في مجال تطوير البرمجيات، يعد اختبار CI/CD (التكامل المستمر والتسليم المستمر) عملية حاسمة تمكن المطورين من دمج التعليمات البرمجية الخاصة بهم في مستودع مشترك بشكل متكرر أثناء التحقق من صحتها مقابل سلسلة من الاختبارات الآلية. ويهدف هذا التكامل السلس إلى تحديد الأخطاء أو اختناقات الأداء بسرعة وتعزيز بيئة التطوير التعاونية.

يشمل اختبار CI/CD مرحلتين رئيسيتين: التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD). يشير التكامل المستمر إلى الدمج التلقائي للتعليمات البرمجية في مستودع مشترك، مما يمكّن المطورين من إجراء تغييرات على التعليمات البرمجية بشكل متكرر دون التسبب في انقطاعات. ويتعلق التسليم المستمر بضمان اختبار تغييرات التعليمات البرمجية تلقائيًا والتحقق من صحتها وإصدارها للإنتاج بطريقة ثابتة وموثوقة، وبالتالي ضمان منتج نهائي عالي الجودة. تعمل هذه المراحل جنبًا إلى جنب لتبسيط دورات تطوير البرمجيات وتسريع وقت الوصول إلى السوق.

AppMaster ، كونه أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، يؤكد على أهمية اختبار CI/CD. بفضل مزيج تقنيات AppMaster الفريد، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات مذهلة بصريًا وعمليات منطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم التفاعلية مع الالتزام بممارسات CI/CD القوية.

وفقًا لتقرير حالة CI/CD لعام 2020، تعتمد 76% من الفرق التي تمارس DevOps على مسارات CI/CD، مما يؤكد من جديد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه العملية في تطوير البرمجيات الحديثة. ونتيجة لذلك، لا يعد اختبار CI/CD مفيدًا في تقليل حدوث أخطاء البرامج فحسب، بل إنه ضروري أيضًا للمؤسسات التي تسعى إلى تبني منهجيات Agile والبقاء قادرة على المنافسة في صناعة دائمة التطور.

تتيح منصة AppMaster no-code للمطورين إمكانية دمج اختبار CI/CD بطريقة مبسطة وآلية. عندما يقوم العملاء بإجراء تغييرات على مخططاتهم والضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر للتطبيقات المعنية، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشرها على السحابة. يضمن هذا النهج الشامل التحقق من صحة تغييرات التعليمات البرمجية باستمرار مقابل سلسلة من الاختبارات، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من الديون الفنية.

علاوة على ذلك، يسمح AppMaster للعملاء بالاستفادة من قابلية التوسع في قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql لتلبية حالات الاستخدام عالية التحميل والاستخدام المؤسسي. يعمل هذا التوافق، جنبًا إلى جنب مع نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، على تمكين المطورين من خلال منصة مرنة وفعالة لإنشاء حلول برمجية ذات مستوى عالمي.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لاختبار CI/CD في القدرة على اكتشاف الأخطاء ومعالجتها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير، مما يعزز عقلية الفشل السريع ويقلل التكاليف المرتبطة بإصلاح العيوب. وفقا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج، فإن الاكتشاف المبكر للعيوب يمكن أن يقلل من تكلفة إصلاح الأخطاء بما يصل إلى 100 مرة. تعمل هذه الوفورات في التكاليف، إلى جانب دورات التطوير المتسارعة التي يسهلها اختبار CI/CD، على تعزيز الكفاءة الإجمالية لتطوير البرمجيات، وبالتالي ضمان عائد أسرع على الاستثمار (ROI).

ميزة أخرى لاختبار CI/CD هي قدرته على تعزيز التعاون والشفافية بين أعضاء الفريق. من خلال دمج تغييرات التعليمات البرمجية بشكل متكرر، يمكن للفرق الحفاظ على فهم أوضح لعمل بعضهم البعض والتقدم المحرز في المشروع. يسهل هذا الاتصال المعزز الحل السريع للنزاعات ويساعد على ضمان بقاء جميع أعضاء الفريق متسقين نحو هدف مشترك.

علاوة على ذلك، يلعب اختبار CI/CD دورًا حاسمًا في ضمان أمان البرامج وامتثالها. مع استمرار تزايد حجم وتطور التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى ممارسات أمنية قوية أكبر من أي وقت مضى. يسمح اختبار CI/CD للمطورين بدمج اختبارات الأمان والفحوصات في مساراتهم تلقائيًا، مما يمكنهم من تحديد نقاط الضعف المحتملة في وقت مبكر من عملية تطوير البرامج ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات حرجة.

في الختام، يعد اختبار CI/CD جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة، حيث يمكّن المطورين من اكتشاف الأخطاء وحلها بكفاءة، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، والحفاظ على مستويات عالية من أمان البرامج والامتثال، وفي النهاية تقديم تطبيقات عالمية المستوى في الوقت المناسب. وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. تحتضن منصة AppMaster no-code وتجسد قوة اختبار CI/CD، مما يوفر للعملاء الأدوات اللازمة لإنشاء حلول برمجية عالية الجودة مع الحد الأدنى من الديون التقنية وقابلية التوسع الرائعة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام.