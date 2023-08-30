CI/CD 可扩展性，通常称为持续集成和持续部署可扩展性，是现代软件开发管道的一个重要特征，可实现无缝、自动化和高效的软件开发、测试、集成和部署。确保 CI/CD 可扩展性意味着利用实践和工具来满足项目及其基础设施不断增长的需求，特别是在快节奏、高需求的环境中，频繁更新、功能发布和改进性能至关重要。有效的 CI/CD 可扩展性使开发团队能够应对动态发展的应用程序复杂性、代码库和用户群的挑战，而不会影响速度、效率、安全性和成本因素。

AppMaster平台专为 CI/CD 可扩展性而设计，使其用户能够享受强大的后端、Web 和移动应用程序no-code应用程序开发环境的优势。通过提供具有内置可扩展性的全面集成开发环境 (IDE)， AppMaster将开发过程加快了十倍，同时为从小企业到大型企业的广大客户降低了三倍的成本。

AppMaster通过多种方式解决 CI/CD 可扩展性问题，包括以下方式：

1. 可视化数据建模和业务流程设计： AppMaster提供可视化设计的数据模型（数据库模式）和业务逻辑（称为业务流程），促进跨不同应用程序层的无缝扩展。这种可视化方法可以更好地理解和管理软件组件，从而更容易适应应用程序及其基础设施不断变化的需求。

2. 代码生成和编译： AppMaster使用 Go (golang) 语言（用于后端应用程序）、Vue3 框架和 JS/TS（用于 Web 应用程序）、Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）或SwiftUI （适用于 iOS）（适用于移动应用程序）生成实际应用程序。通过在应用程序堆栈中采用流行且高效的技术， AppMaster确保了速度、稳定性和易于扩展性。

3.无状态的后端应用程序： AppMaster的后端应用程序是无状态的，这允许更好的可扩展性，因为可以轻松地添加或删除应用程序实例，而不影响系统的功能，从而增强水平扩展能力。

4. 零技术债务：由于AppMaster独特的方法，每当对需求进行修改时，都会从头开始重新生成应用程序，因此消除了技术债务，从而随着应用程序的扩展，代码库更加干净，可维护性也得到了提高。这最终会带来更直接、更高效的应用程序升级和扩展。

5. 与PostgreSQL的兼容性： AppMaster应用程序本身支持与PostgreSQL兼容的数据库作为其主要数据存储。 PostgreSQL 是一个健壮、可靠且多功能的开源关系数据库管理系统，以其卓越的性能、并发性、可伸缩性和可扩展性而闻名。它与AppMaster的兼容性确保了数据层应用程序的更平滑的扩展。

6. 快速部署和云就绪： AppMaster可以通过其容器化功能（使用 Docker）在 30 秒内快速生成新的应用程序版本，从而实现云环境中的轻松部署和无缝扩展。

7. 自动文档和数据库架构迁移： AppMaster自动生成基本文档，例如服务器endpoints （使用Swagger/OpenAPI）和数据库架构迁移脚本，简化更新和扩展过程。该文档可确保开发团队成员之间的顺利协作，特别是在扩展应用程序时，因为它提供了明确的指导并保证了整个过程的一致性。

8.移动应用程序的服务器驱动方法： AppMaster对移动应用程序采用服务器驱动的方法，允许客户更新移动应用程序UI、逻辑和API密钥，而无需向应用程序商店提交新版本，从而确保更快、更高效的扩展不同移动平台上的用户体验。

总之，CI/CD 可扩展性是软件开发生命周期的一个关键方面， AppMaster通过提供独特、强大且多功能的no-code平台来构建高度可扩展的后端、Web 和移动应用程序，全面满足了这一需求。该平台强调可视化数据建模、代码生成、无状态后端应用程序、PostgreSQL 兼容性、快速部署、云就绪、自动文档和服务器驱动的移动应用程序更新，确保AppMaster客户可以轻松扩展其应用程序，以响应不断变化的项目需求同时控制成本并保持无可挑剔的应用程序质量和性能。