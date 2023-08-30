تعد شبكة خدمة CI/CD مفهومًا متقدمًا في مجال تطوير البرمجيات ونشرها، حيث تجمع بين التكامل المستمر (CI)، والنشر المستمر (CD)، وأساليب شبكة الخدمة لتبسيط عملية تسليم التطبيقات وتحسينها. يهدف هذا النهج المتكامل إلى تحسين التعاون والتواصل بين فرق التطوير، وأتمتة عملية إصدار البرامج الشاملة، وتعزيز الموثوقية الشاملة وقابلية التوسع لخدمات التطبيقات.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة تطوير حيث يقوم المطورون بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل منتظم في مستودع مركزي، مما يضمن اختبار التحديثات والتحقق من صحتها تلقائيًا. تسهل هذه العملية الاكتشاف المبكر للمشكلات المحتملة وحلها، مما يقلل الوقت والجهد المبذول في إصلاح تعارضات التعليمات البرمجية والأخطاء. يتضمن CI بناء رمز التطبيق واختباره والتحقق من صحته تلقائيًا عند إجراء تغيير جديد، مما يضمن بقاء التطبيق في حالة وظيفية ثابتة.

يقوم النشر المستمر (CD) بدفع التغييرات التي مرت عبر مسار CI تلقائيًا إلى بيئات الإنتاج. يهدف القرص المضغوط إلى تقليل الوقت بين كتابة التعليمات البرمجية ونشرها في الإنتاج، مما يضمن أن تكون إصدارات البرامج متكررة ومتسقة وموثوقة. يستخدم القرص المضغوط أدوات وتقنيات أتمتة النشر لتبسيط عملية نشر التعليمات البرمجية في بيئات متعددة والتحقق من وظائفها وفقًا لمعايير القبول المحددة مسبقًا دون تدخل يدوي.

Service Mesh عبارة عن طبقة بنية تحتية مخصصة تهدف إلى تخفيف التعقيدات المرتبطة بإدارة ومراقبة ومراقبة بنية الخدمات الصغيرة. توفر شبكة الخدمة منصة شفافة وقابلة للتكوين تتيح للمطورين والمشغلين مراقبة الاتصال بين الخدمات الصغيرة وتأمينه والتحكم فيه دون تعديل رمز التطبيق. المكونات الأساسية لبنية شبكة الخدمة هي مستوى البيانات ومستوى التحكم. يكون مستوى البيانات مسؤولاً عن التعامل مع تنفيذ وتوجيه طلبات الخدمة، بينما يتعامل مستوى التحكم مع إدارة الخدمات الموزعة وتكوينها ومراقبتها.

يؤدي دمج CI/CD مع Service Mesh إلى تحقيق العديد من الفوائد والكفاءات في عملية تطوير البرامج ونشرها. تقوم خطوط أنابيب CI/CD تلقائيًا ببناء واختبار ونشر كود التطبيق، في حين توفر شبكة الخدمة ميزات الشبكة والأمان وإمكانية المراقبة الضرورية للخدمات الصغيرة. يتيح هذا المزيج دورات تطوير أسرع، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، وإصدارات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا، وإدارة سلسة للأنظمة الموزعة. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لشبكة خدمة CI/CD:

1. التعاون المعزز: يؤدي اعتماد نهج شبكة خدمة CI/CD إلى تشجيع الفرق متعددة الوظائف على العمل معًا بشكل أوثق وأكثر كفاءة. تتيح ممارسات التكامل والنشر المستمرة للمطورين العمل على تغييرات أصغر في التعليمات البرمجية وتلقي تعليقات أسرع على عملهم. تعمل البنية التحتية لشبكة الخدمة على تبسيط الاتصال من خدمة إلى خدمة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على كتابة كود التطبيق، بينما تركز فرق العمليات على إدارة ومراقبة الخدمات الموزعة.

2. تحسين التشغيل الآلي والموثوقية: يعمل نهج شبكة خدمة CI/CD على تعزيز أتمتة عملية إصدار البرنامج بالكامل بدءًا من تكامل التعليمات البرمجية وحتى النشر. ويؤدي ذلك إلى تقليل التدخل البشري، وتقليل فرص الخطأ البشري، وزيادة الموثوقية الإجمالية للتطبيق. توفر البنية التحتية لشبكة الخدمة ميزات المرونة والأمان وقابلية المراقبة التلقائية، مما يضمن استقرار الخدمات الصغيرة وقدرتها على تحمل الأخطاء.

3. دورات إصدار أسرع ووقت إنتاج أقل: من خلال دمج ممارسات CI/CD وبنية شبكة الخدمة، يمكن للمؤسسات تقليل الوقت المستغرق من تغييرات التعليمات البرمجية إلى عمليات نشر الإنتاج بشكل كبير. تعمل أتمتة تكامل التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها على تسهيل التكرارات السريعة والإصدارات المتكررة، مما يمكّن الشركات من البقاء مرنًا والتكيف بسرعة مع متطلبات السوق وتقديم القيمة لعملائها على الفور.

4. قابلية التوسع المحسنة: يتيح الجمع بين CI/CD وService Mesh للمؤسسات إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ونشرها بسهولة أكبر. تتعامل البنية التحتية لشبكة الخدمة مع تعقيدات إدارة الأنظمة الموزعة، مما يوفر منصة مرنة لتوسيع نطاق خدمات التطبيقات لأعلى أو لأسفل بناءً على الطلب. في سياق AppMaster ، تقوم المنصة no-code بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام إطار عمل تطبيقات Go وVue3 وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن قابلية التوسع المذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

5. التخلص من الديون الفنية: من خلال نهج شبكة خدمة CI/CD، يمكن للمؤسسات إدارة ديونها الفنية بشكل أفضل، حيث تتم أتمتة عملية إصدار البرامج بالكامل وتبسيطها. من خلال اعتماد منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير، وبالتالي تجنب أي ديون فنية متراكمة بسبب التعليمات البرمجية القديمة أو التدخلات اليدوية.

في الختام، تعد شبكة خدمة CI/CD بمثابة نهج شامل لتطوير البرامج ونشرها، مما يوفر نظامًا أساسيًا سلسًا لبناء التطبيقات واختبارها ونشرها بطريقة آلية ومتسقة وموثوقة. يوفر تكامل التكامل المستمر والنشر المستمر وشبكة الخدمة العديد من الفوائد مثل التعاون المعزز والأتمتة المحسنة ودورات الإصدار الأسرع وتقليل الديون الفنية. تعمل منصة AppMaster no-code ، مع بيئة التطوير المتكاملة والشاملة، على الاستفادة من هذه المفاهيم لتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية القابلة للتطوير وعالية الأداء، مما يضمن تسليم البرامج بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.