Масштабируемость CI/CD, часто называемая непрерывной интеграцией и масштабируемостью непрерывного развертывания, является жизненно важной характеристикой современных конвейеров разработки программного обеспечения, которая обеспечивает плавную, автоматизированную и эффективную разработку, тестирование, интеграцию и развертывание программного обеспечения. Обеспечение масштабируемости CI/CD означает использование практик и инструментов, которые удовлетворяют постоянно растущим требованиям проекта и его инфраструктуры, особенно в быстро меняющихся средах с высокими требованиями, где необходимость в частых обновлениях, выпусках функций и повышении производительности имеет первостепенное значение. . Эффективная масштабируемость CI/CD позволяет командам разработчиков решать проблемы динамично развивающейся сложности приложений, кодовых баз и баз пользователей без ущерба для скорости, эффективности, безопасности и затрат.

Платформа AppMaster специально разработана для масштабируемости CI/CD, позволяя пользователям пользоваться преимуществами мощной среды разработки приложений no-code для серверных, веб- и мобильных приложений. Предлагая комплексную интегрированную среду разработки (IDE) со встроенными возможностями масштабируемости, AppMaster ускоряет процесс разработки в десять раз, одновременно сокращая затраты в три раза для широкого круга клиентов — от малого бизнеса до крупных предприятий.

AppMaster обеспечивает масштабируемость CI/CD различными способами, включая следующие:

1. Визуальное моделирование данных и проектирование бизнес-процессов. AppMaster предлагает визуально разработанные модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику (называемые бизнес-процессами), которые облегчают плавное масштабирование между различными уровнями приложения. Такой визуальный подход позволяет лучше понимать программные компоненты и управлять ими, что упрощает приспособление к меняющимся требованиям приложения и его инфраструктуры.

2. Генерация и компиляция кода. AppMaster генерирует реальные приложения, используя язык Go (golang) для серверных приложений, среду Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android или SwiftUI для iOS для мобильных приложений. Используя популярные и эффективные технологии в стеке приложений, AppMaster обеспечивает скорость, стабильность и простоту масштабирования.

3. Серверные приложения без сохранения состояния. Внутренние приложения AppMaster не имеют состояния, что обеспечивает лучшую масштабируемость, поскольку экземпляры приложений можно легко добавлять или удалять, не влияя на функциональность системы, тем самым расширяя возможности горизонтального масштабирования.

4. Нулевой технический долг. Благодаря уникальному подходу AppMaster к регенерации приложений с нуля при каждом изменении требований технический долг устраняется, что приводит к более чистому коду и улучшению удобства обслуживания по мере масштабирования приложения. В конечном итоге это приводит к более простым и эффективным обновлениям и расширениям приложений.

5. Совместимость с PostgreSQL. Приложения AppMaster изначально поддерживают базы данных, совместимые с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных. PostgreSQL — это надежная, надежная и универсальная система управления реляционными базами данных с открытым исходным кодом, известная своей исключительной производительностью, параллелизмом, масштабируемостью и расширяемостью. Его совместимость с AppMaster обеспечивает более плавное масштабирование приложений на уровне данных.

6. Быстрое развертывание и готовность к работе в облаке. AppMaster позволяет быстро создавать новые версии приложений менее чем за 30 секунд благодаря возможностям контейнеризации (с использованием Docker), что, в свою очередь, обеспечивает простое развертывание и плавное масштабирование в облачных средах.

7. Автоматическая миграция документации и схемы базы данных. AppMaster автоматически генерирует необходимую документацию, такую ​​как endpoints сервера (с использованием Swagger/OpenAPI) и сценарии миграции схемы базы данных, оптимизируя процесс обновления и масштабирования. Эта документация обеспечивает бесперебойное сотрудничество между членами команды разработчиков, особенно при масштабировании приложения, поскольку она предоставляет четкие рекомендации и гарантирует согласованность на протяжении всего процесса.

8. Серверный подход для мобильных приложений. AppMaster использует серверный подход для мобильных приложений, который позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс мобильного приложения, логику и ключи API без отправки новых версий в магазины приложений, тем самым обеспечивая более быстрое и эффективное масштабирование. пользовательского опыта на разных мобильных платформах.

В заключение отметим, что масштабируемость CI/CD является важнейшим аспектом жизненного цикла разработки программного обеспечения, и AppMaster комплексно удовлетворяет эту потребность, предлагая уникальную, мощную и универсальную платформу no-code для создания высокомасштабируемых серверных, веб- и мобильных приложений. Акцент платформы на визуальном моделировании данных, генерации кода, серверных приложениях без сохранения состояния, совместимости с PostgreSQL, быстром развертывании, готовности к облаку, автоматической документации и управляемых сервером обновлениях мобильных приложений гарантирует, что клиенты AppMaster могут легко масштабировать свои приложения в соответствии с меняющимися требованиями проекта. сохраняя при этом расходы под контролем и поддерживая безупречное качество и производительность приложений.