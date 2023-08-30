مراقبة البنية التحتية لـ CI/CD، في سياق التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، هي عملية المراقبة المستمرة وإدارة الأدوات والعمليات والموارد المشاركة في تطوير واختبار ونشر تطبيقات البرامج. يهدف هذا الجانب الحاسم من هندسة البرمجيات إلى ضمان الأداء الأمثل، واكتشاف المشكلات وحلها في الوقت المناسب، والتكامل السلس لتحديثات البرامج وتقديمها.

الهدف الأساسي من مراقبة البنية التحتية لـ CI/CD هو توفير رؤى حول صحة مسار التطوير والنشر، وتقليل الاختناقات، وتخفيف المخاطر المرتبطة بنشر ميزات جديدة أو إصلاحات الأخطاء. تتضمن المراقبة تتبع مؤشرات الأداء المختلفة، بما في ذلك حالات فشل البناء، وأوقات النشر، وأداء النظام، ومعدلات أخطاء التطبيق، على سبيل المثال لا الحصر.

ونظرًا لتعقيد عمليات تطوير البرمجيات الحديثة، فإن الحجم الهائل لنقاط البيانات التي سيتم مراقبتها يستلزم استخدام أدوات مراقبة متخصصة. تقوم هذه الأدوات بجمع البيانات وتحليلها وتصورها من مصادر مختلفة، مما يمكّن فرق تطوير البرامج من تقييم صحة النظام وأدائه بشكل عام بناءً على المعلومات في الوقت الفعلي. توفر أنظمة مراقبة البنية التحتية CI/CD القوية ميزات مثل التنبيهات الآلية واكتشاف الحالات الشاذة والتحليلات التنبؤية لمعالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين والعمليات التجارية.

أحد الأمثلة الجديرة بالملاحظة على النظام الأساسي no-code والذي يستخدم مراقبة البنية التحتية لـ CI/CD هو AppMaster. يمكن لمستخدمي AppMaster إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة دون كتابة أي تعليمات برمجية، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير وتقليل الديون الفنية بشكل كبير. تضمن عمليات CI/CD الخاصة بـ AppMaster أن يتم إنشاء التطبيقات دائمًا من الصفر، مما يسمح بدورات تطوير سريعة دون المساس بالجودة أو الوظيفة.

يوفر AppMaster إمكانات مراقبة متقدمة كجزء لا يتجزأ من خط أنابيب CI/CD الخاص به. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء الوثائق، مثل Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، لكل مشروع. كما أنه يوفر تعليقات في الوقت الفعلي حول عمليات إنشاء المشروع ونشره، وإعلام المستخدمين بأي مشكلات أو مخاوف محتملة تتعلق بتطبيقاتهم.

مع كل تغيير يتم إجراؤه على المخططات، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية. يمكن للمستخدمين أيضًا تلقي الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو التعليمات البرمجية المصدر، اعتمادًا على اشتراكهم. يضمن هذا المستوى من الكفاءة والشفافية والاتساق في عملية التطوير أن يتمتع مستخدمو AppMaster دائمًا بإمكانية الوصول إلى أحدث البرامج عالية الجودة.

من خلال اعتماد ممارسات مراقبة البنية التحتية لـ CI/CD، يمكن للمؤسسات تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك:

تحسين جودة البرامج: تعد المراقبة المستمرة أمرًا حيويًا في تحديد المشكلات والمشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة حياة التطوير، مما يقلل من احتمالية إصدار برامج معيبة.

تعد المراقبة المستمرة أمرًا حيويًا في تحديد المشكلات والمشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة حياة التطوير، مما يقلل من احتمالية إصدار برامج معيبة. زيادة الكفاءة: تمكن التعليقات في الوقت الفعلي حول أداء النظام فرق التطوير من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتحسين وتخصيص الموارد، مما يقلل من وقت الوصول إلى السوق.

تمكن التعليقات في الوقت الفعلي حول أداء النظام فرق التطوير من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتحسين وتخصيص الموارد، مما يقلل من وقت الوصول إلى السوق. تعزيز التعاون: تعمل مشاركة المعلومات حول أداء النظام والمشكلات المحتملة على تعزيز بيئة تعاونية، وتشجيع تبادل المعرفة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.

تعمل مشاركة المعلومات حول أداء النظام والمشكلات المحتملة على تعزيز بيئة تعاونية، وتشجيع تبادل المعرفة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر. تقليل وقت التوقف عن العمل وتكاليف الصيانة: تساعد المعالجة الاستباقية للمشكلات المحتملة على تقليل المخاطر المرتبطة بتحديثات البرامج وضمان تجربة مستخدم سلسة ومتواصلة.

تعد مراقبة البنية التحتية لـ CI/CD أمرًا أساسيًا لنجاح أي مشروع لتطوير البرمجيات. فهو يضمن أن يتم اختبار التطبيقات بشكل شامل، وبجودة عالية، وتحسينها باستمرار لتلبية متطلبات العمل المتغيرة والتقدم التكنولوجي. في الختام، يجب على المؤسسات الاستثمار في أدوات وممارسات المراقبة القوية لتعظيم القيمة من خطوط أنابيب CI/CD الخاصة بها، مما يساهم في نجاح جهود تطوير البرمجيات على المدى الطويل.