في سياق CI/CD (التكامل المستمر والنشر المستمر)، تشير إدارة الإصدار إلى التنسيق المنهجي والتخطيط والإشراف على إصدارات البرامج من خلال المراحل والبيئات المختلفة. وهو يشمل الأدوات والعمليات والممارسات التي تضمن استقرار التطبيقات وأمنها واتساقها طوال دورة حياتها. تهدف إدارة الإصدار إلى تسهيل التكامل السلس واختبار ونشر إصدارات البرامج الجديدة مع تقليل المخاطر وتقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة جودة التطبيقات إلى الحد الأقصى.

تشتمل إدارة إصدار CI/CD على العديد من المكونات الرئيسية التي تساهم في فعاليتها ونجاحها بشكل عام:

نظام التحكم في الإصدار: أحد الجوانب المهمة لإدارة الإصدار هو استخدام نظام التحكم في الإصدار، مثل Git أو SVN أو Mercurial. يسمح هذا النظام للمطورين بتتبع تغييرات التعليمات البرمجية ودمج الميزات الجديدة والعودة إلى إصدار ثابت من التطبيق إذا لزم الأمر. إنه بمثابة الأساس للتعاون بين المطورين وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على سلامة التعليمات البرمجية وتاريخها. التكامل المستمر: تتضمن هذه العملية التكامل المتكرر والآلي لتغييرات التعليمات البرمجية في مستودع مشترك. يتم تشجيع المطورين على الالتزام بتغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل متكرر، ويكون نظام CI مسؤولاً عن بناء واختبار قاعدة التعليمات البرمجية المتكاملة، وضمان استقرارها والقضاء على مشكلات التكامل. تعمل أدوات مثل Jenkins وCircleCI وGitLab CI/CD على تسهيل هذه العملية من خلال إمكانات التشغيل الآلي القوية للبناء والاختبار. النشر المستمر: بمجرد اكتمال مرحلة التكامل والاختبار، يتم نشر التطبيق تلقائيًا في بيئات التشغيل المرحلي أو الإنتاج. ويضمن ذلك دورة إصدار سريعة، مما يتيح اختبار التطبيق واستخدامه من قبل المستخدمين النهائيين في أسرع وقت ممكن. تعد أدوات التشغيل الآلي مثل Spinnaker وArgo CD وKubernetes من الخيارات الشائعة لإدارة النشر في حاويات. المراقبة والتعليقات: لضمان التنفيذ الناجح لإدارة إصدار CI/CD، من الضروري مراقبة الأداء والأمن وتجربة المستخدم للتطبيقات في الوقت الفعلي. تساعد أدوات التحليلات وتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء مثل ELK Stack وPromethe Monitorus وGrafana الفرق على اكتشاف المشكلات بسرعة والاستجابة بشكل استباقي للحوادث المحتملة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على تعليقات المستخدمين.

إن دمج ممارسات إدارة إصدار CI/CD له فوائد عديدة، مثل:

تقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال تحسين عملية الإصدار وأتمتتها.

تعزيز التعاون بين التطوير والعمليات وفرق العمل من خلال تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة عن جودة التطبيق واستقراره.

تحسين رضا العملاء وولائهم من خلال تقديم تطبيقات عالية الجودة مع تقليل مخاطر الأخطاء ووقت التوقف عن العمل.

تعزيز كفاءة وإنتاجية فرق تطوير البرمجيات من خلال تبسيط سير العمل وأتمتة المهام المتكررة.

إحدى المنصات البارزة التي تتبنى أفضل ممارسات إدارة إصدار CI/CD هي منصة AppMaster no-code. يوفر AppMaster طريقة قوية لإنشاء وإدارة تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول دون الحاجة إلى خبرة فنية عميقة أو كتابة تعليمات برمجية. من خلال تسخير إمكانات مخطط قاعدة بيانات AppMaster ، ومصممي عمليات الأعمال المرئية، endpoints REST API وWSS، يمكن للعملاء إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة وأمان.

باستخدام منصة AppMaster ، في كل مرة يقوم فيها العميل بإجراء تغيير في مخططات التطبيق الخاصة به ويضغط على زر "نشر"، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتعبئتها في حاويات Docker، ونشرها إلى سحاب. تتم هذه العملية تلقائيًا بالكامل، مع الالتزام بأفضل ممارسات إدارة إصدار CI/CD، مما يضمن أن تكون تطبيقات AppMaster دائمًا محدثة ومستقرة وقابلة للتطوير.

يمكن للمؤسسات ذات الأحجام المختلفة، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات، الاستفادة من اعتماد ممارسات إدارة إصدار CI/CD لعمليات تطوير البرامج الخاصة بها. من خلال الاستفادة من قوة الأدوات والتقنيات والمنصات الحديثة مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تسريع تطوير تطبيقاتها والحفاظ على معايير جودة أعلى والحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد رقمي سريع التطور.