Бессерверная платформа

Serverless Framework — это современная, передовая инфраструктура управления и развертывания технологий, которая значительно упрощает процесс разработки приложений, устраняя необходимость в управлении серверами или их предоставлении. Платформа облегчает разработку бессерверных приложений. Это означает, что логика приложения выполняется на вычислительных механизмах без сохранения состояния, предоставляемых поставщиками облачных услуг, таких как AWS Lambda, Azure Functions или Google Cloud Functions. Бессерверные приложения масштабируются автоматически в зависимости от количества запросов и потребляют ресурсы только во время выполнения, что снижает затраты, повышает эффективность и минимизирует операционную ответственность разработчиков.

В контексте бессерверных вычислений Serverless Framework предлагает разработчикам инструмент командной строки и экосистему с открытым исходным кодом для создания, тестирования, развертывания и мониторинга бессерверных приложений. Он приобрел огромную популярность благодаря своей гибкости, простоте использования и возможности использовать несколько поставщиков облачных услуг с помощью плагинов и других сторонних расширений. Платформа оптимизирует бессерверный рабочий процесс с помощью простого файла конфигурации YAML, известного как serverless.yml, который определяет функции, события, ресурсы и конфигурации для вашего приложения, зависящие от поставщика.

Учитывая развитие и широкое распространение бессерверных вычислений, все больше предприятий используют Serverless Framework как часть своего технологического стека. Согласно недавнему отчету Datadog, за последние два года использование бессерверных технологий выросло более чем на 40 %, при этом AWS Lambda является наиболее популярным выбором для выполнения бессерверных функций. Кроме того, бессерверные приложения, созданные с помощью Serverless Framework, были развернуты более 25 миллионов раз у различных поставщиков облачных услуг.

Serverless Framework предлагает множество преимуществ, которые удовлетворяют разнообразным требованиям приложений: от простых одноразовых сценариев до сложных бизнес-процессов. Используя эту платформу, разработчики могут значительно ускорить процесс разработки, минимизировать затраты на управление инфраструктурой и оптимизировать использование ресурсов, платя только за то, что они действительно используют. Кроме того, платформа продвигает лучшие практики, такие как архитектуры, управляемые событиями, проектирование приложений на основе микросервисов и автоматизация развертывания, которые способствуют повышению масштабируемости и удобства обслуживания бессерверных приложений.

Например, в AppMaster мы используем Serverless Framework для улучшения возможностей разработки приложений нашей платформы no-code с помощью мощных серверных, веб- и мобильных приложений. Наш инструмент no-code предлагает визуально привлекательные модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (мы называем бизнес-процессы), доступные через интуитивно понятный конструктор BP, REST API и конечные точки WSS. Простота и гибкость Serverless Framework позволяют AppMaster предлагать нашим клиентам широкие возможности настройки, делая процесс разработки приложений в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее.

Serverless Framework не только обеспечивает надежную, эффективную и масштабируемую инфраструктуру развертывания приложений, но также имеет процветающее сообщество разработчиков, которые вносят свой вклад в ее растущую экосистему. Сообщество создало множество плагинов, интеграций и сторонних сервисов, предназначенных для повышения функциональности и расширяемости приложений, созданных на основе Serverless Framework. Некоторые примеры этих дополнительных компонентов включают serverless-offline для эмуляции локальных функций, serverless-webpack для объединения зависимостей функций и serverless-dynamodb-local для локальной разработки и тестирования DynamoDB.

В заключение, Serverless Framework является важной частью современной архитектуры программного обеспечения, позволяя разработчикам сосредоточиться на логике приложения, а не на управлении серверами и инфраструктурой. Предлагая автоматическое масштабирование, снижение операционных накладных расходов, эффективное управление ресурсами и независимый от платформы подход, платформа упрощает процесс разработки бессерверных приложений и гарантирует, что приложения остаются экономически эффективными и масштабируемыми. Его адаптивность и совместимость с широким спектром поставщиков облачных услуг, а также совместимость с различными плагинами и расширениями делают его идеальным выбором для предприятий любого размера. Для такой мощной платформы no-code как AppMaster, Serverless Framework является важнейшим компонентом, который позволяет нам предоставлять нашим клиентам высококачественную, масштабируемую и быструю разработку приложений.