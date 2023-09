Skalowalność CI/CD, często nazywana ciągłą integracją i ciągłą skalowalnością wdrażania, to istotna cecha nowoczesnych procesów tworzenia oprogramowania, która umożliwia płynne, zautomatyzowane i wydajne tworzenie, testowanie, integrację i wdrażanie oprogramowania. Zapewnienie skalowalności CI/CD oznacza wykorzystanie praktyk i narzędzi, które zaspokajają stale rosnące wymagania projektu i jego infrastruktury, szczególnie w dynamicznych środowiskach o dużym zapotrzebowaniu, gdzie potrzeba częstych aktualizacji, wydawania nowych funkcji i poprawy wydajności jest najważniejsza . Efektywna skalowalność CI/CD pozwala zespołom programistycznym sprostać wyzwaniom związanym z dynamicznie zmieniającą się złożonością aplikacji, bazami kodu i bazami użytkowników bez kompromisów w zakresie szybkości, wydajności, bezpieczeństwa i kosztów.

Platforma AppMaster została specjalnie zaprojektowana pod kątem skalowalności CI/CD, umożliwiając użytkownikom korzystanie z zalet potężnego środowiska programistycznego aplikacji no-code dla aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Oferując kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) z wbudowaną skalowalnością, AppMaster przyspiesza proces programowania dziesięciokrotnie, jednocześnie redukując koszty trzykrotnie dla szerokiego grona klientów - od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

AppMaster uwzględnia skalowalność CI/CD na różne sposoby, w tym:

1. Wizualne modelowanie danych i projektowanie procesów biznesowych: AppMaster oferuje wizualnie zaprojektowane modele danych (schemat bazy danych) i logikę biznesową (tzw. Procesy Biznesowe), które ułatwiają płynne skalowanie w różnych warstwach aplikacji. To wizualne podejście pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie komponentami oprogramowania, ułatwiając dostosowywanie się do zmieniających się wymagań aplikacji i jej infrastruktury.

2. Generowanie i kompilacja kodu: AppMaster generuje rzeczywiste aplikacje przy użyciu języka Go (golang) dla aplikacji backendowych, frameworku Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida lub SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych. Wykorzystując popularne i wydajne technologie w stosie aplikacji, AppMaster zapewnia szybkość, stabilność i łatwość skalowania.

3. Bezstanowe aplikacje backendowe: Aplikacje backendowe AppMaster są bezstanowe, co pozwala na lepszą skalowalność, ponieważ instancje aplikacji można łatwo dodawać lub usuwać bez wpływu na funkcjonalność systemu, zwiększając w ten sposób możliwości skalowania poziomego.

4. Zerowy dług techniczny: Dzięki unikalnemu podejściu AppMaster polegającemu na odtwarzaniu aplikacji od zera za każdym razem, gdy wprowadzane są modyfikacje wymagań, dług techniczny zostaje wyeliminowany, co skutkuje czystszą bazą kodu i lepszą łatwością konserwacji w miarę skalowania aplikacji. Ostatecznie prowadzi to do prostszych i wydajniejszych aktualizacji i rozszerzeń aplikacji.

5. Zgodność z PostgreSQL: Aplikacje AppMaster natywnie obsługują bazy danych kompatybilne z PostgreSQL jako główne miejsce przechowywania danych. PostgreSQL to solidny, niezawodny i wszechstronny system zarządzania relacyjnymi bazami danych typu open source, znany z wyjątkowej wydajności, współbieżności, skalowalności i rozszerzalności. Kompatybilność z AppMaster zapewnia płynniejsze skalowanie aplikacji w warstwie danych.

6. Szybkie wdrożenie i gotowość do pracy w chmurze: AppMaster umożliwia szybkie generowanie nowych wersji aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund dzięki możliwościom konteneryzacji (przy użyciu Dockera), co z kolei umożliwia łatwe wdrażanie i bezproblemowe skalowanie w środowiskach chmurowych.

7. Automatyczna migracja dokumentacji i schematu bazy danych: AppMaster automatycznie generuje niezbędną dokumentację, taką jak endpoints serwera (przy użyciu Swagger/OpenAPI) i skrypty migracji schematu bazy danych, usprawniając proces aktualizacji i skalowania. Dokumentacja ta zapewnia płynną współpracę pomiędzy członkami zespołu programistów, szczególnie podczas skalowania aplikacji, ponieważ zapewnia jasne wskazówki i gwarantuje spójność w całym procesie.

8. Podejście serwerowe do aplikacji mobilnych: AppMaster wykorzystuje podejście serwerowe do aplikacji mobilnych, które umożliwia klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnej bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, zapewniając w ten sposób szybsze i bardziej wydajne skalowanie doświadczeń użytkowników na różnych platformach mobilnych.

Podsumowując, skalowalność CI/CD jest krytycznym aspektem cyklu życia oprogramowania, a AppMaster kompleksowo zaspokaja tę potrzebę, oferując unikalną, wydajną i wszechstronną platformę no-code, do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Nacisk, jaki platforma kładzie na wizualne modelowanie danych, generowanie kodu, bezstanowe aplikacje backendowe, zgodność z PostgreSQL, szybkie wdrażanie, gotowość do pracy w chmurze, automatyczną dokumentację i aktualizacje aplikacji mobilnych oparte na serwerze, gwarantuje, że klienci AppMaster mogą bez wysiłku skalować swoje aplikacje w odpowiedzi na zmieniające się wymagania projektu przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów pod kontrolą i zachowaniu nienagannej jakości i wydajności aplikacji.