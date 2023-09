L'automazione CI/CD, o Continuous Integration e Continuous Deployment Automation, è una metodologia fondamentale di sviluppo software che mira a migliorare l'efficienza, la qualità e la velocità di distribuzione delle applicazioni software. Questo approccio prevede l'automazione delle diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software, comprese le fasi di creazione, test e distribuzione, per semplificare il processo di integrazione delle nuove modifiche al codice con un intervento umano minimo. Nel contesto dell'automazione CI/CD, la piattaforma no-code AppMaster accelera notevolmente i processi di sviluppo delle applicazioni e genera applicazioni di alta qualità per vari casi d'uso e piattaforme target.

L'integrazione continua (CI) è una pratica di sviluppo che prevede la creazione automatica di software e l'esecuzione di suite di test ogni volta che gli sviluppatori apportano modifiche al repository del codice sorgente. Questo approccio riduce significativamente il rischio di introdurre errori o conflitti, poiché i problemi vengono identificati e affrontati nelle prime fasi del ciclo di sviluppo. La CI garantisce inoltre che il codice software rimanga in uno stato distribuibile, riducendo così al minimo il tempo necessario per risolvere i bug e unire i conflitti tra il codice dei diversi sviluppatori. Secondo uno studio del 2020 condotto dallo State of DevOps Report, le organizzazioni che adottano i principi CI ottengono tempi di realizzazione dei cambiamenti 2,6 volte più rapidi, un fattore essenziale per una rapida innovazione nel mercato competitivo.

La distribuzione continua (CD) è la pratica di rilasciare automaticamente le modifiche software agli utenti finali, senza alcun intervento manuale richiesto una volta che la pipeline è stata eseguita con successo. Ciò significa che le modifiche al codice testate e convalidate vengono implementate negli ambienti di staging o di produzione, fornendo nuove funzionalità applicative e miglioramenti agli utenti finali in un breve periodo. Nel Puppet State of DevOps Report 2017, le organizzazioni ad alte prestazioni che hanno adottato la tecnologia CD hanno segnalato la possibilità di implementare modifiche al codice fino a 46 volte più frequentemente, con tempi di consegna 440 volte più rapidi.

Il processo di automazione CI/CD si basa su vari strumenti e tecnologie per fornire integrazione, test, monitoraggio e distribuzione senza soluzione di continuità delle applicazioni software. Strumenti di creazione, come Gradle o Maven, repository di codice come Git o SVN, server CI/CD come Jenkins, Bamboo o GitLab e tecnologie di containerizzazione come Docker o Kubernetes, sono componenti comuni di una tipica pipeline CI/CD. Per garantire la qualità del codice, gli strumenti di test automatizzati, inclusi test di unità, integrazione e prestazioni, svolgono un ruolo fondamentale nella convalida delle modifiche prima della distribuzione.

La piattaforma no-code AppMaster è un esempio eccezionale di ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo che ha adottato completamente i principi di automazione CI/CD. Con un ricco set di funzionalità, AppMaster consente agli utenti di progettare visivamente applicazioni complesse, che comprendono servizi backend, interfacce web frontend e applicazioni mobili native per Android e iOS. Inoltre, la piattaforma consente agli utenti di definire schemi di database, creare processi aziendali e implementare API REST ed endpoints WSS progettando applicazioni con facilità e velocità.

AppMaster utilizza un approccio esclusivo basato su server, consentendo ai clienti di aggiornare le applicazioni mobili con nuove funzionalità, modifiche all'interfaccia utente e configurazioni senza la necessità di inviare nuove versioni agli app store. Questa funzionalità offre maggiore flessibilità, nonché cicli di sviluppo delle applicazioni più rapidi ed economici.

Sfruttando i principi di CI/CD Automation, la piattaforma AppMaster offre numerosi vantaggi significativi. Riduce notevolmente il tempo necessario per sviluppare e distribuire le applicazioni, consentendo alle organizzazioni di raggiungere il mercato più rapidamente e di fornire continuamente nuove funzionalità applicative agli utenti finali. Le applicazioni realizzate con AppMaster vengono testate accuratamente, garantendo codice di alta qualità e riducendo il rischio di difetti del software e vulnerabilità della sicurezza sia nelle applicazioni che nell'infrastruttura sottostante.

Infine, CI/CD Automation elimina il debito tecnico, poiché AppMaster rigenera le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Garantisce che le applicazioni generate rimangano aggiornate, manutenibili e scalabili, fornendo alle aziende una base software sostenibile e a prova di futuro per supportare la loro crescita e competitività.

In conclusione, CI/CD Automation è una metodologia di sviluppo software essenziale che ha trasformato il modo in cui le applicazioni software vengono create, testate e distribuite. Abbracciando i principi CI/CD, la piattaforma no-code AppMaster accelera i processi di sviluppo delle applicazioni e genera applicazioni di alta qualità per vari casi d'uso e piattaforme target, fornendo così alle aziende una soluzione di sviluppo software sostenibile ed economicamente vantaggiosa.