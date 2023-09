Automação CI/CD, ou Integração Contínua e Automação de Implantação Contínua, é uma metodologia fundamental de desenvolvimento de software que visa melhorar a eficiência, qualidade e velocidade de entrega de aplicativos de software. Essa abordagem envolve a automatização das diferentes fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software, incluindo os estágios de construção, teste e implantação, para agilizar o processo de integração de novas alterações de código com o mínimo de intervenção humana. No contexto da automação CI/CD, a plataforma no-code AppMaster acelera enormemente os processos de desenvolvimento de aplicativos e gera aplicativos de alta qualidade para vários casos de uso e plataformas de destino.

Integração Contínua (CI) é uma prática de desenvolvimento que envolve a construção automática de software e a execução de suítes de testes sempre que os desenvolvedores confirmam alterações no repositório de código-fonte. Esta abordagem reduz significativamente o risco de introdução de erros ou conflitos, uma vez que os problemas são identificados e resolvidos no início do ciclo de desenvolvimento. A CI também garante que o código do software permaneça em um estado implantável, minimizando assim o tempo necessário para resolver bugs e mesclar conflitos entre códigos de diferentes desenvolvedores. De acordo com um estudo de 2020 do State of DevOps Report, as organizações que adotam os princípios de CI alcançam prazos de mudança 2,6 vezes mais rápidos, um fator essencial para uma inovação rápida no mercado competitivo.

A implantação contínua (CD) é a prática de liberar automaticamente alterações de software para os usuários finais, sem qualquer intervenção manual necessária, uma vez que o pipeline tenha sido executado com sucesso. Isso significa que alterações de código testadas e validadas são implantadas em ambientes de teste ou produção, fornecendo novos recursos e melhorias de aplicativos aos usuários finais em um curto período. No relatório Puppet State of DevOps de 2017, organizações de alto desempenho que adotaram CD relataram a capacidade de implantar alterações de código até 46 vezes mais frequentemente, com prazos de entrega 440 vezes mais rápidos.

O processo de automação de CI/CD depende de várias ferramentas e tecnologias para fornecer integração, teste, monitoramento e implantação contínuos de aplicativos de software. Ferramentas de construção, como Gradle ou Maven, repositórios de código como Git ou SVN, servidores CI/CD como Jenkins, Bamboo ou GitLab e tecnologias de conteinerização como Docker ou Kubernetes, são componentes comuns de um pipeline típico de CI/CD. Para garantir a qualidade do código, as ferramentas de teste automatizadas, incluindo testes unitários, de integração e de desempenho, desempenham um papel crítico na validação das alterações antes da implantação.

A plataforma no-code AppMaster é um exemplo excepcional de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente que adotou totalmente os princípios de automação de CI/CD. Com um rico conjunto de recursos, AppMaster permite aos usuários projetar visualmente aplicativos complexos, abrangendo serviços de back-end, interfaces web de front-end e aplicativos móveis nativos para Android e iOS. Além disso, a plataforma permite aos usuários definir esquemas de banco de dados, criar processos de negócios e implementar API REST e endpoints WSS enquanto projetam aplicativos com facilidade e velocidade.

AppMaster emprega uma abordagem exclusiva orientada por servidor, permitindo que os clientes atualizem aplicativos móveis com novos recursos, alterações de interface do usuário e configurações sem a necessidade de enviar novas versões às lojas de aplicativos. Esse recurso oferece maior flexibilidade, bem como ciclos de desenvolvimento de aplicativos mais rápidos e econômicos.

Ao aproveitar os princípios de automação de CI/CD, a plataforma AppMaster oferece vários benefícios significativos. Ele reduz bastante o tempo necessário para desenvolver e implantar aplicativos, permitindo que as organizações cheguem ao mercado com mais rapidez e forneçam continuamente novos recursos de aplicativos aos usuários finais. Os aplicativos desenvolvidos pelo AppMaster são exaustivamente testados, garantindo código de alta qualidade e reduzindo o risco de defeitos de software e vulnerabilidades de segurança nos aplicativos e na infraestrutura subjacente.

Por fim, a automação CI/CD elimina dívidas técnicas, pois AppMaster regenera aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Garante que as aplicações geradas permaneçam atualizadas, sustentáveis ​​e escaláveis, fornecendo às empresas uma base de software sustentável e preparada para o futuro para apoiar o seu crescimento e competitividade.

Concluindo, a automação CI/CD é uma metodologia essencial de desenvolvimento de software que transformou a maneira como os aplicativos de software são construídos, testados e implantados. Ao adotar os princípios de CI/CD, a plataforma no-code AppMaster acelera os processos de desenvolvimento de aplicativos e gera aplicativos de alta qualidade para vários casos de uso e plataformas alvo, fornecendo assim às empresas uma solução de desenvolvimento de software sustentável e econômica.