Framework senza server

Serverless Framework è un'infrastruttura di gestione e distribuzione della tecnologia moderna e all'avanguardia che semplifica notevolmente il processo di sviluppo delle applicazioni eliminando la necessità di gestire o fornire server. Il framework facilita lo sviluppo di applicazioni serverless, il che significa che la logica dell'applicazione viene eseguita su motori di calcolo stateless forniti da fornitori di servizi cloud, come AWS Lambda, Funzioni di Azure o Google Cloud Functions. Le applicazioni serverless si adattano automaticamente al numero di richieste e consumano risorse solo durante il tempo di esecuzione, riducendo così i costi, migliorando l'efficienza e minimizzando le responsabilità operative per gli sviluppatori.

Nel contesto dell'elaborazione serverless, Serverless Framework offre uno strumento da riga di comando e un ecosistema open source che consentono agli sviluppatori di creare, testare, distribuire e monitorare applicazioni serverless. Ha guadagnato un'enorme popolarità grazie alla sua flessibilità, facilità d'uso e capacità di sfruttare più fornitori di servizi cloud tramite plug-in e altre estensioni di terze parti. Il framework semplifica il flusso di lavoro serverless utilizzando un semplice file di configurazione YAML, noto come serverless.yml, che definisce le funzioni, gli eventi, le risorse e le configurazioni specifiche del provider per la tua applicazione.

Dato il progresso e l’ampia adozione del serverless computing, sempre più aziende stanno adottando il Serverless Framework come parte del proprio stack tecnologico. Secondo un recente rapporto di Datadog, l’utilizzo del serverless è aumentato di oltre il 40% negli ultimi due anni, con AWS Lambda che è la scelta più popolare per l’esecuzione di funzioni serverless. Inoltre, le applicazioni serverless create con Serverless Framework sono state implementate più di 25 milioni di volte tra vari fornitori di servizi cloud.

Il Serverless Framework offre numerosi vantaggi che soddisfano una vasta gamma di requisiti applicativi, da semplici script una tantum a processi aziendali complessi. Utilizzando il framework, gli sviluppatori possono accelerare significativamente il processo di sviluppo, ridurre al minimo i costi di gestione dell'infrastruttura e ottimizzare l'utilizzo delle risorse pagando solo per ciò che effettivamente utilizzano. Inoltre, il framework promuove best practice come architetture guidate dagli eventi, progettazione di applicazioni basate su microservizi e automazione della distribuzione, che contribuiscono a una maggiore scalabilità e manutenibilità delle applicazioni serverless.

Ad esempio, in AppMaster, sfruttiamo il Serverless Framework per migliorare le capacità di sviluppo di applicazioni della nostra piattaforma no-code attraverso potenti applicazioni backend, web e mobili. Il nostro strumento no-code offre modelli di dati visivamente accattivanti (schema di database), logica di business (che chiamiamo processi di business) accessibili tramite l'intuitivo BP Designer, l'API REST e gli endpoint WSS. La semplicità e la flessibilità del Serverless Framework consentono ad AppMaster di offrire un'esperienza altamente personalizzabile ai nostri clienti, rendendo il processo di sviluppo delle applicazioni 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente.

Il Serverless Framework non solo fornisce un'infrastruttura di distribuzione delle applicazioni solida, efficiente e scalabile, ma dispone anche di una fiorente comunità di sviluppatori che contribuiscono al suo ecosistema in crescita. La community ha creato numerosi plugin, integrazioni e servizi di terze parti progettati per migliorare la funzionalità e l'estensibilità delle applicazioni basate sul Serverless Framework. Alcuni esempi di questi componenti aggiuntivi includono serverless-offline per l'emulazione di funzioni locali, serverless-webpack per raggruppare le dipendenze delle funzioni e serverless-dynamodb-local per lo sviluppo e il test di DynamoDB locale.

In conclusione, il Serverless Framework è una parte essenziale della moderna architettura software, poiché consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla logica dell'applicazione piuttosto che sulla gestione di server e infrastrutture. Offrendo scalabilità automatica, costi operativi ridotti, gestione efficiente delle risorse e un approccio indipendente dalla piattaforma, il framework semplifica il processo di sviluppo di applicazioni serverless e garantisce che le applicazioni rimangano convenienti e scalabili. La sua adattabilità e compatibilità con un'ampia gamma di fornitori di servizi cloud e l'interoperabilità con vari plug-in ed estensioni lo rendono la scelta ideale per aziende di tutte le dimensioni. Per una potente piattaforma no-code come AppMaster, Serverless Framework è un componente cruciale che ci consente di offrire ai nostri clienti un'esperienza di sviluppo di applicazioni veloce, scalabile e di alta qualità.