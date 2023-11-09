في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير "القياس" إلى عملية إدارة الموارد الحسابية تلقائيًا استجابةً للمتطلبات المتقلبة للتطبيق. يتضمن ذلك ضبط عدد الحالات، وتخصيص الذاكرة، والتحكم في سعة المعالجة، وعوامل أخرى، وكلها تؤدي إلى الحفاظ على نظام عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة. تسمح القدرة على التوسع للتطبيقات بمواصلة العمل على النحو الأمثل حتى أثناء ذروة الاستخدام، أو الارتفاع المفاجئ في حركة المرور، أو عند نشر وظائف جديدة. كما أنه يتيح الاستخدام الفعال للموارد لتقليل التكاليف وتعظيم العائد على الاستثمار (ROI).

تتيح الحوسبة بدون خادم، بطبيعتها، إمكانية التوسع التلقائي كواحدة من أهم مزاياها. كونها خدمة مُدارة بالكامل، فهي تسمح للمطورين بالتركيز بشكل أكبر على تطوير ونشر التعليمات البرمجية مع الاستعانة بمصادر خارجية للتوسيع إلى موفر البنية التحتية الأساسية. غالبًا ما يكون لدى هؤلاء المزودين خوارزميات متطورة تعمل على قياس التطبيقات ديناميكيًا وفقًا لحجم العمل لضمان تخصيص الموارد الكافية في جميع الأوقات.

تدعم الأنظمة الأساسية بدون خادم، مثل AWS Lambda وGoogle Cloud Functions وMicrosoft Azure Functions، التوسع. ومع ذلك، مع منصة AppMaster no-code ، أصبح التوسع أكثر سهولة وأكثر كفاءة، حتى بالنسبة للمطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين. أصبح هذا ممكنًا من خلال بيئة AppMaster البديهية والمرئية لتصميم مخططات قاعدة البيانات وعمليات منطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات المستخدم. يمكن للعملاء توسيع نطاق تطبيقات الحوسبة بدون خادم دون عناء، حيث يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة من البداية والتي يمكنها التعامل مع المتطلبات العالية دون تدهور الأداء أو التكاليف الزائدة.

وفقًا لبحث أجرته مؤسسة Gartner، من المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة بدون خوادم عالميًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20% بحلول عام 2025، مع إدراك العديد من المؤسسات للكفاءة والمرونة وقابلية التوسع التي يمكن أن توفرها هذه المنصات. في عام 2018، أفادت RightScale أن 75% من المؤسسات تستخدم بنية الحوسبة بدون خادم، وهو رقم من المرجح أن يرتفع، حيث أصبح المزيد من الشركات على دراية بالمزايا التي توفرها الأنظمة الأساسية بدون خادم، مثل النشر المبسط، وتقليل الحمل التشغيلي، والقياس التلقائي.

يعمل التوسع في الحوسبة بدون خادم عادةً على مبدأين رئيسيين: التوسع الأفقي والرأسي. يشير القياس الأفقي إلى زيادة عدد مثيلات التطبيق للتعامل مع الحمل المتزايد، بينما يتضمن القياس الرأسي ضبط الموارد المخصصة لكل مثيل (على سبيل المثال، الذاكرة، وقوة المعالجة، وما إلى ذلك). يعد كلا النهجين أمرًا حيويًا في الحفاظ على الأداء والاستقرار وكفاءة التكلفة، مما يضمن قدرة التطبيقات على الاستجابة ديناميكيًا للطلبات المختلفة.

تدعم منصة AppMaster no-code القياس الأفقي والرأسي. تستفيد تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها في Go (golang)، وتطبيقات الويب في إطار عمل Vue3، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أطر عمل تعتمد على الخادم والتي تم إنشاؤها باستخدام Kotlin/ Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، من بنية AppMaster القابلة للتطوير. تم تصميم تطبيقات AppMaster للعمل بسلاسة مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، مما يعزز قدرة النظام على التوسع بفعالية.

تتضمن الأمثلة الواقعية لتوسيع نطاق الحوسبة بدون خادم تطبيقات التعلم الآلي، ومعالجة البيانات، وأجهزة إنترنت الأشياء، وأنظمة التجارة عالية التردد. يساهم التوسع في هذه السيناريوهات بشكل كبير في الأداء والموثوقية المطلوبة لتلبية متطلبات العملاء، مما يضمن بقاء هذه التطبيقات مستقرة وسريعة الاستجابة وفعالة من حيث التكلفة.

باختصار، يعد التوسع جانبًا أساسيًا للحوسبة بدون خادم، مما يوفر القدرة على تخصيص الموارد الحسابية ديناميكيًا استجابةً لأحمال العمل والمتطلبات المتقلبة. فهو يضمن الأداء الأمثل والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة للتطبيقات، مما يسمح لها بالتكيف مع المتطلبات والظروف المتغيرة. تعمل منصة AppMaster القوية no-code على تبسيط عملية الإنشاء والنشر والقياس، مما يضمن أنه حتى المستخدمين غير التقنيين يمكنهم الاستفادة الكاملة من المزايا التي توفرها منصات الحوسبة بدون خادم. من خلال إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير من الصفر، تعمل AppMaster على التخلص من الديون التقنية، مما يضمن أن العملاء يمكنهم تطوير وصيانة تطبيقات فعالة وعالية الأداء تتكيف بسلاسة مع المتطلبات الحالية والمستقبلية.