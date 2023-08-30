تعد أدوات CI/CD، والتي تعني التكامل المستمر والنشر المستمر و/أو التسليم المستمر، مكونات أساسية لممارسات تطوير البرامج الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وأتمتة عمليات إنشاء تطبيقات البرامج واختبارها ونشرها. توفر هذه الأدوات طريقة أكثر كفاءة وموثوقية لإدارة دورات حياة تطوير البرامج، مما يمكّن الفرق من تحديث تطبيقاتهم وتقديم برامج عالية الجودة بسرعة. مع تزايد متطلبات سوق البرمجيات، يعد اعتماد أدوات CI/CD عاملاً مهمًا في تحسين عمليات تطوير البرمجيات، مما يسمح للشركات بالبقاء قادرة على المنافسة في الصناعة.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة دمج التغييرات التي يتم إجراؤها على كود المشروع بشكل متكرر، مما يضمن توافق مكونات البرنامج. يتضمن ذلك تشغيل إصدارات واختبارات تلقائية للكود في كل مرة تكتشف فيها أنظمة التحكم في الإصدار تعديلات جديدة. تساعد هذه الممارسة في تحديد الأخطاء والصراعات في وقت مبكر من دورة حياة التطوير، مما يوفر تعليقات فورية للمطورين ويمنعهم من تراكم الديون الفنية التي قد تؤدي إلى إبطاء عملية الإنتاج.

النشر المستمر (CD) هو عملية النشر التلقائي للتغييرات التي تم إجراؤها على الكود المصدري للمشروع في بيئة الإنتاج المباشر، إما مع كل تكامل أو إصدارات مجدولة. يرتبط النشر المستمر ارتباطًا وثيقًا بالتسليم المستمر، والذي يركز على ضمان أن يكون البرنامج في حالة استعداد ثابتة للنشر. يتمثل الاختلاف الأساسي بين هذه المفاهيم في أن النشر المستمر يؤدي دائمًا إلى إصدار فعلي للبرنامج، بينما يضمن التسليم المستمر أن يكون البرنامج دائمًا في حالة قابلة للنشر.

تعمل أدوات CI/CD على تسهيل ممارسات النشر والتكامل الفعالة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء وتوقف الإنتاج. تتضمن بعض أدوات CI/CD الشائعة Jenkins وGitLab وBamboo وTravis CI وCircleCI. يمكن دمج هذه الأدوات مع أدوات أخرى مثل أنظمة التحكم في الإصدار (Git وSVN وMercurial)، وإنشاء أدوات التشغيل الآلي (Ant، وMaven، وGradle)، وأطر الاختبار (JUnit، وTestNG، وSelenium) لتوفير سير عمل تطوير شامل.

يوفر دمج أدوات CI/CD في عملية التطوير فوائد عديدة، مثل:

الحد من التدخل اليدوي والأخطاء البشرية

الكشف المبكر عن المشكلات وحلها

تحسين التعاون والتواصل داخل الفرق

دورات إطلاق مستقرة وأسرع

زيادة الإنتاجية ورضا العملاء

في سياق منصة AppMaster no-code ، تلعب أدوات CI/CD دورًا حاسمًا في تسريع عملية تطوير البرامج وضمان جودة وموثوقية التطبيقات التي تم إنشاؤها. يؤدي أسلوب AppMaster الفريد في إنشاء التطبيقات وتجميعها واختبارها من البداية إلى التخلص من الديون الفنية والمشكلات المحتملة التي قد تنشأ أثناء التكامل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح العمليات الآلية لـ AppMaster بالتكامل السهل مع أدوات CI/CD، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من ممارسات التطوير الحديثة هذه مع الاستفادة من السرعة المتزايدة وكفاءة التكلفة والقدرة على التكيف للتطوير no-code.

على سبيل المثال، يمكن استخدام مصمم BP الخاص بـ AppMaster لإنشاء تمثيلات مرئية لعمليات الأعمال والمنطق، والتي يمكن بعد ذلك دمجها في كود المصدر الذي تم إنشاؤه. علاوة على ذلك، توفر REST API وWSS Endpoints الخاصة بـ AppMaster تكاملًا سلسًا بين منطق جانب الخادم ومنطق جانب العميل، مما يضمن تجربة نشر سلسة ومستمرة. يعد هذا المستوى من التكامل بين التطبيقات التي تم إنشاؤها وعمليات CI/CD بمثابة شهادة على التزام AppMaster بتعزيز تطوير البرامج الفعال والمحسن.

في الختام، تعد أدوات CI/CD أدوات لا غنى عنها للمؤسسات التي تتطلع إلى تبني ممارسات تطوير برمجيات حديثة وفعالة. من خلال التكامل مع منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستفادة بشكل كبير من عمليات تطوير البرامج المتسارعة، وانخفاض التكاليف، والثقة التي تأتي من نشر تطبيقات موثوقة وعالية الجودة. من خلال التكامل والنشر المستمر، يمكن للمؤسسات الحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد البرمجيات المتطور باستمرار.