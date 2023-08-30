يعد خادم CI/CD، أو خادم التكامل المستمر/النشر المستمر، مكونًا أساسيًا في عملية تطوير البرامج الحديثة، حيث يوفر نظامًا أساسيًا سلسًا ومؤتمتًا لدمج تحديثات التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها بطريقة متسقة وفعالة. في سياق CI/CD، يكون الخادم مسؤولاً عن إدارة مسار تغييرات التعليمات البرمجية الفردية، بدءًا من التكامل الأولي والاختبار وحتى نشر الإنتاج. تعمل هذه العملية على تحسين التعاون بين فرق التطوير، وزيادة الجودة الشاملة وموثوقية التطبيق، وتقليل الوقت اللازم لطرح الميزات والتحديثات الجديدة في السوق.

في عالم تطوير البرمجيات، أصبح من المهم بشكل متزايد إصدار التحديثات والميزات الجديدة بسرعة للبقاء في صدارة المنافسة والحفاظ على قاعدة المستخدمين. ومن خلال الاستخدام الجاد لخادم CI/CD، يمكن لفرق التطوير تحقيق انخفاض كبير في وقت الدورة بين تغييرات التعليمات البرمجية، وبالتالي تقديم ميزات وتحديثات جديدة بسرعة أكبر. تشير دراسة أجرتها DORA (أبحاث وتقييم DevOps) عام 2018 إلى أن فرق التطوير عالية الأداء التي تستخدم ممارسات CI/CD تنشر التغييرات بشكل متكرر بمعدل 46 مرة وتتعافى من الحوادث بشكل أسرع بمقدار 2,604 مرة مقارنة بالفرق التي لا تستخدم هذه الإستراتيجية.

التكامل المستمر (CI) هو المرحلة الأولى في عملية CI/CD ويركز على دمج تغييرات التعليمات البرمجية من مطورين مختلفين بانتظام، وعادةً ما يكون ذلك عدة مرات يوميًا. يتبع كل تكامل اختبارات وحدة تلقائية وتحليل رمز ثابت لاكتشاف أي مشكلات محتملة، مثل التعليمات البرمجية المكررة أو المتغيرات غير المستخدمة، في وقت مبكر من دورة التطوير. إذا نجحت الاختبارات، فسيتم دمج التغييرات مع قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية، مما يضمن أن تظل تغييرات التعليمات البرمجية الجديدة متوافقة مع التعليمات البرمجية الحالية وتقليل مخاطر مشكلات التكامل الرئيسية لاحقًا في العملية.

النشر المستمر (CD) هو المرحلة الثانية في عملية CI/CD ويركز على تقديم تغييرات التعليمات البرمجية المختبرة والمتكاملة في الإنتاج دون أي تدخل يدوي. بمجرد اجتياز تغييرات التعليمات البرمجية لمرحلة CI، يقوم خادم الأقراص المضغوطة بأتمتة النشر في بيئة التدريج أو الإنتاج. تتضمن هذه العملية عادةً اختبارات تلقائية إضافية، مثل اختبارات التكامل والأداء، والتي تساعد على ضمان بقاء التطبيق مستقرًا ويعمل كما هو متوقع أثناء عملية النشر. من المهم ملاحظة أن النشر المستمر يختلف عن التسليم المستمر؛ في حين أن الأخير يقوم أيضًا بأتمتة عمليات الاختبار والنشر، إلا أنه لا يزال يتطلب خطوة مراجعة يدوية وموافقة قبل دفع التغييرات إلى الإنتاج.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، على الاستفادة من فوائد CI/CD لدعم أعلى معايير جودة البرامج وكفاءتها. عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة - كل ذلك في غضون 30 ثانية فقط، مما يضمن عدم وجود أي ديون فنية ودمج عملية CI/CD بأكملها بسلاسة في النظام الأساسي.

من خلال واجهة AppMaster سهلة الاستخدام، يمكن للعملاء إنشاء التطبيقات وتحديثها بسرعة بينما تهتم المنصة بجميع التعقيدات الأساسية لخط أنابيب CI/CD. وهذا لا يقلل العبء الواقع على فرق تطوير البرمجيات فحسب، بل يسمح أيضًا للمطورين المواطنين بإنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير بسهولة. يوفر نهج AppMaster تجاه CI/CD مثالًا ممتازًا لقوة وأهمية اعتماد هذه المنهجية في تطوير البرامج الحديثة.

من خلال الاستخدام المستمر لخادم CI/CD، يمكن للمؤسسات الاستمتاع بزيادة استقرار البرامج وعمليات نشر أسرع للإنتاج وإدارة أفضل للموارد بشكل عام. وفي المشهد الرقمي سريع التطور، أصبحت هذه الفوائد لا غنى عنها عبر الصناعات وقطاعات السوق، خاصة وأن تطبيقات البرمجيات أصبحت أكثر تعقيدًا واستمرار توقعات المستخدم في النمو. يعمل خادم CI/CD كعامل تمكين حاسم للتكرار السريع والتسليم المتسق لمنتجات البرامج عالية الجودة للمؤسسات التي تهدف إلى تلبية توقعات عملائها وتجاوزها.