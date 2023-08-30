في مجال تطوير البرمجيات ونشرها، يعتبر التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD) من المبادئ الأساسية لتمكين تسليم التطبيقات بكفاءة وسرعة. تعد تغطية كود CI/CD جانبًا مهمًا يساعد في قياس فعالية تطبيق البرنامج وضمان موثوقيته وأدائه واستقراره. عند تطبيقها ضمن النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب تغطية كود CI/CD دورًا حاسمًا في الإنشاء الناجح ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول.

تشير تغطية كود CI/CD، في جوهرها، إلى ممارسة تقييم وقياس النسبة المئوية لكود المصدر الذي تم تنفيذه أثناء مرحلة الاختبار الآلي لدورة حياة التطوير. إنه مكون أساسي لتحديد أي أجزاء من التعليمات البرمجية لم يتم اختبارها أو تم اختبارها بشكل ناقص، وبالتالي ضمان أن التطبيق قوي وظيفيًا. تكمن أهمية التغطية الفعالة لرموز CI/CD في قدرتها على ضمان الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية وتقليل العيوب المحتملة في وقت مبكر من عملية التطوير، مما يسمح للفرق بمواصلة تكراراتها مع تقليل الديون الفنية.

أحد العناصر الأساسية لتغطية كود CI/CD الناجحة هو مجموعة اختبارات شاملة. فهو يضمن أن المطورين يمكنهم الاعتماد على مجموعة من الاختبارات الآلية للتحقق من أن قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم تعمل كما هو متوقع، مما يقلل الحاجة إلى الاختبار اليدوي وتسريع عملية التسليم. وفقًا لاستطلاع حديث أجرته GitLab، سلط 35% من المطورين الضوء على التغطية الأفضل للتعليمات البرمجية باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه تحقيق النشر المستمر. علاوة على ذلك، تظهر دراسة أجرتها مجموعة ستانديش أن المشاريع التي لا تتمتع بتغطية كافية للتعليمات البرمجية تكون أكثر عرضة للفشل في نهاية المطاف بعشر مرات، مما يدل على أهمية هذا العامل في ضمان النتائج الناجحة.

يمكن تصنيف تغطية رمز CI/CD إلى أنواع متعددة، بما في ذلك تغطية البيان، وتغطية الفروع، وتغطية الحالة، وتغطية الوظائف. تقيس تغطية البيان عدد أسطر التعليمات البرمجية التي تم تنفيذها أثناء الاختبار، بينما تركز تغطية الفروع على الفروع المختلفة المأخوذة داخل هياكل التحكم، مثل عبارات if والحلقات. تقوم تغطية الحالة بتقييم جميع المجموعات المحتملة من الشروط في هياكل صنع القرار، وتسعى تغطية الوظائف إلى تحديد ما إذا كان يتم استدعاء كل وظيفة أثناء عملية الاختبار. يوفر استخدام أنواع مختلفة من مقاييس التغطية تحليلاً شاملاً ويقلل من احتمالية عدم اكتشاف العيوب الخطيرة.

في سياق منصة AppMaster ، تم دمج تغطية كود CI/CD في عملية التطوير باستخدام نظام اختبار قوي وموثق جيدًا. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء تطبيقات من الصفر أثناء كل تغيير في المخططات، فإنه يسمح بالتكامل السلس لأساليب ومقاييس تغطية كود CI/CD، مما يزيد من تعزيز مصداقية النظام الأساسي كحل تطوير برمجيات موثوق وقابل للتطوير وفعال.

على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام Golang لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول Android وiOS على التوالي. تتوافق هذه التقنيات المتنوعة مع أدوات وأطر عمل مختلفة لتغطية التعليمات البرمجية، مثل حزمة الاختبار المدمجة في Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وJest وVue Test Utils لتطبيقات الويب، وXCTest لتطبيقات iOS، وغيرها.

عند دمجها مع مسار CI/CD المدعوم من AppMaster ، يمكن لأدوات تغطية التعليمات البرمجية هذه أن تزود المطورين بتقارير مفصلة وتصورات حول تنفيذ التعليمات البرمجية، مما يوفر رؤى قيمة حول نقاط الضعف المحتملة والتحسينات التي يتعين إجراؤها. تصبح المراقبة المستمرة والاختبار ومراجعة التعليمات البرمجية جزءًا أساسيًا من دورة حياة التطوير، والتي بدورها تضمن درجة أعلى من الموثوقية والأداء في التطبيقات المنشورة.

في الختام، تعد تغطية كود CI/CD عاملاً لا غنى عنه في عالم تطوير البرمجيات سريع الخطى اليوم، مدفوعًا بالتركيز على التسليم السريع وقابلية التوسع والجودة الشاملة. عند استخدامه في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، فإنه يرفع بشكل كبير عمليات التطوير والاختبار والنشر، مما يعزز النهج المستند إلى البيانات والمستنير لتطوير البرمجيات. من خلال الاستفادة من ميزات AppMaster القوية ودمج منهجيات تغطية كود CI/CD، يمكن للشركات تحقيق تطوير سريع للتطبيقات وتحسين الكفاءة وسير العمل المبسط، مما يؤدي في النهاية إلى تجربة مستخدم نهائية فائقة.