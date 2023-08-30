في مشهد تطوير البرمجيات سريع التطور، أصبح التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD) مكونين حاسمين لتقديم تطبيقات عالية الجودة بسرعة وكفاءة. CI/CD هي ممارسة أتمتة عمليات التكامل والاختبار والنشر لتقليل التدخل البشري، وتسهيل الإصدارات المتكررة، وضمان جودة التعليمات البرمجية، وتقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير. يشير بناء CI/CD، في هذا السياق، إلى المسار الكامل الذي يمر من خلاله رمز التطبيق، بدءًا من دمج التعليمات البرمجية الجديدة في الفرع الرئيسي وحتى نشرها في بيئات الإنتاج.

يتكون خط أنابيب CI/CD Build عادةً من عدة مراحل تقلل بشكل جماعي من مخاطر إدخال الأخطاء أو الانحدار في قاعدة التعليمات البرمجية وتضمن التزام التطبيق بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمان والأداء وقابلية الصيانة. تتضمن المراحل الأساسية في عملية إنشاء CI/CD عادةً ما يلي:

1. تنفيذ التعليمات البرمجية: يقوم المطورون بتنفيذ تغييراتهم على نظام التحكم في الإصدار (على سبيل المثال، Git)، مما يؤدي إلى تشغيل خط أنابيب CI/CD Build.

2. التكامل: في هذه المرحلة، يتم دمج التغييرات من مطورين متعددين في الفرع الرئيسي، ويتم حل التعارضات، ويتم إعداد قاعدة التعليمات البرمجية المدمجة للاختبار والنشر.

3. البناء: يتم تجميع التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيق في ثنائيات قابلة للتنفيذ أو تجميعها في عناصر قابلة للنشر، مثل حاويات Docker، والتي يمكن نشرها بسهولة في بيئات مختلفة.

4. الاختبار: يتم إجراء اختبارات تلقائية على العناصر المضمنة للتحقق من الأخطاء والأخطاء والثغرات الأمنية ومشكلات الأداء. تضمن اختبارات الوحدة والتكامل والوظيفة والأداء أن التطبيق يعمل كما هو متوقع ويلبي معايير الجودة المحددة مسبقًا.

5. النشر: يتم نشر العناصر التي تم اختبارها تلقائيًا في البيئة (البيئات) المستهدفة - التدريج أو مرحلة ما قبل الإنتاج أو الإنتاج - استنادًا إلى تكوين المسار وسير عمل الموافقة. تتيح هذه المرحلة التحقق المباشر من التطبيق في بيئات خاضعة للرقابة قبل إصدار الإنتاج الفعلي.

6. المراقبة: تعد المراقبة المستمرة للتطبيق المنشور أمرًا ضروريًا لتتبع الأداء واكتشاف الحالات الشاذة ومعالجة حالات الفشل على الفور. يتم استخدام أدوات المراقبة والتسجيل لالتقاط مقاييس الأداء الحيوية وضمان الأداء السلس للتطبيق.

7. التعليقات: يتم إرسال أي مشكلات تم تحديدها في التطبيق المنشور على الفور إلى فريق التطوير لحلها في الوقت المناسب. تتيح حلقة الملاحظات المستمرة هذه إمكانية الإصلاح السريع للأخطاء وتحسين الجودة الإجمالية للتطبيق.

في منصة AppMaster ، يتم دمج عمليات بناء CI/CD بسلاسة في مسار تطوير التطبيقات no-code ، مما يسهل تسليم التطبيقات بسرعة وخالية من الأخطاء. يستخدم AppMaster إستراتيجية متقدمة لإنشاء الأكواد البرمجية والتي تعمل على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. النظام قادر على إنشاء تطبيقات خلفية في Go، وتطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تستفيد من Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

يوفر AppMaster واجهة مرئية سهلة الاستخدام لتصميم نماذج البيانات وتحديد العمليات التجارية وإنشاء endpoints REST API لتطبيقات الواجهة الخلفية. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين تصميم واجهة المستخدم بشكل مرئي وتحديد منطق الأعمال الخاص بالمكونات باستخدام مصمم عمليات الأعمال المدمج. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها واختبارها ونشرها تلقائيًا عند النقر فوق الزر "نشر"، مما يضمن التسليم السريع للتطبيقات كاملة الوظائف للمستخدمين النهائيين.

استكمالًا لخط أنابيب CI/CD Build، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق الأساسية، مثل مواصفات Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يدعم النظام الأساسي العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات، مما يوفر قابلية تطوير عالية لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

في الختام، تلعب عملية بناء CI/CD دورًا حيويًا في تطوير البرامج الحديثة من خلال أتمتة تكامل التطبيقات واختبارها ونشرها. تعمل منصة AppMaster القوية no-code على تبسيط هذه العملية، مما يمكّن المؤسسات من إنشاء وتقديم تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية عالية الجودة بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال تبني CI/CD Builds، يمكن للشركات تجربة تحسينات كبيرة في الجودة الشاملة وقابلية التوسع وقابلية الصيانة لتطبيقاتها البرمجية، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بها بسرعة وكفاءة.