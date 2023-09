A escalabilidade de CI/CD, muitas vezes chamada de Integração Contínua e Escalabilidade de Implantação Contínua, é uma característica vital dos pipelines de desenvolvimento de software modernos que permitem desenvolvimento, teste, integração e implantação de software contínuos, automatizados e eficientes. Garantir a escalabilidade de CI/CD significa aproveitar práticas e ferramentas que atendam aos requisitos cada vez maiores de um projeto e de sua infraestrutura, especialmente em ambientes de ritmo acelerado e de alta demanda, onde a necessidade de atualizações frequentes, lançamentos de recursos e melhor desempenho é fundamental . A escalabilidade CI/CD eficaz permite que as equipes de desenvolvimento enfrentem os desafios da evolução dinâmica das complexidades de aplicativos, bases de código e bases de usuários, sem comprometer a velocidade, a eficiência, a segurança e os fatores de custo.

A plataforma AppMaster foi especialmente projetada para escalabilidade CI/CD, permitindo que seus usuários aproveitem os benefícios de um poderoso ambiente de desenvolvimento de aplicativos no-code para backend, web e aplicativos móveis. Ao oferecer um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente com escalabilidade integrada, AppMaster acelera o processo de desenvolvimento em dez vezes e reduz em três vezes os custos para uma ampla gama de clientes - de pequenas a grandes empresas.

AppMaster aborda a escalabilidade de CI/CD de várias maneiras, incluindo as seguintes:

1. Modelagem de dados visuais e design de processos de negócios: AppMaster oferece modelos de dados visualmente projetados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios (chamados de processos de negócios) que facilitam o escalonamento contínuo em diferentes camadas de aplicativos. Essa abordagem visual permite uma melhor compreensão e gerenciamento dos componentes de software, facilitando a adaptação às mudanças nos requisitos do aplicativo e de sua infraestrutura.

2. Geração e compilação de código: AppMaster gera aplicativos reais usando a linguagem Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android ou SwiftUI para iOS para aplicativos móveis. Ao empregar tecnologias populares e eficientes na pilha de aplicativos, AppMaster garante velocidade, estabilidade e facilidade de dimensionamento.

3. Aplicativos de back-end sem estado: Os aplicativos de back-end do AppMaster são sem estado, o que permite melhor escalabilidade, pois as instâncias de aplicativos podem ser adicionadas ou removidas sem esforço, sem afetar a funcionalidade do sistema, aprimorando assim os recursos de escalonamento horizontal.

4. Débito técnico zero: Devido à abordagem exclusiva do AppMaster de regenerar aplicativos do zero sempre que modificações são feitas nos requisitos, o débito técnico é eliminado, resultando em uma base de código mais limpa e maior capacidade de manutenção à medida que o aplicativo é dimensionado. Em última análise, isso leva a atualizações e extensões de aplicativos mais simples e eficientes.

5. Compatibilidade com PostgreSQL: Os aplicativos AppMaster suportam nativamente bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como armazenamento de dados primário. PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto robusto, confiável e versátil, conhecido por seu desempenho, simultaneidade, escalabilidade e extensibilidade excepcionais. Sua compatibilidade com AppMaster garante um dimensionamento mais suave de aplicativos na camada de dados.

6. Implantação rápida e preparação para nuvem: AppMaster permite a geração rápida de novas versões de aplicativos em menos de 30 segundos por meio de seus recursos de conteinerização (usando Docker), o que, por sua vez, permite implantação fácil e escalonamento contínuo em ambientes de nuvem.

7. Documentação automática e migração de esquema de banco de dados: AppMaster gera automaticamente documentação essencial, como endpoints de servidor (usando Swagger/OpenAPI) e scripts de migração de esquema de banco de dados, agilizando o processo de atualização e escalonamento. Esta documentação garante uma colaboração tranquila entre os membros da equipe de desenvolvimento, especialmente ao expandir uma aplicação, pois fornece orientação clara e garante consistência em todo o processo.

8. Abordagem orientada a servidor para aplicativos móveis: AppMaster emprega uma abordagem orientada a servidor para aplicativos móveis, que permite aos clientes atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel sem enviar novas versões às lojas de aplicativos, garantindo assim um escalonamento mais rápido e eficiente de experiências do usuário em diferentes plataformas móveis.

Concluindo, a escalabilidade CI/CD é um aspecto crítico do ciclo de vida de desenvolvimento de software, e AppMaster atende de forma abrangente essa necessidade, oferecendo uma plataforma no-code exclusiva, poderosa e versátil para a construção de back-end, web e aplicativos móveis altamente escaláveis. A ênfase da plataforma na modelagem visual de dados, geração de código, aplicativos de back-end sem estado, compatibilidade com PostgreSQL, implantação rápida, prontidão para nuvem, documentação automática e atualizações de aplicativos móveis orientadas por servidor garantem que os clientes AppMaster possam dimensionar seus aplicativos sem esforço em resposta à evolução dos requisitos do projeto ao mesmo tempo que mantém os custos sob controle e mantém a qualidade e o desempenho impecáveis ​​da aplicação.