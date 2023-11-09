طبقات لامدا

توفر طبقات Lambda، إحدى ميزات خدمة الحوسبة بدون خادم AWS Lambda، آلية لتنظيم وإدارة التعليمات البرمجية والتبعيات المشتركة التي يمكن مشاركتها عبر وظائف Lambda المتعددة. في سياق الحوسبة بدون خادم، غالبًا ما يحتاج المطورون إلى إدارة التعليمات البرمجية والمكتبات والتبعيات التي تستخدمها الوظائف المختلفة. تعمل طبقات Lambda على تسهيل ذلك من خلال تمكين المطورين من تغليف تبعيات التعليمات البرمجية والمكتبة في حزم منفصلة قابلة لإعادة الاستخدام — منفصلة عن وظائف Lambda التي يدعمونها. تعمل هذه التقنية على تبسيط وتسهيل تطوير ونشر التطبيقات بدون خادم من خلال تعزيز إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية وتسهيل تحديث المكونات المشتركة وإدارتها.

إحدى الفوائد الأساسية لطبقات Lambda هي القدرة على تقليل حجم حزم نشر وظائف Lambda الفردية. ونتيجة لذلك، تم تحسين أوقات النشر وزمن وصول البداية الباردة بشكل ملحوظ. مع حد 50 ميجابايت لحزم الوظائف المضغوطة و250 ميجابايت لعمليات نشر الوظائف غير المضغوطة، يعد هذا التحسين ضروريًا لضمان الأداء الأمثل للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم. تسمح طبقات Lambda للمطورين بإبقاء التعليمات البرمجية والمكتبات المشتركة منفصلة عن وظائف Lambda نفسها، مما يقلل من الحجم الإجمالي لحزمة النشر.

الميزة الرئيسية الأخرى لاستخدام طبقات Lambda هي كفاءة التطوير المحسنة التي تقدمها. من خلال عزل التعليمات البرمجية والتبعيات في طبقات منفصلة، ​​يمكن للمطورين بسهولة تحديث مكتبة مشتركة أو إضافة تبعية جديدة دون الحاجة إلى إعادة نشر وظيفة Lambda بأكملها. وهذا يقلل من الوقت والجهد اللازمين لصيانة وترقية التطبيقات بدون خادم. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشركة العديد من وظائف Lambda التي تشترك في مكتبة أدوات مساعدة مشتركة أو SDK. تضمن إدارة هذه التبعية المشتركة باستخدام Lambda Layers أن جميع الوظائف تستخدم إصدارًا متسقًا ومحدثًا من المكتبة، مما يتجنب التناقضات المحتملة بين الوظائف.

تلعب طبقات Lambda أيضًا دورًا أساسيًا عند العمل مع بيئات التشغيل المخصصة. دعم AWS Lambda في البداية مجموعة محدودة فقط من اللغات وإصدارات وقت التشغيل. للسماح لمزيد من المطورين بالاستفادة من النظام الأساسي بغض النظر عن لغات البرمجة المفضلة لديهم، قدمت AWS أوقات تشغيل مخصصة. توفر Lambda Layers آلية لتضمين تطبيقات وقت التشغيل المخصصة في بيئة Lambda، مما يسمح للمطورين باستخدام مجموعة واسعة من اللغات أو إصدارات لغة محددة حسب الحاجة لتطبيقاتهم.

يؤدي تنفيذ Lambda Layers ضمن النظام no-code لـ AppMaster إلى تعزيز عملية التطوير المبسطة. عند استخدام AppMaster ، يقوم العملاء بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات لتطبيقاتهم بشكل مرئي، مما يؤدي إلى إنشاء العديد من تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال دمج طبقات Lambda في هذه العملية، يمكن للعملاء مشاركة التعليمات البرمجية والتبعيات بسهولة عبر تطبيقاتهم التي تم إنشاؤها دون التضحية بقابلية التوسع أو الأداء.

علاوة على ذلك، تتكامل Lambda Layers بسلاسة مع خدمات AWS الأخرى، مثل AWS X-Ray وAWS CloudFormation وAWS Serverless Application Model (SAM)، مما يسهل على المطورين تضمين الطبقات في خط أنابيبهم بدون خادم بالكامل وتتبع استخدامها عبر وظائف متباينة .

في الختام، تعد Lambda Layers ميزة قوية وقيمة ضمن بيئة الحوسبة بدون خادم AWS Lambda عبر وظائف متعددة. فهو يوفر للمطورين القدرة على إدارة التعليمات البرمجية والتبعيات بشكل أكثر كفاءة، وتحسين سير عمل التطوير، وتقليل أحجام حزم النشر، وضمان تطبيقات متسقة وقابلة للصيانة بدون خادم. إلى جانب أدوات مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات الكاملة للحوسبة بدون خادم وجعل عملية تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مع التخلص من الديون التقنية.