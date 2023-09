Automatyzacja CI/CD, czyli ciągła integracja i ciągła automatyzacja wdrażania, to podstawowa metodologia tworzenia oprogramowania, której celem jest poprawa wydajności, jakości i szybkości dostarczania aplikacji. Podejście to obejmuje automatyzację różnych faz cyklu życia oprogramowania, w tym etapów kompilacji, testowania i wdrażania, w celu usprawnienia procesu integracji nowych zmian w kodzie przy minimalnej interwencji człowieka. W kontekście automatyzacji CI/CD platforma no-code AppMaster znacznie przyspiesza procesy tworzenia aplikacji i generuje wysokiej jakości aplikacje dla różnych przypadków użycia i platform docelowych.

Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna polegająca na automatycznym budowaniu oprogramowania i wykonywaniu zestawów testów za każdym razem, gdy programiści wprowadzają zmiany w repozytorium kodu źródłowego. Takie podejście znacznie zmniejsza ryzyko wprowadzenia błędów lub konfliktów, ponieważ problemy są identyfikowane i rozwiązywane na wczesnym etapie cyklu rozwojowego. CI zapewnia również, że kod oprogramowania pozostaje w stanie nadającym się do wdrożenia, minimalizując w ten sposób czas wymagany do rozwiązywania błędów i łączenia konfliktów między kodami różnych programistów. Według badania przeprowadzonego w 2020 r. przez State of DevOps Report organizacje stosujące zasady CI osiągają 2,6 razy krótsze czasy wprowadzania zmian, co jest istotnym czynnikiem zapewniającym szybką innowację na konkurencyjnym rynku.

Ciągłe wdrażanie (CD) to praktyka automatycznego udostępniania zmian oprogramowania użytkownikom końcowym, bez konieczności ręcznej interwencji po pomyślnym wykonaniu potoku. Oznacza to, że przetestowane i zatwierdzone zmiany w kodzie są wdrażane w środowiskach testowych lub produkcyjnych, zapewniając użytkownikom końcowym nowe funkcje i ulepszenia aplikacji w krótkim czasie. W raporcie Puppet State of DevOps z 2017 r. organizacje osiągające wysokie wyniki, które wdrożyły technologię CD, zgłosiły możliwość wdrażania zmian w kodzie nawet 46 razy częściej i przy 440 razy krótszym czasie realizacji.

Proces automatyzacji CI/CD opiera się na różnych narzędziach i technologiach, aby zapewnić bezproblemową integrację, testowanie, monitorowanie i wdrażanie aplikacji. Narzędzia do tworzenia, takie jak Gradle lub Maven, repozytoria kodu, takie jak Git lub SVN, serwery CI/CD, takie jak Jenkins, Bamboo lub GitLab, oraz technologie konteneryzacji, takie jak Docker lub Kubernetes, to typowe składniki typowego potoku CI/CD. Aby zapewnić jakość kodu, narzędzia do automatycznego testowania, w tym testy jednostkowe, integracyjne i wydajnościowe, odgrywają kluczową rolę w sprawdzaniu poprawności zmian przed wdrożeniem.

Platforma no-code AppMaster jest wyjątkowym przykładem kompleksowego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE), które w pełni przyjęła zasady automatyzacji CI/CD. Dzięki bogatemu zestawowi funkcji AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne projektowanie złożonych aplikacji, obejmujących usługi zaplecza, interfejsy internetowe frontendu i natywne aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS. Co więcej, platforma umożliwia użytkownikom definiowanie schematów baz danych, tworzenie procesów biznesowych oraz wdrażanie endpoints REST API i WSS przy jednoczesnym łatwym i szybkim projektowaniu aplikacji.

AppMaster wykorzystuje unikalne podejście oparte na serwerze, umożliwiając klientom aktualizację aplikacji mobilnych o nowe funkcje, zmiany interfejsu użytkownika i konfiguracje bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Ta funkcja zapewnia większą elastyczność, a także szybsze i bardziej opłacalne cykle tworzenia aplikacji.

Wykorzystując zasady automatyzacji CI/CD, platforma AppMaster zapewnia kilka znaczących korzyści. Znacząco skraca czas potrzebny na opracowywanie i wdrażanie aplikacji, umożliwiając organizacjom szybsze wejście na rynek i ciągłe dostarczanie użytkownikom końcowym nowych funkcji aplikacji. Aplikacje zbudowane w AppMaster są dokładnie testowane, co zapewnia wysoką jakość kodu i zmniejsza ryzyko defektów oprogramowania i luk w zabezpieczeniach zarówno w aplikacjach, jak i podstawowej infrastrukturze.

Wreszcie, CI/CD Automation eliminuje dług techniczny, ponieważ AppMaster regeneruje aplikacje od zera, gdy tylko zmienią się wymagania. Zapewnia aktualność, łatwość konserwacji i skalowalności wygenerowanych aplikacji, zapewniając przedsiębiorstwom trwałą i przyszłościową podstawę oprogramowania wspierającą ich rozwój i konkurencyjność.

Podsumowując, automatyzacja CI/CD to niezbędna metodologia tworzenia oprogramowania, która zmieniła sposób tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. Wykorzystując zasady CI/CD, platforma AppMaster no-code przyspiesza procesy tworzenia aplikacji i generuje wysokiej jakości aplikacje dla różnych przypadków użycia i platform docelowych, zapewniając w ten sposób firmom zrównoważone i opłacalne rozwiązanie do tworzenia oprogramowania.