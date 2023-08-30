نشر CI/CD بدون توقف

يشير CI/CD Zero Downtime Deployment إلى ممارسة تطوير البرامج التي تهدف إلى ضمان التسليم المستمر للتحديثات أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة لأحد التطبيقات دون أي انقطاع في الخدمة التي يقدمها هذا التطبيق. CI، أو التكامل المستمر، هو عملية الدمج المستمر لتغييرات المطور في المستودع المشترك، في حين أن القرص المضغوط، أو النشر المستمر، هو ممارسة نشر هذه التغييرات تلقائيًا في بيئات الإنتاج بمجرد اجتياز خط أنابيب CI لجميع الفحوصات والاختبارات اللازمة.

الهدف الأساسي من نشر CI/CD Zero Downtime هو تحسين وتبسيط عملية تسليم البرامج، مما يسمح للمؤسسات بأن تكون أكثر مرونة في الاستجابة لمتطلبات السوق أو احتياجات العملاء. ومن خلال تقليل الفترة بين وقت كتابة التعليمات البرمجية الجديدة ونشرها، يمكن للشركات تقليل المخاطر وتحسين جودة البرامج بشكل عام. علاوة على ذلك، مع عدم وجود أي توقف عن العمل، لا يواجه مستخدمو التطبيق انقطاع الخدمة أو تدهور الأداء، مما يضمن تجربة سلسة دون انقطاع.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية وفعالة no-code ، على الاستفادة من قوة نشر CI/CD Zero Downtime Deployment لتزويد عملائها بتجربة تطوير برمجيات سلسة وسريعة التطور. يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام نماذج البيانات المصممة بشكل مرئي ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST. عندما يقوم المستخدمون بإجراء تغييرات على تطبيقاتهم، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء تعليمات برمجية جديدة وتجميع واختبار التطبيقات دون مقاطعة الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين.

يتضمن تنفيذ عملية النشر الناجحة لـ CI/CD Zero Downtime Deployment عدة مكونات مهمة. أولاً، يجب على المؤسسات اعتماد استراتيجية متسقة للتفرع والتحكم في الإصدار، باستخدام أدوات مثل Git لإدارة تغييرات التعليمات البرمجية بشكل فعال. ثانيًا، يجب على الفرق أتمتة عمليات البناء والاختبارات والنشر باستخدام خادم التكامل المستمر مثل Jenkins أو CircleCI، والذي سيضمن اختبار التعليمات البرمجية الجديدة بدقة ودمجها في قاعدة التعليمات البرمجية الحالية. وأخيرًا، يمكن استخدام إستراتيجيات النشر مثل التحديثات المتجددة، أو عمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر، أو عمليات نشر الكناري لتقليل مخاطر إدخال الانحدارات أو كسر التغييرات.

يمكن لأدوات المراقبة والتسجيل المستمرة، بما في ذلك Prometheus وGrafana وELK، أن تساعد بشكل كبير في الحفاظ على استراتيجية نشر CI/CD Zero Downtime Deployment من خلال تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر. ومن خلال توفير المقاييس والسجلات والتنبيهات، يمكن لهذه الأدوات مساعدة المطورين في الحفاظ على صحة التطبيقات وأدائها حتى أثناء تطورها. على سبيل المثال، يمكن لـ Prometheus جمع مقاييس أداء التطبيق تحت التحميل، بينما يمكن لـ Grafana تصور هذه المعلومات في الوقت الفعلي، مما يمكّن المطورين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات أثناء عملية التطوير والنشر.

يتمتع نشر CI/CD Zero Downtime Deployment بالعديد من الفوائد للمؤسسات عبر مختلف الصناعات. فهو يزيد من سرعة تسليم البرامج، مما يسمح للشركات بالحفاظ على قدرتها التنافسية والتكيف مع تغيرات السوق بشكل أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن مسار CI/CD يكتشف الأخطاء ومشكلات الجودة مبكرًا، فإنه يقلل من الوقت الذي يقضيه المطورون في تصحيح الأخطاء وإصلاح المشكلات، مما يحررهم للتركيز على الابتكار والتحسين. تؤدي عمليات النشر بدون توقف أيضًا إلى تحسين رضا العملاء، حيث لا يواجه المستخدمون أي انقطاع في الخدمات التي يقدمها التطبيق. وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على سمعة المنظمة في الصناعة وتعزيزها.

في الختام، تعد استراتيجية نشر CI/CD Zero Downtime Deployment عنصرًا أساسيًا في ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة. من خلال أتمتة عمليات التكامل والنشر، يمكن للمؤسسات تحقيق قدر أكبر من السرعة وتحسين جودة البرامج وتعزيز رضا المستخدم. تعمل منصة AppMaster القوية no-code على تمكين المستخدمين من الاستفادة من إمكانات نشر CI/CD Zero Downtime Deployment، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الجودة بأقل جهد ودون المساس بتجربة المستخدم.