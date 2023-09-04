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Автоматизация CI/CD

04, сент. 2023

Автоматизация CI/CD, или непрерывная интеграция и автоматизация непрерывного развертывания, — это фундаментальная методология разработки программного обеспечения, целью которой является повышение эффективности, качества и скорости доставки программных приложений. Этот подход предполагает автоматизацию различных этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения, включая этапы сборки, тестирования и развертывания, чтобы упростить процесс интеграции новых изменений кода с минимальным вмешательством человека. В контексте автоматизации CI/CD платформа AppMaster no-code значительно ускоряет процессы разработки приложений и генерирует высококачественные приложения для различных вариантов использования и целевых платформ.

Непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки, которая включает в себя автоматическую сборку программного обеспечения и выполнение наборов тестов всякий раз, когда разработчики вносят изменения в репозиторий исходного кода. Такой подход значительно снижает риск возникновения ошибок или конфликтов, поскольку проблемы выявляются и решаются на ранних стадиях цикла разработки. CI также гарантирует, что код программного обеспечения остается в состоянии, пригодном для развертывания, тем самым сводя к минимуму время, необходимое для устранения ошибок и объединения конфликтов между кодом разных разработчиков. Согласно исследованию State of DevOps Report за 2020 год, организации, применяющие принципы CI, в 2,6 раза сокращают время внесения изменений, что является важным фактором для быстрых инноваций на конкурентном рынке.

Непрерывное развертывание (CD) — это практика автоматического выпуска изменений программного обеспечения для конечных пользователей без необходимости какого-либо ручного вмешательства после успешного выполнения конвейера. Это означает, что протестированные и проверенные изменения кода развертываются в промежуточной или производственной среде, предоставляя конечным пользователям новые функции приложения и улучшения в течение короткого периода времени. В отчете Puppet State of DevOps за 2017 год высокопроизводительные организации, внедрившие компакт-диски, сообщили о возможности развертывания изменений кода до 46 раз чаще, а время выполнения работ — в 440 раз быстрее.

Процесс автоматизации CI/CD опирается на различные инструменты и технологии, обеспечивающие плавную интеграцию, тестирование, мониторинг и развертывание программных приложений. Инструменты сборки, такие как Gradle или Maven, репозитории кода, такие как Git или SVN, серверы CI/CD, такие как Jenkins, Bamboo или GitLab, а также технологии контейнеризации, такие как Docker или Kubernetes, являются распространенными компонентами типичного конвейера CI/CD. Чтобы гарантировать качество кода, инструменты автоматического тестирования, включая модульные, интеграционные тесты и тесты производительности, играют решающую роль в проверке изменений перед развертыванием.

Платформа AppMaster no-code — исключительный пример комплексной интегрированной среды разработки (IDE), в которой полностью реализованы принципы автоматизации CI/CD. Благодаря богатому набору функций AppMaster позволяет пользователям визуально разрабатывать сложные приложения, включая серверные службы, внешние веб-интерфейсы и собственные мобильные приложения для Android и iOS. Более того, платформа позволяет пользователям определять схемы баз данных, создавать бизнес-процессы и реализовывать endpoints REST API и WSS, одновременно с легкостью и скоростью разрабатывая приложения.

AppMaster использует уникальный серверный подход, позволяющий клиентам обновлять мобильные приложения новыми функциями, изменениями пользовательского интерфейса и конфигурациями без необходимости отправлять новые версии в магазины приложений. Эта функция обеспечивает повышенную гибкость, а также более быстрые и экономичные циклы разработки приложений.

Используя принципы автоматизации CI/CD, платформа AppMaster обеспечивает несколько существенных преимуществ. Это значительно сокращает время, необходимое для разработки и развертывания приложений, позволяя организациям быстрее выходить на рынок и постоянно предоставлять конечным пользователям новые функции приложений. Приложения, созданные AppMaster, тщательно тестируются, что обеспечивает высокое качество кода и снижает риск дефектов программного обеспечения и уязвимостей безопасности как в приложениях, так и в базовой инфраструктуре.

Наконец, автоматизация CI/CD устраняет техническую задолженность, поскольку AppMaster восстанавливает приложения с нуля при изменении требований. Это гарантирует, что созданные приложения остаются актуальными, поддерживаемыми и масштабируемыми, предоставляя предприятиям устойчивую и перспективную программную основу для поддержки их роста и конкурентоспособности.

В заключение отметим, что автоматизация CI/CD — это важная методология разработки программного обеспечения, которая изменила способы создания, тестирования и развертывания программных приложений. Принимая принципы CI/CD, платформа AppMaster no-code ускоряет процессы разработки приложений и генерирует высококачественные приложения для различных вариантов использования и целевых платформ, тем самым предоставляя предприятиям устойчивое и экономически эффективное решение для разработки программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
CI/CD-тестирование Canary Releases Автоматизация CI/CD Время простоя CI/CD Интеграция CI/CD DevSecOps Качество кода CI/CD Конвейер CI/CD Контейнеризация CI/CD Мониторинг CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Принцип отказоустойчивости CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Совместная работа CI/CD Среда CI/CD Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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