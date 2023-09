La scalabilità CI/CD, spesso definita scalabilità di integrazione continua e distribuzione continua, è una caratteristica vitale delle moderne pipeline di sviluppo software che consente sviluppo, test, integrazione e distribuzione software fluidi, automatizzati ed efficienti. Garantire la scalabilità CI/CD significa sfruttare pratiche e strumenti che soddisfino i requisiti sempre crescenti di un progetto e della sua infrastruttura, soprattutto in ambienti frenetici e ad alta richiesta in cui la necessità di aggiornamenti frequenti, rilascio di funzionalità e prestazioni migliorate è fondamentale . L'efficace scalabilità CI/CD consente ai team di sviluppo di affrontare le sfide legate all'evoluzione dinamica delle complessità delle applicazioni, delle basi di codice e delle basi utenti senza compromettere velocità, efficienza, sicurezza e fattori di costo.

La piattaforma AppMaster è appositamente progettata per la scalabilità CI/CD, consentendo agli utenti di godere dei vantaggi di un potente ambiente di sviluppo di applicazioni no-code per applicazioni backend, web e mobili. Offrendo un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo con scalabilità integrata, AppMaster accelera il processo di sviluppo di dieci volte riducendo i costi di tre volte per un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

AppMaster affronta la scalabilità CI/CD in vari modi, inclusi i seguenti:

1. Modellazione visiva dei dati e progettazione dei processi aziendali: AppMaster offre modelli di dati (schema di database) e logica aziendale (chiamati processi aziendali) progettati visivamente che facilitano la scalabilità senza soluzione di continuità tra diversi livelli di applicazione. Questo approccio visivo consente una migliore comprensione e gestione dei componenti software, facilitando l'adattamento ai mutevoli requisiti dell'applicazione e della sua infrastruttura.

2. Generazione e compilazione del codice: AppMaster genera applicazioni reali utilizzando il linguaggio Go (golang) per applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android o SwiftUI per iOS per applicazioni mobili. Utilizzando tecnologie popolari ed efficienti nello stack di applicazioni, AppMaster garantisce velocità, stabilità e facilità di scalabilità.

3. Applicazioni backend stateless: le applicazioni backend di AppMaster sono stateless, il che consente una migliore scalabilità, poiché le istanze dell'applicazione possono essere aggiunte o rimosse senza sforzo senza influire sulla funzionalità del sistema, migliorando così le capacità di scalabilità orizzontale.

4. Debito tecnico zero: grazie all'approccio unico di AppMaster di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che vengono apportate modifiche ai requisiti, il debito tecnico viene eliminato, con conseguente base di codice più pulita e migliore manutenibilità man mano che l'applicazione scala. Ciò porta in definitiva ad aggiornamenti ed estensioni delle applicazioni più semplici ed efficienti.

5. Compatibilità con PostgreSQL: le applicazioni AppMaster supportano nativamente i database compatibili con PostgreSQL come archivio dati primario. PostgreSQL è un sistema di gestione di database relazionali open source robusto, affidabile e versatile noto per le sue eccezionali prestazioni, concorrenza, scalabilità ed estensibilità. La sua compatibilità con AppMaster garantisce una scalabilità più fluida delle applicazioni a livello di dati.

6. Distribuzione rapida e predisposizione al cloud: AppMaster consente la generazione rapida di nuove versioni dell'applicazione in meno di 30 secondi attraverso le sue capacità di containerizzazione (utilizzando Docker), che a sua volta consente una facile distribuzione e una scalabilità senza interruzioni negli ambienti cloud.

7. Documentazione automatica e migrazione dello schema del database: AppMaster genera automaticamente la documentazione essenziale come endpoints del server (utilizzando Swagger/OpenAPI) e script di migrazione dello schema del database, semplificando il processo di aggiornamento e dimensionamento. Questa documentazione garantisce una collaborazione fluida tra i membri del team di sviluppo, in particolare durante l'ampliamento di un'applicazione, poiché fornisce indicazioni chiare e garantisce coerenza durante l'intero processo.

8. Approccio basato su server per applicazioni mobili: AppMaster utilizza un approccio basato su server per applicazioni mobili, che consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle app mobili senza inviare nuove versioni agli app store, garantendo così una scalabilità più rapida ed efficiente delle esperienze utente su diverse piattaforme mobili.

In conclusione, la scalabilità CI/CD è un aspetto critico del ciclo di vita dello sviluppo del software e AppMaster risponde in modo completo a questa esigenza offrendo una piattaforma no-code unica, potente e versatile per la creazione di applicazioni backend, web e mobili altamente scalabili. L'enfasi della piattaforma sulla modellazione visiva dei dati, sulla generazione di codice, sulle applicazioni backend stateless, sulla compatibilità PostgreSQL, sull'implementazione rapida, sulla predisposizione al cloud, sulla documentazione automatica e sugli aggiornamenti delle app mobili basati su server garantisce che i clienti AppMaster possano scalare facilmente le loro applicazioni in risposta all'evoluzione dei requisiti del progetto mantenendo i costi sotto controllo e mantenendo qualità e prestazioni applicative impeccabili.