بتحسين سياسات تحديد المعدلات وضبط معلمات النظام في الوقت الفعلي. يضمن هذا النهج الديناميكي لتحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) بقاء التطبيقات قيد التشغيل في ظل سيناريوهات التحميل والضغط العالية، وبالتالي توفير حل برمجي مرن وقابل للتطوير للمؤسسات من جميع الأحجام.

في الختام، يعد تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) تقنية حيوية ولا غنى عنها تُستخدم في بيئات الحوسبة بدون خادم مثل AppMaster لإدارة الموارد المشتركة بشكل فعال، وضمان الأداء الأمثل للنظام، وإنشاء طبقة اتصال آمنة وموثوقة بين التطبيقات من جانب العميل والخدمات الخلفية. من خلال فرض سياسات قوية للحد من المعدلات واستخدام المراقبة والتحليل في الوقت الفعلي، توفر AppMaster منصة سريعة وقابلة للتطوير وآمنة تساعد المطورين على إنشاء وتعديل ونشر حلول برمجية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمشهد الرقمي المتطور باستمرار. .