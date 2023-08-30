يعد التحسين المستمر لـ CI/CD أحد أساليب هندسة البرمجيات التي تهدف إلى تبسيط وأتمتة وتعزيز عملية تطوير البرامج وتكاملها واختبارها ونشرها. يتضمن تطبيق التكامل المستمر (CI)، والتسليم المستمر (CD)، وممارسات التحسين المستمر لضمان التسليم المتسق والموثوق والفعال لمنتجات البرمجيات عالية الجودة. في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يوفر التحسين المستمر لـ CI/CD العديد من المزايا، مثل التطوير المتسارع وتقليل الأخطاء والتعاون السلس والنشر المبسط.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة يقوم فيها المطورون بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل متكرر، عادةً عدة مرات في اليوم، في مستودع مشترك. الفكرة وراء CI هي اكتشاف مشكلات التكامل وحلها مبكرًا عن طريق إجراء سلسلة من عمليات البناء والاختبار الآلية، والتي تضمن توافق الكود الجديد مع قاعدة التعليمات البرمجية الحالية ولا يقدم عيوبًا جديدة. الهدف الأساسي لـ CI هو تقليل الاضطرابات الناجمة عن المشكلات المتعلقة بالتكامل، وتعزيز استقرار قاعدة التعليمات البرمجية، وتقليل الوقت المستغرق لإصلاح الأخطاء ودمج الصراعات.

التسليم المستمر (CD) هو عملية أتمتة نشر إصدارات البرامج بطريقة متسقة وموثوقة. وهو يتضمن خطوط أنابيب مبسطة تنقل تغييرات التعليمات البرمجية من التطوير إلى بيئة الإنتاج عبر مراحل مختلفة، مثل الاختبار والتجهيز والنشر. يضمن هذا النهج أن يكون البرنامج دائمًا في حالة قابلة للإصدار، مما يسمح بالنشر السريع والمتكرر للميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين وقت طرح منتجات البرامج في السوق. تتمثل الفائدة الرئيسية من القرص المضغوط في أنه يساعد المؤسسات على التكيف مع المتطلبات المتغيرة وتقليل مخاطر الإصدار والاستجابة لتعليقات العملاء بشكل فعال.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يلعب التحسين المستمر لـ CI/CD دورًا حاسمًا في تحسين وتعزيز دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). يستفيد AppMaster من مجموعة من الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل وتقليل التدخل البشري، وبالتالي تمكين عملية تطوير سريعة وخالية من الأخطاء. من خلال الجمع بين مبادئ CI/CD مع التطوير no-code ، يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10x وبتكلفة تبلغ 1/3 مقارنة بالطرق التقليدية.

لتوضيح فعالية التحسين المستمر لـ CI/CD ضمن النظام الأساسي AppMaster ، فكر في سيناريو حيث يقوم العميل بتحديث مخططات التطبيق الخاصة به ويضغط على الزر "نشر". يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميعه، وتشغيل الاختبارات، وحزم التطبيق في حاويات Docker، ونشره على السحابة في غضون 30 ثانية. توضح هذه العملية درجة عالية من الأتمتة والاتساق والسرعة، وجميع العناصر الأساسية لمنهجية CI/CD. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster يقوم دائمًا بإنشاء التطبيقات من الصفر، فإنه يضمن عدم وجود ديون فنية، مما يساهم في جانب التحسين المستمر.

جانب آخر مهم من التحسين المستمر لـ CI/CD داخل نظام AppMaster البيئي هو الدمج السلس لمقاييس الأداء والمراقبة والتعليقات. يوفر AppMaster للعملاء رؤى حول الأداء في الوقت الفعلي ويحدد الاختناقات المحتملة، مما يساعد على تحسين التطبيقات بشكل أفضل. كما أن قدرة العميل على تحديث واجهة مستخدم التطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل متكرر دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات تعكس نهجًا حقيقيًا للتسليم المستمر، مما يؤدي إلى منتج محدث دائمًا وقابل للتكيف بسهولة.

يعد التكامل مع خدمات وقواعد بيانات الجهات الخارجية جانبًا أساسيًا آخر للتحسين المستمر لـ CI/CD. يضمن AppMaster التوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات، مما يتيح إمكانيات واسعة لمعالجة البيانات وإدارتها. كما توفر تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة الخاصة بالمنصة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go أيضًا قابلية توسع ملحوظة، وتلبي السيناريوهات على مستوى المؤسسة والسيناريوهات ذات التحميل العالي. ويساهم هذا المستوى من التكامل وقدرات التوسع في تجربة تطوير شاملة وسلسة، مما يزيد من تعزيز ممارسات CI/CD.

في الختام، يعد التحسين المستمر لـ CI/CD نموذجًا قويًا لهندسة البرمجيات يعزز الأتمتة والاتساق والتحسين في SDLC. من خلال دمج مبادئ التكامل المستمر، والتسليم المستمر، والتحسين المستمر في النظام الأساسي AppMaster no-code ، تم تحسين عملية تطوير التطبيق بشكل كبير، مما يوفر للعملاء حلولًا سريعة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة. يضمن التزام AppMaster بالتحسين المستمر لـ CI/CD أن تتمكن الشركات من جميع الأحجام من تطوير ونشر وإدارة تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية بسلاسة مع تخفيف الديون الفنية والاستمتاع بقابلية التوسع الرائدة في الصناعة.