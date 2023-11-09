في سياق الحوسبة بدون خادم، يعد المشغل آلية أساسية تقوم تلقائيًا باستدعاء وتنفيذ وظائف أو مكونات تطبيق موزع بناءً على أحداث محددة مسبقًا أو العديد من المصادر الخارجية. تعمل المشغلات على تمكين التكامل السلس وقابلية التوسعة للوظائف بدون خادم، مما يؤدي إلى بنية قابلة للتكيف بدرجة كبيرة وقابلة للتطوير. إنهم يلعبون دورًا حيويًا في عالم الحوسبة بدون خادم، بما في ذلك النظام الأساسي AppMaster no-code ، مما يوفر طريقة فعالة للاستجابة للأحداث وتنفيذ منطق الأعمال المقابل دون تدخل يدوي.

تسهل المشغلات التخصيص الديناميكي لموارد الحوسبة والاستجابات في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى التخصيص المسبق للموارد لأحمال العمل المتوقعة. تعمل هذه الكفاءة على تقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير وتعزز مشهد التطبيقات المعياري والمرن للغاية حيث يمكن للنظام التوسع لأعلى أو لأسفل وفقًا للمتطلبات.

هناك أنواع مختلفة من المشغلات التي تلبي الأحداث وحالات الاستخدام المختلفة. بعض الأنواع الشائعة من المشغلات هي:

1. مشغلات HTTP: تستجيب هذه المشغلات لطلبات HTTP الواردة، مثل GET وPOST وPUT وDELETE والمزيد. في تطبيقات AppMaster ، تعمل مشغلات HTTP على تمكين المطورين من تصميم مكونات الويب وواجهات برمجة تطبيقات REST لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يمكن لهذه المشغلات التعامل مع الأحداث الواردة من وظائف أخرى بدون خادم، وخدمات خارجية تابعة لجهات خارجية، والتفاعل مع الأحداث التي ينشئها المستخدم عبر واجهات المستخدم.

2. مشغلات المؤقت: تتم جدولة مشغلات المؤقت بناءً على فترات زمنية محددة أو في أوقات معينة، مثل التشغيل كل 15 دقيقة، أو كل ساعة، أو يوميًا. تعد هذه المشغلات مفيدة في تنفيذ المهام الدورية مثل مزامنة البيانات أو إنشاء التقارير أو أنشطة الخلفية الأخرى بطريقة تلقائية.

3. مشغلات قاعدة البيانات: تستجيب مشغلات قاعدة البيانات تلقائيًا لعمليات البيانات مثل أحداث INSERT أو UPDATE أو DELETE أو SELECT في جدول قاعدة البيانات. إنها تمكن المطورين من تنفيذ قواعد العمل المعقدة أو منطق التحقق من الصحة أو الحفاظ على اتساق البيانات داخل التطبيق. يدعم AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ويقوم تلقائيًا بإنشاء نصوص برمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن تفاعلات سلسة مع آلية تخزين بيانات التطبيق واسترجاعها.

4. مشغلات قائمة انتظار الرسائل: تعد قوائم انتظار الرسائل طريقة قوية للاتصال غير المتزامن بين الأنظمة المختلفة. تقوم مشغلات قائمة انتظار الرسائل بتنشيط وظائف بدون خادم استجابة للرسائل التي تتم إضافتها أو تعديلها في وسطاء الرسائل مثل Amazon Simple Queue Service (SQS) أو Google Cloud Pub/Sub أو Azure Service Bus أو Apache Kafka. تساعد هذه المشغلات المطورين في تنفيذ مسارات عمل غير متزامنة مثل معالجة مجموعات البيانات الكبيرة أو الخدمات الصغيرة القابلة للتطوير عن طريق فصل أنظمة الإنتاج والاستهلاك.

5. مشغلات تخزين الملفات: يمكن للأحداث على خدمات تخزين الملفات المستندة إلى السحابة مثل Amazon S3 أو Google Cloud Storage أو Azure Blob Storage تشغيل وظائف بدون خادم تلقائيًا. تعمل التغييرات في كائنات التخزين، مثل إضافة الملفات أو تعديلها أو حذفها، بمثابة إشارات التنشيط. تعد هذه المشغلات مفيدة في التعامل مع المهام مثل تحويل الملفات أو معالجة الصور أو إنشاء صور مصغرة تلقائيًا وتخزينها في مجموعات التخزين.

6. مشغلات Webhook: يسمح مشغل webhook للخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات بإرسال البيانات مباشرة إلى وظيفة بدون خادم عن طريق تقديم طلب HTTP إلى endpoint مرتبطة بالمشغل. يتيح ذلك تكامل وتبادل المعلومات بين الأنظمة المختلفة، مثل دمج بوابة الدفع أو أنظمة المراقبة مع تطبيق AppMaster.

يدمج AppMaster مشغلات في عملية التطوير المعتمدة على التصميم المرئي، مما يسمح للعملاء بتحديد وتنفيذ العمليات التجارية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال الاستفادة من المشغلات في AppMaster ، يمكن للشركات الاستمتاع بفوائد وقت التطوير الأسرع وزيادة فعالية التكلفة والتخلص من الديون الفنية بسبب الإنشاء المستمر للتطبيقات من الصفر. ومن الجدير بالذكر أن AppMaster ينشئ تطبيقات قابلة للتطوير بدون خادم باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS للويب، وKotlin، و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

في الختام، تعد المشغلات آلية أساسية في بنية الحوسبة بدون خادم. فهي تتيح الاستخدام الفعال للموارد، وتزيد القدرة على التكيف، وتعزز قابلية التوسع في التطبيقات الموزعة. من خلال تقديم مجموعة مرنة من أنواع المشغلات، توفر AppMaster للعملاء أداة قوية no-code يمكن استخدامها لتطوير تطبيقات متنوعة وغنية بالميزات وقابلة للتطوير لمختلف القطاعات وحالات الاستخدام.