CI/CD-Automatisierung oder Continuous Integration and Continuous Deployment Automation ist eine grundlegende Softwareentwicklungsmethode, die darauf abzielt, die Effizienz, Qualität und Bereitstellungsgeschwindigkeit von Softwareanwendungen zu verbessern. Dieser Ansatz beinhaltet die Automatisierung der verschiedenen Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus, einschließlich der Erstellungs-, Test- und Bereitstellungsphasen, um den Prozess der Integration neuer Codeänderungen mit minimalem menschlichen Eingriff zu rationalisieren. Im Kontext der CI/CD-Automatisierung beschleunigt die no-code Plattform AppMaster Anwendungsentwicklungsprozesse erheblich und generiert hochwertige Anwendungen für verschiedene Anwendungsfälle und Zielplattformen.

Continuous Integration (CI) ist eine Entwicklungspraxis, bei der automatisch Software erstellt und Testsuiten ausgeführt werden, wenn Entwickler Änderungen am Quellcode-Repository vornehmen. Dieser Ansatz reduziert das Risiko von Fehlern oder Konflikten erheblich, da Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus erkannt und behoben werden. CI stellt außerdem sicher, dass der Softwarecode in einem bereitstellbaren Zustand bleibt, wodurch die Zeit minimiert wird, die zum Beheben von Fehlern und zum Zusammenführen von Konflikten zwischen dem Code verschiedener Entwickler erforderlich ist. Laut einer Studie des State of DevOps Report aus dem Jahr 2020 erzielen Unternehmen, die CI-Prinzipien übernehmen, 2,6-mal schnellere Vorlaufzeiten für Änderungen, ein wesentlicher Faktor für schnelle Innovationen auf dem wettbewerbsintensiven Markt.

Continuous Deployment (CD) ist die Praxis der automatischen Freigabe von Softwareänderungen für Endbenutzer, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist, sobald die Pipeline erfolgreich ausgeführt wurde. Das bedeutet, dass getestete und validierte Codeänderungen in Staging- oder Produktionsumgebungen bereitgestellt werden und den Endbenutzern innerhalb kurzer Zeit neue Anwendungsfunktionen und Verbesserungen bieten. Im Puppet State of DevOps Report 2017 berichteten leistungsstarke Organisationen, die CD eingeführt haben, über die Möglichkeit, Codeänderungen bis zu 46-mal häufiger und mit 440-mal kürzeren Vorlaufzeiten bereitzustellen.

Der CI/CD-Automatisierungsprozess basiert auf verschiedenen Tools und Technologien, um eine nahtlose Integration, Prüfung, Überwachung und Bereitstellung von Softwareanwendungen zu ermöglichen. Build-Tools wie Gradle oder Maven, Code-Repositorys wie Git oder SVN, CI/CD-Server wie Jenkins, Bamboo oder GitLab und Containerisierungstechnologien wie Docker oder Kubernetes sind gängige Komponenten einer typischen CI/CD-Pipeline. Um die Codequalität sicherzustellen, spielen automatisierte Testtools, einschließlich Unit-, Integrations- und Leistungstests, eine entscheidende Rolle bei der Validierung der Änderungen vor der Bereitstellung.

Die no-code Plattform AppMaster ist ein außergewöhnliches Beispiel für eine umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die die Prinzipien der CI/CD-Automatisierung vollständig übernommen hat. Mit einem umfangreichen Funktionsumfang ermöglicht AppMaster Benutzern die visuelle Gestaltung komplexer Anwendungen, die Backend-Dienste, Frontend-Webschnittstellen und native mobile Anwendungen für Android und iOS umfassen. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform Benutzern, Datenbankschemata zu definieren, Geschäftsprozesse zu erstellen und REST-API- und WSS- endpoints zu implementieren, während sie gleichzeitig Anwendungen einfach und schnell entwerfen.

AppMaster verwendet einen einzigartigen servergesteuerten Ansatz, der es Kunden ermöglicht, mobile Anwendungen mit neuen Funktionen, UI-Änderungen und Konfigurationen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores senden zu müssen. Diese Funktion bietet mehr Flexibilität sowie schnellere und kostengünstigere Anwendungsentwicklungszyklen.

Durch die Nutzung der CI/CD-Automatisierungsprinzipien bietet die AppMaster Plattform mehrere wesentliche Vorteile. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen erheblich verkürzt, sodass Unternehmen schneller auf den Markt kommen und den Endbenutzern kontinuierlich neue Anwendungsfunktionen bereitstellen können. Von AppMaster erstellte Anwendungen werden gründlich getestet, um qualitativ hochwertigen Code zu gewährleisten und das Risiko von Softwarefehlern und Sicherheitslücken sowohl in den Anwendungen als auch in der zugrunde liegenden Infrastruktur zu verringern.

Schließlich beseitigt die CI/CD-Automatisierung technische Schulden, da AppMaster Anwendungen von Grund auf neu generiert, wenn sich die Anforderungen ändern. Es stellt sicher, dass die generierten Anwendungen aktuell, wartbar und skalierbar bleiben und bietet Unternehmen eine nachhaltige und zukunftssichere Softwarebasis zur Unterstützung ihres Wachstums und ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CI/CD-Automatisierung eine wesentliche Softwareentwicklungsmethode ist, die die Art und Weise, wie Softwareanwendungen erstellt, getestet und bereitgestellt werden, verändert hat. Durch die Umsetzung der CI/CD-Prinzipien beschleunigt die AppMaster no-code Plattform Anwendungsentwicklungsprozesse und generiert hochwertige Anwendungen für verschiedene Anwendungsfälle und Zielplattformen und bietet Unternehmen so eine nachhaltige und kostengünstige Softwareentwicklungslösung.