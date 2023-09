L'évolutivité CI/CD, souvent appelée évolutivité de l'intégration continue et du déploiement continu, est une caractéristique essentielle des pipelines de développement de logiciels modernes qui permet un développement, des tests, une intégration et un déploiement de logiciels transparents, automatisés et efficaces. Garantir l'évolutivité CI/CD signifie tirer parti des pratiques et des outils qui répondent aux exigences toujours croissantes d'un projet et de son infrastructure, en particulier dans les environnements rapides et à forte demande où le besoin de mises à jour fréquentes, de versions de fonctionnalités et d'améliorations des performances est primordial. . Une évolutivité CI/CD efficace permet aux équipes de développement de relever les défis liés à l'évolution dynamique de la complexité des applications, des bases de code et des bases d'utilisateurs sans compromettre la vitesse, l'efficacité, la sécurité et les facteurs de coût.

La plate-forme AppMaster est spécialement conçue pour l'évolutivité CI/CD, permettant à ses utilisateurs de profiter des avantages d'un puissant environnement de développement d'applications no-code pour les applications backend, Web et mobiles. En offrant un environnement de développement intégré (IDE) complet avec évolutivité intégrée, AppMaster accélère le processus de développement par dix tout en réduisant les coûts par trois pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises.

AppMaster aborde l'évolutivité CI/CD de différentes manières, notamment :

1. Modélisation visuelle des données et conception des processus métier : AppMaster propose des modèles de données visuellement conçus (schéma de base de données) et une logique métier (appelée processus métier) qui facilitent une mise à l'échelle transparente entre différentes couches d'application. Cette approche visuelle permet une meilleure compréhension et gestion des composants logiciels, facilitant ainsi l'adaptation aux exigences changeantes de l'application et de son infrastructure.

2. Génération et compilation de code : AppMaster génère des applications réelles en utilisant le langage Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et Kotlin et Jetpack Compose pour Android ou SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles. En employant des technologies populaires et efficaces dans la pile d'applications, AppMaster garantit vitesse, stabilité et facilité de mise à l'échelle.

3. Applications backend sans état : les applications backend d' AppMaster sont sans état, ce qui permet une meilleure évolutivité, car des instances d'application peuvent être ajoutées ou supprimées sans effort sans affecter les fonctionnalités du système, améliorant ainsi les capacités de mise à l'échelle horizontale.

4. Zéro dette technique : grâce à l'approche unique d' AppMaster consistant à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que des modifications sont apportées aux exigences, la dette technique est éliminée, ce qui se traduit par une base de code plus propre et une meilleure maintenabilité à mesure que l'application évolue. Cela conduit finalement à des mises à niveau et des extensions d’applications plus simples et plus efficaces.

5. Compatibilité avec PostgreSQL : les applications AppMaster prennent en charge nativement les bases de données compatibles PostgreSQL comme stockage de données principal. PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open source robuste, fiable et polyvalent, connu pour ses performances, sa concurrence, son évolutivité et son extensibilité exceptionnelles. Sa compatibilité avec AppMaster garantit une mise à l'échelle plus fluide des applications au niveau de la couche de données.

6. Déploiement rapide et préparation au cloud : AppMaster permet la génération rapide de nouvelles versions d'applications en moins de 30 secondes grâce à ses capacités de conteneurisation (à l'aide de Docker), qui à leur tour permettent un déploiement facile et une mise à l'échelle transparente dans les environnements cloud.

7. Documentation automatique et migration des schémas de base de données : AppMaster génère automatiquement la documentation essentielle telle que endpoints du serveur (à l'aide de Swagger/OpenAPI) et les scripts de migration des schémas de base de données, rationalisant ainsi le processus de mise à jour et de mise à l'échelle. Cette documentation garantit une collaboration fluide entre les membres de l'équipe de développement, en particulier lors de la mise à l'échelle d'une application, car elle fournit des conseils clairs et garantit la cohérence tout au long du processus.

8. Approche pilotée par serveur pour les applications mobiles : AppMaster utilise une approche pilotée par serveur pour les applications mobiles, qui permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, garantissant ainsi une mise à l'échelle plus rapide et plus efficace. d'expériences utilisateur sur différentes plateformes mobiles.

En conclusion, l'évolutivité CI/CD est un aspect essentiel du cycle de vie du développement logiciel, et AppMaster répond de manière globale à ce besoin en offrant une plate-forme no-code unique, puissante et polyvalente pour créer des applications backend, Web et mobiles hautement évolutives. L'accent mis par la plateforme sur la modélisation visuelle des données, la génération de code, les applications back-end sans état, la compatibilité PostgreSQL, le déploiement rapide, la préparation au cloud, la documentation automatique et les mises à jour d'applications mobiles pilotées par le serveur garantit que les clients AppMaster peuvent facilement faire évoluer leurs applications en réponse à l'évolution des exigences du projet. tout en maîtrisant les coûts et en maintenant une qualité et des performances applicatives irréprochables.