تشير استراتيجية التراجع عن CI/CD إلى نهج شامل يستخدمه مطورو البرامج ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات لضمان الاسترداد السريع والفعال للحالة المستقرة لتطبيق البرنامج بعد مواجهة حالات فشل النشر أو الأخطاء أو التأثيرات غير المرغوب فيها في التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) ) خط انابيب. الهدف الأساسي من تنفيذ إستراتيجية التراجع هو تقليل وقت التوقف عن العمل، والحفاظ على استقرار النظام، وتقليل تأثير مشكلات التطبيق على المستخدمين النهائيين.

تشكل إستراتيجيات التراجع الفعالة عنصرًا أساسيًا في عملية CI/CD، حيث أنها توفر خطة منهجية لعكس التغييرات واستعادة الإصدار الثابت الذي تم نشره مسبقًا من التطبيق. كما تشير الأبحاث، فإن غالبية التطبيقات البرمجية تواجه مشكلات ونقاط ضعف بسبب الموجة المستمرة من التحديثات والإصدارات؛ ولذلك، فإن وجود خطة تراجع قوية يعد أمرًا بالغ الأهمية لكل من المشاريع الصغيرة الحجم وعلى مستوى المؤسسات.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code تهدف إلى تحسين عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، وتلتزم بأفضل ممارسات الصناعة لتنفيذ إستراتيجيات التراجع عن CI/CD. سوف يتعمق هذا القسم في الجوانب الأساسية لاستراتيجية التراجع عن CI/CD في سياق AppMaster.

أولاً، يجب أن تتضمن إستراتيجية التراجع عن CI/CD المصممة جيدًا عدة عناصر أساسية:

1. التحكم في الإصدار: يعد وجود نظام فعال للتحكم في الإصدار أمرًا حيويًا لتتبع وإدارة التغييرات في كود مصدر التطبيق. باستخدام منصات مثل Git أو Subversion، يمكن للمطورين صيانة إصدارات متعددة من التطبيق بكفاءة، مما يسهل العودة إلى الإصدار المستقر السابق عند الحاجة.

2. الأتمتة: تعد أتمتة عملية التراجع أمرًا ضروريًا لتقليل التأخير والأخطاء البشرية. من خلال الاستفادة من أدوات CI/CD الحديثة مثل Jenkins أو GitLab أو CircleCI، يمكن للمطورين بسهولة التأكد من تشغيل عملية التراجع تلقائيًا بمجرد تحديد مسار النشر للأخطاء أو المشكلات الأخرى التي تهدد استقرار التطبيق.

3. المراقبة والتدقيق: يجب على المطورين دمج إمكانات المراقبة والتدقيق في إستراتيجية التراجع عن CI/CD الخاصة بهم لضمان استقرار النظام وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر. يمكن أن توفر حلول المراقبة الفعالة رؤى في الوقت الفعلي حول أداء التطبيقات، مما يساعد المطورين على التراجع بسرعة عن عمليات النشر التي بها مشكلات وتتبع السبب الجذري للمشكلة.

4. التوثيق والتواصل: تعد إجراءات التراجع الموثقة جيدًا والتواصل القوي بين أعضاء الفريق أمرًا بالغ الأهمية لنشر إستراتيجية التراجع بنجاح. يجب على المطورين الحفاظ على إرشادات واضحة بشأن عملية التراجع، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة وآليات تشغيل عمليات التراجع التلقائية وطرق بدء عملية التراجع يدويًا.

يقوم AppMaster بدمج هذه الجوانب الرئيسية في إستراتيجية التراجع عن CI/CD، مما يتيح للعملاء تجربة تطوير أسرع للتطبيقات بأقل قدر من الاضطرابات. عندما يضغط العميل على زر "نشر" في AppMaster ، يأخذ النظام الأساسي جميع المخططات وينشئ كود المصدر للتطبيقات بينما يتعامل أيضًا مع التجميع والاختبارات والنشر على السحابة. ونتيجة لذلك، يمكن لعملاء AppMaster إنشاء إصدارات جديدة من التطبيقات ونشرها في أقل من 30 ثانية.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية، مما يسمح للعملاء بالحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر لاستضافة التطبيقات محليًا. وهذا يضمن قدرًا أكبر من التحكم والمرونة، خاصة عند تنفيذ إستراتيجية التراجع.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق الضرورية، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يؤدي هذا إلى تبسيط عملية التراجع إلى حد كبير ويساعد العملاء على العودة بسرعة إلى إصدار التطبيق المستقر السابق إذا لزم الأمر.

في الختام، تعد استراتيجية التراجع عن CI/CD ذات قيمة كبيرة للحفاظ على استقرار النظام، وتقليل وقت توقف التطبيق، وتقليل تأثير مشكلات النشر على المستخدمين النهائيين. من خلال اتباع أفضل ممارسات الصناعة ودمج الجوانب الأساسية مثل التحكم في الإصدار والأتمتة والمراقبة والتدقيق والتوثيق والاتصالات، تتيح AppMaster لعملائها تطوير التطبيقات ونشرها بثقة، مع العلم أن استراتيجية التراجع الخاصة بهم قوية وفعالة.